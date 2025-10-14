Colégio Saber Viver aposta no tempo integral para formar estudantes preparados para o futuro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Proposta pedagógica contempla o ensino em tempo integral e fortalece o aprendizado, a autonomia e o desenvolvimento dos estudantes

Clique aqui e escute a matéria

Com uma proposta pedagógica que amplia o olhar dos estudantes do Ensino Fundamental II e os prepara para o futuro no Ensino Médio, o Colégio Saber Viver, localizado na Zona Norte do Recife, aposta no ensino em tempo integral como caminho para o desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos alunos.

O colégio oferece turmas em tempo integral tanto no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) quanto no Ensino Médio (1ª à 3ª série). São dois dias de aulas no turno integral, com uma jornada que aprofunda todas as áreas do conhecimento e estimula o uso de diferentes recursos pedagógicos.

Ensino Fundamental II: descobertas, vínculos e autonomia

No Fundamental II, os estudantes têm acesso a componentes adicionais, como Laboratório, Aula Maker, Música, Iniciação Científica, Raciocínio Lógico e Formação Socioemocional.

“Eu acho que matérias e outras propostas educativas no período de tempo integral nos propõem experiências de socialização entre alunos e professores, fortalecendo vínculos entre os dois lados e melhorando a convivência da comunidade escolar”, afirma Pedro Guedes, do 7º ano.

A Sala Maker é um espaço de aprendizado prático e criativo, onde os alunos usam tecnologias como impressoras 3D e máquinas de corte a laser para desenvolver projetos. - Acervo/JC Imagem

De acordo com Natália Ayres, diretora pedagógica do Colégio Saber Viver, o modelo de tempo integral amplia as possibilidades de aprendizagem e estimula a compreensão do mundo contemporâneo.

“Para que os estudantes compreendam a realidade em que vivem, é preciso construir conhecimentos sobre os elementos físicos, sociais, culturais e digitais. Assim, eles desenvolvem um repertório que os permite colaborar positivamente com a sociedade.”

Natália destaca ainda a importância das vivências criativas no processo educativo.

“É necessário vivenciar práticas diversificadas de produção artístico cultural e promover a curiosidade intelectual, com criatividade e criticidade. Isso ajuda os alunos a compreenderem que todo conhecimento tem uma origem e uma finalidade, e que apropriar-se deles é condição mínima para formular soluções no dia a dia.”, completa.

O professor de música Wilson Soares reforça que o tempo integral traz ganhos pedagógicos e pessoais:

“Promover a interação social e a troca de conhecimento é muito importante para a vida dos alunos. Ao participar de atividades como música e maker, eles têm mais oportunidades de socializar, trocar experiências e se desenvolver. Isso é essencial num momento em que as redes sociais acabam isolando muitos jovens.”

"Estar na escola, num ambiente de conhecimento, de troca, de discussão faz com que o aluno tenha um ganho muito grande na aquisição de conhecimento, na socialização no desenvolvimento pessoal, na construção dele como um todo" - Junior Souza/JC Imagem

"Estar na escola, em um ambiente de conhecimento e trocas, faz com que o aluno tenha um ganho muito grande na aquisição de saberes, na socialização e no desenvolvimento pessoal, na construção dele como um todo”, completa Wilson.

Entre os principais benefícios dessa do Ensino em Tempo Integral estão a melhoria da aprendizagem, ao sanar defasagens e consolidar conteúdos, o desenvolvimento socioemocional, que fortalece autoestima e convivência, a exploração de talentos, com incentivo à curiosidade e novas habilidades, e a formação de hábitos e autonomia, que contribui para a disciplina e a organização.

Benefícios que vão além da sala de aula

Os resultados do ensino integral ultrapassam o aumento da carga horária. Envolvem aspectos acadêmicos, sociais, emocionais e de formação cidadã.

Entre eles estão:

Projeto de vida e orientação profissional — espaço para o aluno refletir sobre seus objetivos e sonhos;

Aprendizagem aprofundada e contextualizada — com projetos integradores e preparação sólida para o Enem, vestibulares e mercado de trabalho;

Habilidades para o século XXI — desenvolvimento de competências como comunicação, pensamento crítico, colaboração e criatividade.

Com acesso a um currículo ampliado, que inclui inglês, iniciação científica e oficinas de linguagem criativa, os estudantes contam ainda com monitoria diária no contraturno, o que garante acompanhamento pedagógico e segurança dentro do ambiente escolar.

No Saber Viver, o intervalo além de ser um momento essencial para a socialização os estudantes desenvolvem habilidades socioemocionais como negociação, liderança e resolução de conflitos - Acervo/JC Imagem

Educação de excelência no Ensino Médio

No Ensino Médio, os estudantes (da 1ª à 3ª série) vivenciam uma carga horária ampliada, que contribui para o aprofundamento dos conhecimentos e o fortalecimento de competências para a vida.

Para Natália Ayres, o diferencial está em uma equipe inspiradora e em uma infraestrutura acolhedora, que oferecem as condições ideais para o equilíbrio e o sucesso acadêmico.

“Oferecemos um ambiente educacional abrangente, repleto de oportunidades para nossos alunos se destacarem e se desenvolverem plenamente — seja do ponto de vista acadêmico, seja nas dimensões emocional e social.”

A estudante Júlia Cortez, do 2º ano do Ensino Médio, sente na prática o impacto positivo do modelo:

“O contato acaba sendo mais direto, além do foco maior em cada aluno. As aulas são muito boas e interativas. No ano passado eu não entendia nada de literatura, mas, nas aulas do integral, começamos a ter aula com o professor Isaac e a disciplina se tornou minha favorita!”

O estudante Luca Sales, do 3º ano do Ensino Médio, destaca a importância das atividades do contraturno:

“As diferentes atividades abrem oportunidades para aprendermos mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. As aulas de música e maker podem despertar interesses que a gente nem sabia que tinha.”

Cenário nacional e transformação docente

De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica (Inep, 2023), cerca de 20,4% dos matriculados no ensino médio estavam em escolas de tempo integral — definidas como aquelas com jornada igual ou superior a 35 horas semanais.

Estudos do Centro de Referências em Educação Integral mostram que esse modelo contribui para a redução da evasão e do abandono escolar, aumento das taxas de conclusão e promoção da equidade educacional entre alunos de diferentes contextos.

Para o professor de Cultura Maker Felipe Raiz, o tempo integral também transforma a prática docente.

“O professor deixa de ser apenas transmissor de conteúdo e passa a ser mediador, orientador e articulador de saberes. As aulas não se limitam às disciplinas adicionais, há espaço para projetos interdisciplinares, oficinas, mentorias e atividades que integram teoria e prática.”

"As aulas não são limitadas apenas às disciplinas adicionais e a gente pode incluir projetos interdisciplinares, oficinas, mentorias e atividades culturais e também atividades científicas" - Junior Souza/JC Imagem

Ao unir formação acadêmica, protagonismo e cuidado com o desenvolvimento humano, o Colégio Saber Viver reafirma seu compromisso com uma educação que prepara para os desafios da vida, dentro e fora da escola.

Tempo integral no Saber Viver