Conami 2025: condomínios, cidades inteligentes e o futuro do mercado imobiliário. Entenda o que muda a partir de agora
Recife sedia a 22ª edição do Conami, que traz como lema o "O futuro do mercado se desenha no Conami" e reúne na cidade os principais players do setor
O que muda numa “cidade do futuro”? E como os condomínios estão inseridos dentro dela? Essas e outras questões serão respondidas na 22ª edição do Congresso Nacional do Mercado Imobiliário (Conami), que acontece entre os dias 29 e 30 de outubro de 2025 no Recife. O evento é uma oportunidade única para administradores de condomínios, gestores de empresas, loteadores, incorporadores, corretores e todos os profissionais do setor estarem por dentro do que acontece e está por vir no mercado imobiliário e gestão condominial de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
O conceito de Smart City (Cidade inteligente, na tradução do inglês) será um dos assuntos das dezenas de palestras promovidas no Congresso, com foco na integração de condomínios ao novo modelo de gestão das cidades. “Com o uso de diversas tecnologias já disponíveis no mercado, condomínios do mundo todo já estão dando passos em direção a este novo formato, que garante gestões condominiais e estilo de moradia mais autônomas, fazendo parte de um ecossistema eficiente e moderno das cidades onde estão localizados”, informa Márcio Gomes, presidente do Secovi-PE. Durante o Conami, Stella Hiroki é o nome que trará o debate sobre a realidade brasileira no que diz respeito ao avanço desse conceito ao Conami, dentro de uma perspectiva de evolução global.
A “Gestão Condominial no Cenário Global”, inclusive, será outra temática apresentada no Conami, com dois profissionais renomados no cenário internacional: Juan Carlos Latorre e Luis de Prado trazem uma reflexão sobre a administração condominial e as experiências globais que podem ser replicadas no no mercado brasileiro.
Representando o Chile, Juan Carlos Latorre é CEO da Administraciones ALB, presidente do Colégio de Administradores de Chile (CGAI) e conferencista internacional. Ex-professor de gestão de copropriedade, já palestrou em mais de 25 países, incluindo Américas, Europa e Ásia. Sua trajetória inclui participação ativa em mudanças legislativas e regulamentares ligadas à co-propriedade em níveis nacionais e internacionais.
Da Espanha, Luis de Prado traz na bagagem sua experiência como diretor da Fincas Prado e fundador da Megafincas, empresa com mais de 30 anos de experiência em administração e gestão de imóveis. Ex-presidente da Associação Europeia das Profissões Imobiliárias (CEPI), o espanhol reúne experiências que incluem negociação, promoção imobiliária e gestão de propriedades.
O MERCADO BRASILEIRO CONECTADO COM O MUNDO
No cenário globalizado da economia, o Brasil continua sendo um mercado promissor para os imóveis, inclusive no que diz respeito à gestão de condomínios. O País chegou à marca de 520 mil condomínios em 2024 e segue em franco crescimento. Tantos imóveis, comerciais ou residenciais, demandam uma série de capacitações e expertise para resultados positivos de gestão, que valorizem os empreendimentos e prolonguem sua vida útil.
O Conami também traz esses aspectos para a sua edição no Recife, garantindo debates de alto nível sobre as “Relações Imobiliárias – a base fundamental das relações comerciais brasileiras”, com Alessander Mendes; “O Futuro da Construção Civil e do Mercado Imobiliário”, com o ex presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), José Carlos Martins, atual presidente do Conselho Consultivo da Câmara; “Luxo e assinatura impulsionam o mercado imobiliário”, com Saulo Suassuna, CEO e fundador da Molegolar, startup nascida da tradicional construtora pernambucana Suassuna Fernandes; “Cenários da Indústria Imobiliária Nacional”, com Elisa Rosenthal, diretora presidente do Instituto Mulheres do Imobiliário; e “Tendências, desafios e polêmicas”, com Rafael Thomé (ABADI), Eduardo Zangari (AABIC), Omar Anauate (AABIC) e Martha Ponzi (Secovi-PE).
“O mercado de condomínios e empreendimentos residenciais verticais no Brasil é um setor multibilionário, com um volume anual de lançamentos que ultrapassa R$ 214,5 bilhões e introduz cerca de 230 mil novas unidades no mercado a cada ano. E gerir bem esses ativos é fundamental para a economia local e nacional, e bem-estar dos condôminos”, comenta Martha Ponzi, diretora do Secovi-PE.
COMO PARTICIPAR DO CONAMI 2025
O 22º Conami será promovido pelo Secovi-PE nos dias 29 e 30 de outubro, no Recife Expo Center. As inscrições estão abertas no site www.conamibrasil.com.br.
Confira a programação completa:
PROGRAMAÇÃO
29 de Outubro (Quarta-feira)
08:00 – 09:00 Credenciamento
09:00 – 09:15 Cerimônia de Abertura
09:15 Participação Especial: Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho
10:00 Palestra: Relações Imobiliárias – a base fundamental das relações comerciais brasileiras
Palestrante: Alessander Mendes
10:50 Palestra: O Futuro da Construção Civil e do Mercado Imobiliário
Palestrante: José Carlos Martins
11:40 Palestra: Luxo e assinatura impulsionam o mercado imobiliário
Palestrante: Saulo Suassuna
12:30 Intervalo para almoço
14:00 Palestra: Dinheiro, Finanças e Imóveis – Da organização financeira aos investimentos
Palestrantes: Tiago Monteiro e Eduarda Monteiro
15:00 Condomínios: Tendências, desafios e polêmicas
Participantes: Rafael Thomé, Eduardo Zangari, Omar Anauate, Martha Ponzi
16:00 Palestra: Da Tradição à Inovação – Desvendando os desafios e tendências no setor imobiliário
Palestrante: Gustavo Zanotto
17:00 Palestra: Cidades Inteligentes – Uma perspectiva brasileira
Palestrante: Stella Hiroto
18:00 Encerramento
PROGRAMAÇÃO (dia 2)
30 de Outubro (Quinta-feira)
09:00 Abertura – Mestre de cerimônia
09:10 Radar Legislativo – Como as mudanças na legislação podem impactar sua empresa
Participantes: Pedro Wahmann, Moira Toledo e Márcio Miranda
10:00 Palestra: Liderança Transformadora em Sustentabilidade
Palestrante: Mariana Schuchovski
10:50 Palestra: Cenários da Indústria Imobiliária Nacional
Palestrante: Elisa Rosenthal
11:40 Palestra: O novo cenário do Ecossistema Condominial e diretrizes para um futuro baseado na Inteligência Artificial
Palestrante: Júlio Paim
12:30 Intervalo para almoço
14:00 Palestra: Salário Emocional como estratégia competitiva
Palestrante: Jairo Martiniano
15:00 Painel Jurídico
Participantes: Marcelo Borges, Rubens Carmo Elias, Moira Toledo e Márcio Miranda
16:00 Painel Internacional: Acontecendo Pelo Mundo na Administração Condominial
Debatedores: Juan Carlos Latorre (Chile), Luis de Prado (Espanha)
Moderador: Pedro Wahmann
17:00 Palestra: Diversidade, Inclusão e Pertencimento
Palestrante: Rita Von Hunty
18:00 Encerramento