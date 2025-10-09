fechar
COP 30 e Amazônia no ENEM: Especialista dá dicas de como a pauta ambiental pode ser cobrada em 2025

COP 30 reforça protagonismo da Amazônia e amplia chances do tema aparecer no Enem 2025. Veja dicas de estudo para se preparar melhor

Por Sharon Baptista Publicado em 09/10/2025 às 10:13 | Atualizado em 10/10/2025 às 10:35
A realização da COP 30 em Belém coloca a Amazônia no centro das discussões climáticas e no radar dos temas prováveis do Enem 2025 - Reprodução Pexels/Ivo Brasil

A Amazônia deve ganhar destaque nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, impulsionada pelo protagonismo do Brasil nas discussões climáticas globais com a realização da COP 30, em Belém (PA).

A conferência coloca o bioma no centro do debate internacional sobre mudanças climáticas, transição energética e preservação ambiental, temas que também costumam aparecer de forma interdisciplinar nas avaliações.

Para se sair bem no exame, os candidatos precisam ir além do conteúdo básico do ensino médio. Dominar atualidades e saber relacioná-las às disciplinas é fundamental para interpretar questões com temas contemporâneos, especialmente aquelas que envolvem a Amazônia.

De acordo com Amália Guimarães, professora de Geografia do Colégio Saber Viver e especialista em Geopolítica, a região amazônica deve ser tratada como um eixo central de estudos.

“É fundamental refletir sobre o papel que a Amazônia exerce, analisar os diferentes contextos da paisagem amazônica, da atmosfera amazônica, de uma região de baixa pressão, de confluência de ventos, com uma biodiversidade extraordinária e um subsolo muito rico”, explica.

Divulgação/Arquivo Pessoal
"A área desmatada na Amazônia corresponde a 20% da área total da floresta. Então, é importante sempre pensarmos que nós temos 80% das matas amazônicas preservadas", comenta a professora. - Divulgação/Arquivo Pessoal

"A Amazônia possui a maior reserva de águas doces superficiais e subterrâneas do mundo. Então, a partir do momento que desmatamos, nós vamos reduzir o número de chuvas, o índice pluviométrico, o que significa que eu tenho uma erosão maior", acrescenta.

A seguir, a professora Amália compartilha três frentes de estudo estratégicas para quem quer se preparar melhor para a prova

1. Domine a Amazônia sob múltiplos olhares

  • Geografia física e biologia: entenda que a Amazônia é a maior floresta tropical úmida do planeta, com biodiversidade única e recursos naturais abundantes.
  • Clima: estude o fenômeno dos rios voadores — fluxos de umidade formados pela evapotranspiração — que influenciam o regime de chuvas em várias regiões e explicam a ausência de desertos próximos ao Trópico de Capricórnio.
  • Mudanças climáticas: saiba que a floresta realiza o sequestro biológico de carbono, ajudando a mitigar o aquecimento global.
  • Recursos hídricos: memorize que a Amazônia concentra a maior reserva de águas doces superficiais e subterrâneas do mundo, incluindo o Aquífero Alter do Chão. 

Eduardo Amorim/Reprodução Pexels
Os rios voadores são ventos carregados de umidade criada sobre a Amazônia pela evapotranspiração. Eles provocam chuvas em boa parte do Brasil, o que contribui na produção agrícola. - Eduardo Amorim/Reprodução Pexels

2. Entenda a pressão humana e as consequências ambientais

  • Fronteiras e investimentos: a Amazônia é uma fronteira demográfica e energética, atraindo população e investimentos devido ao agronegócio, mineração e grandes usinas hidrelétricas (como Xingu, Jirau e Santo Antônio).
  • Desmatamento: 20% da floresta já foi desmatada, principalmente no sul da região, gerando impactos como perda de biodiversidade, redução das chuvas e assoreamento dos rios.
  • Savanização: esse é um dos temas mais cobrados. Refere-se ao empobrecimento biológico da floresta, que passa a apresentar características semelhantes ao Cerrado, por causa da fragilidade dos solos e da derrubada da vegetação.
  • Recarga de aquíferos: o desmatamento reduz a infiltração da água da chuva, comprometendo os aquíferos subterrâneos.

Reprodução Pexels/Ivo Brasil
"A Amazônia possui a maior reserva de águas doces superficiais e subterrâneas do mundo. Então, a partir do momento que desmatamos, vamos reduzir o número de chuvas e o índice pluviométrico, o que significa que teremos uma erosão maior - Reprodução Pexels/Ivo Brasil

3. Conecte os conteúdos com atualidades e geopolítica

A Amazônia não é apenas um tema ambiental, ela está no centro de disputas econômicas e estratégicas.

  • COP 30: a realização da conferência em Belém coloca o Brasil em posição de destaque nas negociações climáticas e impulsiona discussões sobre mitigação de impactos ambientais e transição energética.
  • Energia limpa: o País tem avançado na expansão da energia solar e eólica, reduzindo o uso de combustíveis fósseis — assunto com potencial para questões interdisciplinares.
  • Jazidas de petróleo: a descoberta de novas reservas na Margem Equatorial, na foz do Rio Amazonas, adiciona um componente geopolítico ao debate, envolvendo desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

Amazônia: tema recorrente no Enem

Desde 2010, a Amazônia aparece com frequência nas provas, abordando localização, relevo, hidrografia, clima, biodiversidade e desafios socioambientais. Com as mudanças climáticas ganhando espaço no debate público e a COP 30 no radar mundial, é muito provável que o tema esteja novamente entre os destaques no Enem 2025.

Confira exemplos de questões em que o tema "Amazônia" caiu no Enem

Prova do Enem 2016 -
Prova do Enem 2018 -
Prova do Enem 2022 -
Prova do Enem 2023 -
Prova do Enem 2024 -

Estudar a Amazônia de forma integrada e interdisciplinar, conectando Biologia, Geografia, Química, Física e Atualidades, é uma estratégia certeira para garantir pontos preciosos no Enem 2025. A COP 30 reforça a importância global da região e amplia as possibilidades de abordagem nas provas.

