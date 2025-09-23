Feirão tem ofertas do Minha Casa, Minha Vida, com piscina e varanda, em ótimas áreas do Recife e RMR; veja as oportunidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A partir desta quarta-feira (24), quem está em busca de imóveis econômicos, com condições facilitadas de financiamento, taxas de juros mais baixas e possibilidade de usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de entrada irá encontrar as melhores opções da Região Metropolitana do Recife e da capital no Feirão Sem Igual Carrilho. O feirão acontecerá de modo virtual, garantindo praticidade e atendimento ágil às necessidades dos clientes, contando ainda com pontos de venda em Olinda e Paulista, além da sede da Carrilho, em Boa Viagem, para atendimento presencial.

A construtora pernambucana, com mais de 50 anos de mercado, oferece condições especiais para imóveis das faixas 3 e 4 do Minha Casa, Minha Vida, reunindo oportunidades para famílias com renda a partir de R$ 5 mil em Olinda, Paulista e no Recife, em áreas estratégicas como a Avenida Caxangá e a Zona Sul do Recife, na planta ou com entrega para até seis meses.

MINHA CASA, MINHA VIDA NO MELHOR DA ZONA SUL

Na sua Linha Urban, a Carrilho está colocando em oferta no feirão o Pátio Solare, empreendimento localizado a 400 metros do Shopping Recife, a poucos minutos da praia de Boa Viagem e de todos os serviços e comércios da Zona Sul da capital, com uma infraestrutura completa de lazer, segurança e conveniência.

O empreendimento, composto por duas torres em um terreno de mais de 4.600 m², destina mais de 2.600 m² a áreas verdes e de lazer, oferecendo um refúgio urbano para seus futuros moradores. As unidades habitacionais, projetadas para o bem-estar da família, contam com dois quartos, sendo uma suíte, e uma varanda gourmet. A sala para dois ambientes e a cozinha integrada ao living criam um espaço amplo e funcional. Os apartamentos também dispõem de preparação para aquecimento a gás nos chuveiros e tomadas USB na suíte.

Com 17 pavimentos (1 jardim e 16 andares), as torres totalizam 268 apartamentos, com 8 unidades por andar nos pavimentos tipo e 6 no pavimento jardim.

As áreas de lazer, entregues totalmente equipadas e decoradas incluem piscinas adulto e infantil com prainha, deck, além de áreas de convivência como o Espaço Festas Panorâmico, Gourmet Grill e Gazebo Grill. Para o público infantil, há uma Brinquedoteca, Espaço Baby, Minicampo e o Parque da Infância, que oferece atrações como tirolesa, casa da árvore, cama elástica e circuito aventura. Praças temáticas, como a Praça Piquenique e a Praça da Aventura, complementam a experiência, criando um ambiente ideal para toda a família.

O acesso de pedestres é controlado por reconhecimento facial e o de veículos via tag, na guarita de segurança. O empreendimento também conta com câmeras de segurança, alarme com sensor de presença e iluminação inteligente nos halls, contando ainda com Pet Place e Pet Spa, além de depósito para e-commerce, bicicletário, espaço para lavanderia e vestiários; Espaço beauty com spa, academia climatizada com áreas de força e cárdio e espaço para yoga, balé e artes marciais. Coworking, sala multimídia e recepção com pé-direito duplo também integram o projeto.

Pátio Solare, na Zona Sul do Recife - DIVULGAÇÃO

PÁTIO NATTÚ CAXANGÁ

O Pátio Nattú é outra oportunidade estratégica dentro do Recife. Na Caxangá, o empreendimento é cercado por mais de 6 mil m² de área verde, estando próximo a serviços essenciais, escolas, centros comerciais e diversas opções de lazer, com soluções em tecnologia e segurança, além de uma completa área de lazer equipada e decorada.

Os apartamentos, com 50 m², são projetados para oferecer conforto e funcionalidade. As unidades incluem dois quartos, um deles com suíte reversível. Além disso, contam com varanda, sala para dois ambientes, cozinha e área de serviço. Algumas unidades possuem acesso a um terraço descoberto com jardins

O Pátio Nattú se destaca ainda pela sua área de lazer, com cerca de 2.000 m², reunindo espaços ao ar livre que serão entregues equipados e decorados. Entre as opções, estão: Piscina e deck; Salão de festas; Academia; Playground; Campo de futebol e quadra de areia e Espaço gourmet.

Pátio Nattú, Caxangá - DIVULGAÇÃO

TORRES DE OLINDA

Em Olinda, o Torres de Olinda é um complexo multiuso, integrado ao centro educacional AESO, com cinco lojas e 400 apartamentos de 45,46 m² e entrega prevista para abril de 2026. O empreendimento conta com dois quartos, sendo um suíte, varanda, sala para 2 ambientes, wc social, cozinha e área de serviço.

As áreas de convivência foram pensadas para o lazer e bem-estar de todas as idades. Os futuros moradores poderão desfrutar de uma piscina adulto com prainha e um espaço de festas com copa, ideais para momentos de celebração. Para quem gosta de se exercitar, o residencial oferece uma academia completa e um minicampo. O playground e o espaço pet garantem a diversão dos pequenos e dos animais de estimação, respectivamente. As vias internas são pavimentadas, e há um estacionamento para veículos para maior comodidade. Além disso, o projeto conta com gás encanado, um detalhe que contribui para a praticidade do dia a dia.

Uma guarita de segurança com controle de acesso garante a entrada e saída de pessoas e veículos. O sistema de segurança é complementado por câmeras e alarme com sensor de presença, proporcionando um ambiente mais protegido. A tecnologia também se faz presente com a preparação para wi-fi nas áreas comuns e um depósito exclusivo para encomendas, facilitando o recebimento de compras online.

Torres de Olinda, em Olinda - DIVULGAÇÃO

BAIRRO PLANEJADO EM PAULISTA

Ainda na Região Metropolitana, no município de Paulista, o Aurora Paulista é a grande oportunidade do feirão para quem busca conforto, aliado a uma localização estratégica e bem-estar num bairro totalmente planejado. O condomínio é composto por torres de dez andares, em um terreno que integra o bairro planejado Vila Aurora. O empreendimento oferece dois tipos de apartamentos Tipo, com 45,46 m², e o Jardim, com 56,38 m². Ambos possuem dois quartos, sendo uma suíte, e a opção Tipo inclui uma varanda com peitoril de vidro. Os apartamentos também contam com cozinha integrada ao living, banheiro social, área de serviço, tomada USB na suíte e preparação para aquecimento a gás nos chuveiros.

21.000 m² de área total e mais de 8.000 m² de áreas de lazer , o Aurora dos Pássaros promete lazer ao máximo. As áreas comuns, entregues equipadas e decoradas , incluem uma piscina adulto com raia semiolímpica de 25 metros, espaço de festas com copa, gazebo gourmet com churrasqueira, playground, academia e um espaço pet.

O empreendimento conta com guarita de segurança, câmeras de vigilância, alarme com sensor de presença, depósito para encomendas e preparação para wi-fi nas áreas comuns. A Carrilho, com mais de 50 anos de experiência no mercado, destaca o projeto como um lugar pensado para a família, que oferece tranquilidade, segurança e praticidade no centro de Paulista, próximo ao shopping da cidade.

Aurora dos Pássaros, em Paulista - DIVULGAÇÃO

MINHA CASA, MINHA VIDA

Dentro do Minha Casa, Minha Vida, os empreendimentos custam de R$ 250 a 350 mil e têm condições acessíveis para o público contemplado na Faixa 3, atendendo quem tem renda entre R$ 5 mil até R$ 8 mil com taxas de juros diferenciadas. A Faixa 4, por sua vez, atende famílias com renda mensal entre R$ 8.600,01 e R$ 12.000, permitindo o financiamento de imóveis de até R$ 500 mil a uma taxa de juros de 10,5% a.a. e prazo de até 35 anos.

SOBRE A CARRILHO

Com uma trajetória de mais de cinco décadas, a Construtora Carrilho, fundada em 1969, se consolidou como uma das principais referências do mercado imobiliário em Pernambuco. A empresa iniciou suas atividades com obras públicas para o governo, mas logo expandiu seu foco para empreendimentos residenciais de médio e alto padrão. A Carrilho se tornou uma líder também em construções populares, com um modelo de negócio focado no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

A qualidade de seus projetos é atestada por prêmios como o Troféu Ademi. Além disso, a empresa mantém a certificação ISO 9001 e o PBQP-H nível A, garantindo a qualidade e a satisfação dos clientes. Para maior flexibilidade em suas operações, o Grupo Carrilho foi criado com a incorporação da CCA Empreendimentos Imobiliários Ltda., que hoje gerencia mais de 70 empresas do tipo SPE (sociedade com propósito específico).

SERVIÇO:

O quê: Feirão Sem Igual Carrilho

Quando: a partir de 24 de setembro

Onde: www.carrilho.com.br/

Rua Antonio Lumack do Monte, 96, Sala 0701 Edf Emp Center Ii - Boa Viagem, Recife - PE, 51.020-350