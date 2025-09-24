Colégio Saber Viver investe em pesquisa científica e promove Mostra do Saber com 90 trabalhos estudantis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Mostra do Saber chega à 40º edição reunindo projetos científicos alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Clique aqui e escute a matéria

A Mostra do Saber, feira científica anual do Colégio Saber Viver, celebra 40 edições nos dias 24 e 25 de outubro com mais de 90 projetos de pesquisa científica desenvolvidos por alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II.

O evento marca a culminância da disciplina de Iniciação Científica, ministrada pelo professor Hilton Nobre, que busca aproximar os estudantes de uma realidade acadêmica desde os primeiros anos escolares, despertando o pensamento crítico, a autonomia e o desejo de resolver problemas.

A Mostra permite os alunos apresentarem, para toda a comunidade escolar, seus artigos científicos em formatos como banners e slides com apresentações orais. Todos os projetos deste ano partem dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, fazendo com que os estudantes pensem soluções criativas para desafios globais como saúde, igualdade de gênero, educação, inovação e justiça social.

Natália Ayres, diretora pedagógica do Colégio, destaca que “no Saber Viver, essa integração se manifesta de forma concreta, com práticas que vão além do conteúdo e colocam o estudante como protagonista da própria aprendizagem, sem abrir mão da ludicidade, da afetividade e do bem-estar”.

Na disciplina de Iniciação Científica, os alunos elaboram hipóteses, aprendem método científico, redação científica (resumo, introdução, metodologia, resultados etc.), referências bibliográficas conforme normas da ABNT, além de realizar apresentações orais e em formato de banner ou slides. Todos os projetos envolvem professor orientador, com etapas de avaliação, reflexão e interação, simulando experiência universitária.

"A Mostra do Saber demonstra o compromisso do Colégio Saber Viver com uma educação que forma estudantes críticos, investigativos e participativos" - Eliel Rodrigues/SJCC

"Nessa disciplina, nós ensinamos vários processos da construção do conhecimento a partir da pesquisa científica. Assim, cada projeto apresentado busca conectar saberes do passado a soluções e perspectivas para o futuro, reforçando o compromisso do Colégio Saber Viver com uma formação crítica e cidadã", afirma o professor Hilton Nobre.

Impacto pedagógico

A Iniciação Científica escolar tem muitos benefícios, que vão além de entregar um trabalho:

Formar cidadãos críticos, com capacidade de questionar, analisar fontes e entender como se constrói conhecimento científico;

Incentivar autonomia, curiosidade e pesquisa própria, valorizando o tema que o estudante escolhe.

Estimular habilidades de oratória, escrita científica e pensamento crítico;

Contribuir para reduzir o fracasso escolar, ao envolver aluno de forma mais ativa no aprendizado.

A estudante Clara Beatriz do 9° ano B, fala sobre o impacto de participar da Mostra do Saber. “É muito gratificante participar, porque, como estudantes, temos a oportunidade de desenvolver um trabalho que faz diferença para o nosso futuro e de analisar, de forma específica, os impactos na sociedade. Trabalhar com os 17 objetivos é enriquecedor, pois eles refletem questões reais do nosso dia a dia. Assim, conseguimos compreender melhor o que acontece no mundo e trazer essa perspectiva para o olhar do estudante, o que é extremamente importante e interessante para nós”.

Colégio Saber Viver reforça compromisso com a pesquisa científica e protagonismo dos estudantes - Eliel Rodrigues/SJCC

E além dos projetos, a Mostra traz parcerias científicas e culturais com universidades e museus renomados, ampliando ainda mais o conhecimento dos estudantes. No dia do evento, eles estarão presentes expondo materiais, exemplares, pesquisas e experiências que enriquecem a vivência dos alunos e visitantes.

O professor Hilton Nobre também é o idealizador do novo formato da Mostra, implementado em 2021. "Essa integração contribui para despertar o interesse científico, ampliar horizontes culturais e aproximar a escola do universo acadêmico", afirma.

Entre os parceiros confirmados para esta edição, o Museu de Ciências Nucleares – UFPE, o Museu de Arqueologia e Ciências Naturais – UNICAP, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA – Tubarões), Laboratório de Paleontologia – UFRPE e o Laboratório de Taxonomia de Insetos – UFRPE.



"A presença dessas instituições tem como objetivo reafirmar o compromisso do Colégio Saber Viver em proporcionar aos seus alunos uma experiência única, que une pesquisa escolar, cultura científica e diálogo interdisciplinar", reforça Natália Ayres.

Tradicional no calendário escolar, a Mostra do Saber celebra 40 anos estimulando a formação crítica e investigativa dos alunos - Divulgação/Colégio Saber Viver

Lucas Fernandes, estudante da mesma turma, comenta sobre o projeto desenvolvido pelo grupo para ser apresentado na Mostra do Saber. “Estamos investigando a educação midiática sob a ótica dos estudantes e comparando com a visão dos adultos. Ao mesmo tempo em que analisamos o nível de conhecimento das pessoas sobre a mídia, também estudamos o impacto das Fake News, que influenciam diretamente a nossa opinião. Nosso objetivo é mostrar como podemos contribuir para o avanço da educação midiática no Brasil.”, afirma.

“Histórias de ontem que inspiram o amanhã”

A Mostra do Saber se propõe a ir além de uma simples exibição de projetos, refletindo o compromisso do Colégio Saber Viver com uma educação que ultrapassa a transmissão de conteúdo. Por meio de uma metodologia estruturada, temas atuais e participação ativa dos estudantes, a escola atua como espaço formativo, preparando os estudantes para pensar criticamente, investigar e interagir com a sociedade de forma consciente e inovadora.