Incêndio é registrado em terminal privado do Porto do Recife na manhã desta quinta-feira (9)
Fogo começou em um dos motores de esteira dos silos portuários e foi controlado rapidamente pelas brigadas de incêndio; não houve feridos
Clique aqui e escute a matéria
Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (9) dentro de terminal privado localizado na área primária do Porto do Recife, área central da cidade.
Segundo informações, o incidente teve início em um dos motores utilizados na movimentação de uma esteira dos silos portuários, provocando fumaça e mobilizando rapidamente as equipes de emergência.
De acordo com o Porto do Recife, as brigadas de incêndio da empresa responsável pelo terminal e do porto atuaram de forma imediata, conseguindo conter as chamas e garantir a segurança dos trabalhadores.
Em nota, o Porto informou que não houve feridos e que as operações seguem em normalidade, sob acompanhamento das equipes técnicas responsáveis.
Corpo de bombeiros foi acionado
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado, por volta das 6h, para atender à ocorrência nas proximidades do Forte do Brum, área onde está localizado o porto. Duas viaturas foram enviadas ao local.
Em nota, a corporação informou que as equipes encontraram fumaça saindo de equipamentos e controlaram a situação após o desligamento dos aparelhos. O local foi deixado sob os cuidados da equipe de manutenção, após repasse de orientações aos trabalhadores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp