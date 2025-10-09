Projeto Bora Vencer promove aulões gratuitos para o Enem 2025 em oito cidades do interior de Pernambuco
Além das cidades-sede, os estudantes de municípios vizinhos também poderão participar dos aulões e irão contar com transporte gratuito
Clique aqui e escute a matéria
O projeto Bora Vencer irá promover aulões gratuitos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 — que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país — em oito cidades do interior de Pernambuco.
A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Juventudes do Ministério da Educação (MEC) e o mandato do deputado federal Pedro Campos (PSB), por meio de emenda parlamentar, e vai beneficiar 5 mil jovens.
As cidades de Palmares, Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Surubim, Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Salgueiro irão sediar o evento, que será realizado entre os dias 18 de outubro e 1º de novembro.
Além das cidades-sede, estudantes de municípios vizinhos também poderão participar, contando com transporte gratuito, garantido pela organização do evento, realizado pelo Instituto Alicerce.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Educação é o caminho para transformar vidas. Essa iniciativa visa beneficiar milhares de jovens pernambucanos e vai reunir um time renomado de professores para uma revisão dos conteúdos que mais caem no exame. Além disso, vamos ter várias dinâmicas motivacionais e orientações sobre como os estudantes podem lidar com a ansiedade para esse momento tão importante”, afirmou o deputado Pedro Campos.
Programação e inscrições
Nomes renomados como Ednaldo Ernesto, Menelau Júnior, Marcelo Bezerras, Vanilma Karla e Andrey Freire compõem o time de professores do Bora Vencer.
As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do formulário online disponibilizado pelo Instituto Alicerce: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMOjsL5CH2jbAl04aJxRG1moPPIn2bZJdVNkZfRlI1eG2y7w/viewform.
Calendário do Bora Vencer
18/10 – Palmares e Garanhuns
19/10 – Afogados da Ingazeira
25/10 – Nazaré da Mata
26/10 – Surubim e Caruaru
01/11 – Arcoverde e Salgueiro
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />