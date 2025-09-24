fechar
Saúde e Bem-estar | Patrocinada

Técnica 'padrão-ouro' nos EUA chega ao Brasil como opção de tratamento na próstata

Cirurgia, intitulada HoLEP, atua contra a hiperplasia prostática benigna, problema de saúde que costuma afetar homens acima dos 50 anos

Por Samantha Oliveira Publicado em 24/09/2025 às 0:00
- PixaBay

Clique aqui e escute a matéria

A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) pode até ter um nome difícil, mas é um problema de saúde considerado muito comum no Brasil, que afeta cerca de 2 milhões de homens anualmente. A condição, também conhecida como próstata aumentada, é um aumento na região, que pode comprimir a uretra e dificultar a saída da urina, por exemplo.

Geralmente, este problema costuma afetar homens acima dos 50 anos, causando sintomas como sangramento e dificuldade na urina, além necessidade frequente ou urgente da micção.

Ainda assim, o diagnóstico da HPB é feito de forma simples, a partir de alguns exames - incluindo toque retal - e o acompanhamento de um profissional. O urologista do Hospital Jayme da Fonte, Renato Leal, explica mais sobre o quadro:  

"A Hiperplasia Prostática Benigna é uma doença, que ocorre principalmente no paciente mais idoso. Isso porque, à medida que você vai ficando mais velho, tem mais alterações hormonais, de fatores de crescimento, celular, e isso vai aumentando o tamanho da próstata", descreve. 

Artur Borba/JC Imagem
O urologista do Hospital Jayme da Fonte, Renato Leal - Artur Borba/JC Imagem

Para o tratamento, uma técnica inovadora chega diretamente dos Estados Unidos para os pacientes, garantindo uma melhor recuperação e eficácia. Trata-se da técnica HoLEP

Entenda como funciona da técnica HoLEP

HoLep é uma sigla para Holmium Laser Enucleation of Prostate. Esta técnica é voltada para o tratamento da HPB, onde remove, por meio de laser na uretra, a parte aumentada da glândula em questão. Na prática, o laser gera ondas que desintegram tecidos da próstata, onde o adenoma é aspirado para análise por biópsia, posteriormente.

Acima de tudo, a técnica HoLep é considerada pouco invasiva, eficaz e segura, com uma alta taxa de sucesso em comparação a outros procedimentos para o quadro.

VistaCreate
Próstata humana - VistaCreate

O procedimento provoca pouco ou quase nenhum sangramento no paciente, proporcionando uma recuperação ainda mais rápida e uma melhor qualidade de vida. "Com a técnica HoLEP, é possível ressecar muito o tecido da próstata, retirar mais tecido prostático, com menos complicações e menos sangramento. Isso é o ideal", afirma o urologista Renato Leal. 

A recuperação da técnica HoLEP proporciona um dia a dia confortável ao paciente, permitindo o retorno às atividades cotidianas já no dia seguinte. "O paciente fica pouco tempo com sonda e tem bem menos sangramento", cita o profissional. "A recuperação de todas as atividades normais, acontecem entre 5 a 7 dias, onde o paciente consegue retomar às práticas como subir escada, trabalhar, dirigir, tudo normalmente".

Hospital Jayme da Fonte

O Hospital Jayme da Fonte, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, possui salas e equipamentos exclusivos para a realização da cirurgia HoLEP. Além disso, conta com estrutura completa desde o atendimento à recuperação do paciente, com excelência de serviços reconhecida pelo Selo Prata da Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das mais importantes certificadoras na área de saúde do país.

Leia também

Feirão tem ofertas do Minha Casa, Minha Vida, com piscina e varanda, em ótimas áreas do Recife e RMR; veja as oportunidades
MERCADO IMOBILIÁRIO

Feirão tem ofertas do Minha Casa, Minha Vida, com piscina e varanda, em ótimas áreas do Recife e RMR; veja as oportunidades
Feirão tem ofertas do Minha Casa, Minha Vida, com piscina e varanda, em ótimas áreas do Recife e RMR; veja as oportunidades
MERCADO IMOBILIÁRIO

Feirão tem ofertas do Minha Casa, Minha Vida, com piscina e varanda, em ótimas áreas do Recife e RMR; veja as oportunidades

Compartilhe

Tags