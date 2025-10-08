SESI-PE oferece 300 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional
Capacitações são online e abordam temas como Satisfação do Cliente e Habilidades para Falar em Público; inscrições vão até 19 de outubro
O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está com inscrições abertas para 300 vagas em dois cursos gratuitos de qualificação profissional, ofertados na modalidade online. São 150 vagas para o curso “Satisfação do Cliente” e outras 150 para “Habilidades para Falar em Público”.
Os interessados devem ter a partir de 16 anos, e-mail ativo, acesso à internet e noções básicas de informática. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de outubro, ou enquanto houver vagas, pelo site pe.sesi.org.br, na seção “Educação Continuada”.
Curso “Satisfação do Cliente” (40h)
Voltado a quem deseja entender melhor a importância da experiência do consumidor, o curso “Satisfação do Cliente” oferece uma visão ampla sobre o papel do cliente na avaliação de produtos e serviços. Os conteúdos incluem:
- Conceito de cliente
- Necessidades e desejos
- Diferença entre produto e serviço
- Definindo a satisfação do cliente
- Atendimento ao cliente
- Introdução à administração
- Ferramentas de marketing
A carga horária é de 40 horas, com conteúdo acessível pela plataforma de ensino online do SESI.
Curso “Habilidades para Falar em Público” (8h)
Com foco em quem busca melhorar a comunicação no ambiente profissional, o curso “Habilidades para Falar em Público” desenvolve competências essenciais para apresentações eficazes. Entre os temas abordados estão:
- Medo de falar em público
- Sintomas físicos e pensamentos negativos
- Técnicas para lidar com a ansiedade
- Expressão corporal
- Foco e controle emocional
- Comunicação no ambiente corporativo
A carga horária é de 8 horas e o curso também é 100% online.
Conclusão e certificação
Após efetivar a matrícula, os alunos terão até 30 dias para concluir o curso escolhido. Ao final, será aplicada uma avaliação online. Para obter o certificado, é necessário atingir pelo menos 70 pontos na prova.
A certificação é fornecida pelo próprio SESI-PE, podendo agregar valor ao currículo dos participantes e contribuir para oportunidades no mercado de trabalho.
