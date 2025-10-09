Bônus de Desempenho: Profissionais da Educação já podem consultar os valores do BDE 2025; veja como acessar
Serão contemplados no BDE mais de 36 mil vínculos que desempenharam suas funções nos processos educacionais e alcançaram as metas em 2024
Os profissionais da educação já podem consultar, a partir desta quinta-feira (9), os valores disponíveis para o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2025.
Neste ano, conforme divulgado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE), o valor total a ser pago é superior a R$ 207 milhões, variando entre R$ 240,72 e R$ 11.268,20.
Serão contemplados mais de 36 mil vínculos que desempenharam suas funções nos processos educacionais e alcançaram as metas, tanto nas unidades escolares elegíveis ao benefício quanto nas Gerências Regionais de Educação (GREs) e na sede da Secretaria de Educação, no ano de 2024.
“Este reconhecimento é fundamental para valorizar e motivar nossos profissionais da educação. Ao reconhecer o esforço e o compromisso de cada um, incentivamos a busca contínua pela excelência e o aprimoramento da nossa educação”, afirmou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.
Como acessar a plataforma
Os profissionais da educação podem consultar os valores a receber por meio da plataforma online do BDE. Para isso, devem acessar o link: https://bde.educacao.pe.gov.br.
O acesso à plataforma é realizado mediante a inserção da matrícula, CPF e data de nascimento. Contestações podem ser feitas até o dia 13. Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso, os beneficiários podem entrar em contato pelo e-mail: bde@adm.educacao.pe.gov.br.
Quem receberá a bonificação
Receberão o bônus os profissionais da educação que atuaram em escolas com matrículas nas etapas de ensino avaliadas pelas avaliações externas (Ideb e Idepe), ou seja: 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.
Além disso, também estão aptos a receber o benefício os servidores que possuam pelo menos seis meses de efetivo exercício no ano de 2024, em unidade escolar elegível, GRE ou na sede da SEE.