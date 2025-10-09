Incêndio é registrado em terminal privado do Porto do Recife na manhã desta quinta-feira (9)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fogo começou em um dos motores de esteira dos silos portuários e foi controlado rapidamente pelas brigadas de incêndio; não houve feridos

Clique aqui e escute a matéria

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (9) dentro de terminal privado localizado na área primária do Porto do Recife, área central da cidade.

Segundo informações, o incidente teve início em um dos motores utilizados na movimentação de uma esteira dos silos portuários, provocando fumaça e mobilizando rapidamente as equipes de emergência.

De acordo com o Porto do Recife, as brigadas de incêndio da empresa responsável pelo terminal e do porto atuaram de forma imediata, conseguindo conter as chamas e garantir a segurança dos trabalhadores.

Em nota, o Porto informou que não houve feridos e que as operações seguem em normalidade, sob acompanhamento das equipes técnicas responsáveis.

Corpo de bombeiros foi acionado

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado, por volta das 6h, para atender à ocorrência nas proximidades do Forte do Brum, área onde está localizado o porto. Duas viaturas foram enviadas ao local.

Em nota, a corporação informou que as equipes encontraram fumaça saindo de equipamentos e controlaram a situação após o desligamento dos aparelhos. O local foi deixado sob os cuidados da equipe de manutenção, após repasse de orientações aos trabalhadores.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

