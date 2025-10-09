Bônus de Desempenho: Profissionais da Educação já podem consultar os valores do BDE 2025; veja como acessar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Serão contemplados no BDE mais de 36 mil vínculos que desempenharam suas funções nos processos educacionais e alcançaram as metas em 2024

Clique aqui e escute a matéria

Os profissionais da educação já podem consultar, a partir desta quinta-feira (9), os valores disponíveis para o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2025.

Neste ano, conforme divulgado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE), o valor total a ser pago é superior a R$ 207 milhões, variando entre R$ 240,72 e R$ 11.268,20.

Serão contemplados mais de 36 mil vínculos que desempenharam suas funções nos processos educacionais e alcançaram as metas, tanto nas unidades escolares elegíveis ao benefício quanto nas Gerências Regionais de Educação (GREs) e na sede da Secretaria de Educação, no ano de 2024.

“Este reconhecimento é fundamental para valorizar e motivar nossos profissionais da educação. Ao reconhecer o esforço e o compromisso de cada um, incentivamos a busca contínua pela excelência e o aprimoramento da nossa educação”, afirmou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Como acessar a plataforma

Os profissionais da educação podem consultar os valores a receber por meio da plataforma online do BDE. Para isso, devem acessar o link: https://bde.educacao.pe.gov.br.

O acesso à plataforma é realizado mediante a inserção da matrícula, CPF e data de nascimento. Contestações podem ser feitas até o dia 13. Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso, os beneficiários podem entrar em contato pelo e-mail: bde@adm.educacao.pe.gov.br.

Quem receberá a bonificação

Receberão o bônus os profissionais da educação que atuaram em escolas com matrículas nas etapas de ensino avaliadas pelas avaliações externas (Ideb e Idepe), ou seja: 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.

Além disso, também estão aptos a receber o benefício os servidores que possuam pelo menos seis meses de efetivo exercício no ano de 2024, em unidade escolar elegível, GRE ou na sede da SEE.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC