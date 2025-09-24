Técnica 'padrão-ouro' nos EUA chega ao Brasil como opção de tratamento na próstata
Cirurgia, intitulada HoLEP, atua contra a hiperplasia prostática benigna, problema de saúde que costuma afetar homens acima dos 50 anos
A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) pode até ter um nome difícil, mas é um problema de saúde considerado muito comum no Brasil, que afeta cerca de 2 milhões de homens anualmente. A condição, também conhecida como próstata aumentada, é um aumento na região, que pode comprimir a uretra e dificultar a saída da urina, por exemplo.
Geralmente, este problema costuma afetar homens acima dos 50 anos, causando sintomas como sangramento e dificuldade na urina, além necessidade frequente ou urgente da micção.
Ainda assim, o diagnóstico da HPB é feito de forma simples, a partir de alguns exames - incluindo toque retal - e o acompanhamento de um profissional. O urologista do Hospital Jayme da Fonte, Renato Leal, explica mais sobre o quadro:
"A Hiperplasia Prostática Benigna é uma doença, que ocorre principalmente no paciente mais idoso. Isso porque, à medida que você vai ficando mais velho, tem mais alterações hormonais, de fatores de crescimento, celular, e isso vai aumentando o tamanho da próstata", descreve.
Para o tratamento, uma técnica inovadora chega diretamente dos Estados Unidos para os pacientes, garantindo uma melhor recuperação e eficácia. Trata-se da técnica HoLEP.
Entenda como funciona da técnica HoLEP
HoLep é uma sigla para Holmium Laser Enucleation of Prostate. Esta técnica é voltada para o tratamento da HPB, onde remove, por meio de laser na uretra, a parte aumentada da glândula em questão. Na prática, o laser gera ondas que desintegram tecidos da próstata, onde o adenoma é aspirado para análise por biópsia, posteriormente.
Acima de tudo, a técnica HoLep é considerada pouco invasiva, eficaz e segura, com uma alta taxa de sucesso em comparação a outros procedimentos para o quadro.
O procedimento provoca pouco ou quase nenhum sangramento no paciente, proporcionando uma recuperação ainda mais rápida e uma melhor qualidade de vida. "Com a técnica HoLEP, é possível ressecar muito o tecido da próstata, retirar mais tecido prostático, com menos complicações e menos sangramento. Isso é o ideal", afirma o urologista Renato Leal.
A recuperação da técnica HoLEP proporciona um dia a dia confortável ao paciente, permitindo o retorno às atividades cotidianas já no dia seguinte. "O paciente fica pouco tempo com sonda e tem bem menos sangramento", cita o profissional. "A recuperação de todas as atividades normais, acontecem entre 5 a 7 dias, onde o paciente consegue retomar às práticas como subir escada, trabalhar, dirigir, tudo normalmente".
Hospital Jayme da Fonte
O Hospital Jayme da Fonte, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, possui salas e equipamentos exclusivos para a realização da cirurgia HoLEP. Além disso, conta com estrutura completa desde o atendimento à recuperação do paciente, com excelência de serviços reconhecida pelo Selo Prata da Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das mais importantes certificadoras na área de saúde do país.