SESI-PE oferece 300 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

Capacitações são online e abordam temas como Satisfação do Cliente e Habilidades para Falar em Público; inscrições vão até 19 de outubro

Por JC Publicado em 08/10/2025 às 17:48
Os interessados devem ter a partir de 16 anos de idade, e-mail, acesso à internet e noções básicas de internet.
Os interessados devem ter a partir de 16 anos de idade, e-mail, acesso à internet e noções básicas de internet. - FREEPIK

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está com inscrições abertas para 300 vagas em dois cursos gratuitos de qualificação profissional, ofertados na modalidade online. São 150 vagas para o curso “Satisfação do Cliente” e outras 150 para “Habilidades para Falar em Público”.

Os interessados devem ter a partir de 16 anos, e-mail ativo, acesso à internet e noções básicas de informática. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de outubro, ou enquanto houver vagas, pelo site pe.sesi.org.br, na seção “Educação Continuada”.

Curso “Satisfação do Cliente” (40h)

Voltado a quem deseja entender melhor a importância da experiência do consumidor, o curso “Satisfação do Cliente” oferece uma visão ampla sobre o papel do cliente na avaliação de produtos e serviços. Os conteúdos incluem:

  • Conceito de cliente
  • Necessidades e desejos
  • Diferença entre produto e serviço
  • Definindo a satisfação do cliente
  • Atendimento ao cliente
  • Introdução à administração
  • Ferramentas de marketing

A carga horária é de 40 horas, com conteúdo acessível pela plataforma de ensino online do SESI.

Curso “Habilidades para Falar em Público” (8h)

Com foco em quem busca melhorar a comunicação no ambiente profissional, o curso “Habilidades para Falar em Público” desenvolve competências essenciais para apresentações eficazes. Entre os temas abordados estão:

  • Medo de falar em público
  • Sintomas físicos e pensamentos negativos
  • Técnicas para lidar com a ansiedade
  • Expressão corporal
  • Foco e controle emocional
  • Comunicação no ambiente corporativo


A carga horária é de 8 horas e o curso também é 100% online.

Conclusão e certificação

Após efetivar a matrícula, os alunos terão até 30 dias para concluir o curso escolhido. Ao final, será aplicada uma avaliação online. Para obter o certificado, é necessário atingir pelo menos 70 pontos na prova.

A certificação é fornecida pelo próprio SESI-PE, podendo agregar valor ao currículo dos participantes e contribuir para oportunidades no mercado de trabalho.

