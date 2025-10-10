Fits e Unit abrem processo seletivo para ingresso em 2026 e reforçam tradição e ensino de excelência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As duas instituições do Grupo Tiradentes lançam processos seletivos para 2026, consolidando a qualidade com o Ensino Superior e a tradição de 64 anos

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), integrante do Grupo Tiradentes, abre as inscrições para o Vestibular Tradicional, com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2026.



A Instituição é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como o segundo mais bem avaliado centro universitário de Pernambuco e reforça a maestria no Ensino Superior em seus 64 anos de história.



Como mais um exemplo dessa tradição, o Grupo Tiradentes é destaque no Ranking Universitário da Folha de São Paulo de 2024: a Universidade Tiradentes, localizada em Sergipe, foi classificada entre as 13 melhores faculdades particulares do Brasil.



Como consequência da alta excelência, o processo seletivo para entrar em uma das unidades do Grupo é historicamente concorrido.



A Unit-PE atrai candidatos que buscam uma educação diferenciada e de qualidade, com a certeza de estarem investindo em um futuro profissional sólido.



Após a realização da prova e a confirmação da classificação, o estudante poderá começar a graduação na renomada universidade - Jailton Jr./JC Imagem

Vestibular Tradicional Unit-PE abre as portas para o futuro



Ao todo, o Vestibular Tradicional oferta 750 vagas, para os períodos da manhã e da noite. As vagas são distribuídas entre dez cursos de Graduação:



Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciência da Computação

Direito

Enfermagem

Estética e Cosmética

Fisioterapia

Nutrição

Odontologia

Psicologia



Para os interessados, as inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de outubro, através do site.



As provas acontecem no dia 26 de outubro, das 8h às 12h, e o resultado final será divulgado no dia 8 de dezembro. O edital completo reúne todas as informações essenciais sobre a seleção.



Vale ressaltar que o alto padrão do vestibular da Unit é garantido por uma banca de altíssima competência, que assegura a seriedade e a excelência em todas as etapas do processo.



Fits: Um novo olhar sobre a Medicina



A instituição oferece ainda programas de Residência Médica e foca em um aprendizado prático e estimulante - Divulgação/Unit-PE

A Faculdade Tiradentes (Fits), localizada em Goiana (PE), também está com o processo seletivo aberto para preencher 50 vagas do curso de Medicina.



Nesta edição, o Vestibular será unificado, contando com todas as unidades do Grupo Tiradentes que oferecem o curso de Medicina.



É importante destacar que a Fits utiliza uma metodologia de ensino prática, com impacto direto na saúde pública, sendo uma das melhores instituições de Medicina da América Latina.



Em quatro anos, desde o início do funcionamento na cidade da Zona da Mata pernambucana, a Fits já repassou R$4,2 milhões à Goiana e região para fortalecer a saúde pública, com pessoal e infraestrutura.



Outro destaque importante é que a Fits integra o Programa Mais Médicos. Isso reforça o alto preparo dos futuros profissionais da saúde para o atendimento à população.



Provas



Os interessados em concorrer às vagas por meio do Vestibular Tradicional podem se inscrever até o dia 17 de outubro, através do site www.medicinatiradentes.com.br.



Os testes serão realizados no dia 26 de outubro. Conforme divulgado pela Instituição, os locais de prova serão Recife (PE), Goiana (PE), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Estância (SE) e Salvador (BA).



O início previsto das aulas é para o primeiro semestre de 2026.



Todo o processo seletivo será realizado pela Strix Educação, consultoria especializada nessa área, com mais de 30 anos de atuação e que já realizou mais de 800 processos seletivos nos mais diversos estados.

Verifique as informações sobre bolsas de estudos, editais de Vestibular e propostas de apoio financeiro no Portal da UNIT-PE - Jailton Jr./JC Imagem

Bolsas de estudo



Para ajudar estudantes a trilhar uma carreira excepcional, a Fits disponibiliza cinco bolsas de estudos a pessoas de baixa renda, considerando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Para concorrer, é necessário: ter residido em Pernambuco nos últimos três anos, ter cursado o Ensino Médio em escola pública ou em escola particular (com bolsa integral) e apresentar renda bruta per capita mensal familiar de até 1,5 salário mínimo.



Estágio e carreira internacional



Seja na capital ou interior, a Fits oferece chances únicas para quem deseja seguir carreira em Medicina, independente da região. A Instituição entende que não há barreiras para o conhecimento.



Logo no primeiro período, os alunos vivenciam a área em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Já em sala de aula, há pequenos grupos de tutoria com até 12 alunos, o que permite uma orientação mais próxima e direta.



Além disso, a Fits disponibiliza um Programa de Residências Médicas, que envolve cinco especialidades. Isso permite que o futuro profissional da saúde já possa ter experiência na área.



E para ampliar ainda mais o poder da carreira, os estudantes têm a chance de serem selecionados para estagiar, durante seis semanas, em clínicas e hospitais da rede Cambridge Health Alliance, em Boston, nos Estados Unidos.



Por fim, também há a possibilidade de estágio no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.



Serviço



Vestibular Tradicional - Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE)



Prazo Final de Inscrição: 17 de outubro.

Data da Prova: 26 de outubro, das 8h às 12h.

Taxa de Inscrição: R$55,00.

Inscrições: site da Unit-PE.

Total de Vagas: 750 - Manhã e Noite.



Vestibular Unificado de Medicina Fits



Prazo Final de Inscrição: 17 de outubro.

Data da Prova: 26 de outubro.

Taxa de Inscrição: R$ 330,00

Inscrições: site da Fits.

Total de Vagas: 50.