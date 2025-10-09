Projeto Bora Vencer promove aulões gratuitos para o Enem 2025 em oito cidades do interior de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além das cidades-sede, os estudantes de municípios vizinhos também poderão participar dos aulões e irão contar com transporte gratuito

O projeto Bora Vencer irá promover aulões gratuitos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 — que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país — em oito cidades do interior de Pernambuco.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Juventudes do Ministério da Educação (MEC) e o mandato do deputado federal Pedro Campos (PSB), por meio de emenda parlamentar, e vai beneficiar 5 mil jovens.

As cidades de Palmares, Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Surubim, Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Salgueiro irão sediar o evento, que será realizado entre os dias 18 de outubro e 1º de novembro.

Além das cidades-sede, estudantes de municípios vizinhos também poderão participar, contando com transporte gratuito, garantido pela organização do evento, realizado pelo Instituto Alicerce.

“Educação é o caminho para transformar vidas. Essa iniciativa visa beneficiar milhares de jovens pernambucanos e vai reunir um time renomado de professores para uma revisão dos conteúdos que mais caem no exame. Além disso, vamos ter várias dinâmicas motivacionais e orientações sobre como os estudantes podem lidar com a ansiedade para esse momento tão importante”, afirmou o deputado Pedro Campos.

Programação e inscrições

Nomes renomados como Ednaldo Ernesto, Menelau Júnior, Marcelo Bezerras, Vanilma Karla e Andrey Freire compõem o time de professores do Bora Vencer.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do formulário online disponibilizado pelo Instituto Alicerce: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMOjsL5CH2jbAl04aJxRG1moPPIn2bZJdVNkZfRlI1eG2y7w/viewform.

Calendário do Bora Vencer

18/10 – Palmares e Garanhuns

19/10 – Afogados da Ingazeira

25/10 – Nazaré da Mata

26/10 – Surubim e Caruaru

01/11 – Arcoverde e Salgueiro

