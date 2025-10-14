Colégio Saber Viver aposta no tempo integral para formar estudantes preparados para o futuro
Proposta pedagógica contempla o ensino em tempo integral e fortalece o aprendizado, a autonomia e o desenvolvimento dos estudantes
Com uma proposta pedagógica que amplia o olhar dos estudantes do Ensino Fundamental II e os prepara para o futuro no Ensino Médio, o Colégio Saber Viver, localizado na Zona Norte do Recife, aposta no ensino em tempo integral como caminho para o desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos alunos.
O colégio oferece turmas em tempo integral tanto no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) quanto no Ensino Médio (1ª à 3ª série). São dois dias de aulas no turno integral, com uma jornada que aprofunda todas as áreas do conhecimento e estimula o uso de diferentes recursos pedagógicos.
Ensino Fundamental II: descobertas, vínculos e autonomia
No Fundamental II, os estudantes têm acesso a componentes adicionais, como Laboratório, Aula Maker, Música, Iniciação Científica, Raciocínio Lógico e Formação Socioemocional.
“Eu acho que matérias e outras propostas educativas no período de tempo integral nos propõem experiências de socialização entre alunos e professores, fortalecendo vínculos entre os dois lados e melhorando a convivência da comunidade escolar”, afirma Pedro Guedes, do 7º ano.
De acordo com Natália Ayres, diretora pedagógica do Colégio Saber Viver, o modelo de tempo integral amplia as possibilidades de aprendizagem e estimula a compreensão do mundo contemporâneo.
“Para que os estudantes compreendam a realidade em que vivem, é preciso construir conhecimentos sobre os elementos físicos, sociais, culturais e digitais. Assim, eles desenvolvem um repertório que os permite colaborar positivamente com a sociedade.”
Natália destaca ainda a importância das vivências criativas no processo educativo.
“É necessário vivenciar práticas diversificadas de produção artístico cultural e promover a curiosidade intelectual, com criatividade e criticidade. Isso ajuda os alunos a compreenderem que todo conhecimento tem uma origem e uma finalidade, e que apropriar-se deles é condição mínima para formular soluções no dia a dia.”, completa.
O professor de música Wilson Soares reforça que o tempo integral traz ganhos pedagógicos e pessoais:
“Promover a interação social e a troca de conhecimento é muito importante para a vida dos alunos. Ao participar de atividades como música e maker, eles têm mais oportunidades de socializar, trocar experiências e se desenvolver. Isso é essencial num momento em que as redes sociais acabam isolando muitos jovens.”
"Estar na escola, em um ambiente de conhecimento e trocas, faz com que o aluno tenha um ganho muito grande na aquisição de saberes, na socialização e no desenvolvimento pessoal, na construção dele como um todo”, completa Wilson.
Entre os principais benefícios dessa do Ensino em Tempo Integral estão a melhoria da aprendizagem, ao sanar defasagens e consolidar conteúdos, o desenvolvimento socioemocional, que fortalece autoestima e convivência, a exploração de talentos, com incentivo à curiosidade e novas habilidades, e a formação de hábitos e autonomia, que contribui para a disciplina e a organização.
Benefícios que vão além da sala de aula
Os resultados do ensino integral ultrapassam o aumento da carga horária. Envolvem aspectos acadêmicos, sociais, emocionais e de formação cidadã.
Entre eles estão:
- Projeto de vida e orientação profissional — espaço para o aluno refletir sobre seus objetivos e sonhos;
- Aprendizagem aprofundada e contextualizada — com projetos integradores e preparação sólida para o Enem, vestibulares e mercado de trabalho;
- Habilidades para o século XXI — desenvolvimento de competências como comunicação, pensamento crítico, colaboração e criatividade.
Com acesso a um currículo ampliado, que inclui inglês, iniciação científica e oficinas de linguagem criativa, os estudantes contam ainda com monitoria diária no contraturno, o que garante acompanhamento pedagógico e segurança dentro do ambiente escolar.
Educação de excelência no Ensino Médio
No Ensino Médio, os estudantes (da 1ª à 3ª série) vivenciam uma carga horária ampliada, que contribui para o aprofundamento dos conhecimentos e o fortalecimento de competências para a vida.
Para Natália Ayres, o diferencial está em uma equipe inspiradora e em uma infraestrutura acolhedora, que oferecem as condições ideais para o equilíbrio e o sucesso acadêmico.
“Oferecemos um ambiente educacional abrangente, repleto de oportunidades para nossos alunos se destacarem e se desenvolverem plenamente — seja do ponto de vista acadêmico, seja nas dimensões emocional e social.”
A estudante Júlia Cortez, do 2º ano do Ensino Médio, sente na prática o impacto positivo do modelo:
“O contato acaba sendo mais direto, além do foco maior em cada aluno. As aulas são muito boas e interativas. No ano passado eu não entendia nada de literatura, mas, nas aulas do integral, começamos a ter aula com o professor Isaac e a disciplina se tornou minha favorita!”
O estudante Luca Sales, do 3º ano do Ensino Médio, destaca a importância das atividades do contraturno:
“As diferentes atividades abrem oportunidades para aprendermos mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. As aulas de música e maker podem despertar interesses que a gente nem sabia que tinha.”
Cenário nacional e transformação docente
De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica (Inep, 2023), cerca de 20,4% dos matriculados no ensino médio estavam em escolas de tempo integral — definidas como aquelas com jornada igual ou superior a 35 horas semanais.
Estudos do Centro de Referências em Educação Integral mostram que esse modelo contribui para a redução da evasão e do abandono escolar, aumento das taxas de conclusão e promoção da equidade educacional entre alunos de diferentes contextos.
Para o professor de Cultura Maker Felipe Raiz, o tempo integral também transforma a prática docente.
“O professor deixa de ser apenas transmissor de conteúdo e passa a ser mediador, orientador e articulador de saberes. As aulas não se limitam às disciplinas adicionais, há espaço para projetos interdisciplinares, oficinas, mentorias e atividades que integram teoria e prática.”
Ao unir formação acadêmica, protagonismo e cuidado com o desenvolvimento humano, o Colégio Saber Viver reafirma seu compromisso com uma educação que prepara para os desafios da vida, dentro e fora da escola.
