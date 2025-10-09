fechar
Pernambuco | Notícia

Incêndio é registrado em terminal privado do Porto do Recife na manhã desta quinta-feira (9)

Fogo começou em um dos motores de esteira dos silos portuários e foi controlado rapidamente pelas brigadas de incêndio; não houve feridos

Por Eduardo Scofi Publicado em 09/10/2025 às 10:13 | Atualizado em 09/10/2025 às 10:14
Porto do Recife
Porto do Recife - Divulgação

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (9) dentro de terminal privado localizado na área primária do Porto do Recife, área central da cidade.

Segundo informações, o incidente teve início em um dos motores utilizados na movimentação de uma esteira dos silos portuários, provocando fumaça e mobilizando rapidamente as equipes de emergência.

De acordo com o Porto do Recife, as brigadas de incêndio da empresa responsável pelo terminal e do porto atuaram de forma imediata, conseguindo conter as chamas e garantir a segurança dos trabalhadores.

Em nota, o Porto informou que não houve feridos e que as operações seguem em normalidade, sob acompanhamento das equipes técnicas responsáveis.

Corpo de bombeiros foi acionado 

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado, por volta das 6h, para atender à ocorrência nas proximidades do Forte do Brum, área onde está localizado o porto. Duas viaturas foram enviadas ao local.

Em nota, a corporação informou que as equipes encontraram fumaça saindo de equipamentos e controlaram a situação após o desligamento dos aparelhos. O local foi deixado sob os cuidados da equipe de manutenção, após repasse de orientações aos trabalhadores.

