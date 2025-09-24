HospitalMed 2025: credenciamento aberto para maior encontro de saúde do Norte e Nordeste em Pernambuco
O melhor e mais completo evento de inovação e negócios em saúde acontece entre os dias 22 e 24 de outubro no Pernambuco Centro de Convenções
O credenciamento para a HospitalMed 2025 já está aberto. A 13ª edição da melhor e mais completa feira de saúde, inovação e negócios do Norte e Nordeste acontece de 22 a 24 de outubro, das 14h às 20h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A participação é gratuita para profissionais com CNPJ; para pessoas físicas (CPF), o ingresso custa R$ 50,00 e pode ser adquirido pelo site oficial do evento.
Neste ano, a HospitalMed deve reunir mais de 300 expositores, 400 marcas e 26 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores, investidores e representantes de toda a cadeia produtiva do setor. O encontro, organizado pela Insight Feiras & Negócios, consolida Pernambuco como polo estratégico da saúde, em um mercado que movimenta fusões, aquisições e novos investimentos.
Com 13 anos de trajetória, a HospitalMed é reconhecida como um hub de negócios e conhecimento, conectando players nacionais e internacionais em torno de tendências, tecnologia e soluções de saúde.
Programação
Segundo Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed, o evento se consolidou como referência para o setor.
“A HospitalMed é mais do que uma feira. É um espaço único de inovação, conhecimento, networking e negócios diretos, com condições exclusivas para quem participa”, destaca Rodrigo da Fonte.
A programação contará com congressos, fóruns, workshops e áreas temáticas dedicadas a diferentes segmentos da saúde. Entre os destaques estão:
SIMBEC (Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica) – contará com palestras e mesas-redondas ministradas por especialistas de renome nacional, discutindo tendências, inovações e desafios atuais do setor;
IX Fórum Norte/Nordeste de Hotelaria Hospitalar – trará debates sobre humanização no atendimento, segurança do paciente, gestão de recursos, sustentabilidade, novas tecnologias e principais tendências do segmento;
Fórum de Facilities e Inovação – abordará temas estratégicos como infraestrutura hospitalar, sustentabilidade, tecnologias emergentes, segurança e eficiência operacional;
14º Congresso de Gestão e Saúde (Sindhospe) – Focado em temas de gestão hospitalar e saúde;
14º Workshops (Sindhospe) – Para profissionais do setor;
8º Fórum Sindhospe de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)
Vida 60+ Expo – Espaço voltado à longevidade e qualidade de vida, com soluções para o público acima de 60 anos;
Star Health Innovation – Plataforma para lançamentos de tecnologias e inovação em saúde;
TechMed Sport – Iniciativa que conecta saúde e esporte;
Carreta da Saúde – Unidade móvel com exames e serviços médicos para comunidades de difícil acesso.
A feira concentra, em um só local, lançamentos, tendências, inovação, networking e aperfeiçoamento profissional. Os expositores apresentam produtos, equipamentos e serviços para hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e consultórios.
A HospitalMed 2025 conta com o patrocínio da Ultramega e da Fluence Anestesia, além do apoio da Mr. Tech, Diferencial Tributária, Ondunorte, SindHospe, Abimo, Abralimp, FBH e ABDEH.
