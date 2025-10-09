Na Alepe, governistas citam creches em construção e cobram do PSB os terrenos do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Assembleia Legislativa, que iniciou a semana com uma contundente cobrança da oposição sobre as 250 creches prometidas pela governadora Raquel Lyra, informando que nenhuma delas foi entregue até agora, experimentou na tarde desta quarta-feira, o troco dos governistas no mesmo tom. A líder do governo, deputada Socorro Pimentel, prestou contas do estágio de uma a uma das creches em construção em cada município, citando desde as que ainda enfrentam a regularização do terreno municipal até as que já estão na fase de alvenaria, e o deputado Renato Antunes cobrou do prefeito do Recife os terrenos para o estado construir as 10 creches previstas para a capital. “O prefeito João Campos não viabilizou nenhum terreno, ao contrário do que estão fazendo os demais prefeitos pernambucanos, e obrigou a governadora a desmembrar terrenos de escolas estaduais para poder atender a população da capital”.



Da mesma forma que, na segunda-feira, o deputado oposicionista Antonio Coelho dominou os debates sobre o assunto, esta quarta foi a vez de Renato Antunes, que esperou um pronunciamento também sobre creches do deputado Junior Matuto, para iniciar a resposta dos governistas sobre o tema. Começou acusando a oposição de antecipação do debate eleitoral, citou que mais de R$ 1 bilhão estão disponíveis para a construção e mobiliário das 250 creches, disse que os governadores do PSB não construíram uma só creche no estado e completou: “Pernambuco precisava eleger uma mulher para que ela tivesse a sensibilidade de, mesmo não sendo essa uma obrigação sua como governadora mas dos municípios, construir essas creches, mobiliá-las e sustentá-las com recursos estaduais por um ano até que os municípios se habilitem junto ao Fundeb para continuarem mantendo as mesmas”.



Em resposta aos governistas, os deputados do PSB, Sileno Guedes e Rodrigo Farias não se referiram à questão dos terrenos do Recife mas continuaram cobrando “agilidade e planejamento,” como sugeriu Sileno, contanto que o Governo entregue o que prometeu. Rodrigo Farias lembrou que a previsão era de que dezenas de creches fossem entregues em fevereiro de 2026 e disse duvidar muito disso. Os dois afirmaram que vão continuar fiscalizando e cobrando providências. O assunto, pelo que ficou claro, vai render até porque não foi só a oposição que passou a usar a tribuna da Alepe. Os governistas estão na mesma linha e só ontem dois deputados, Débora Almeida e Antonio Moraes, prestaram contas do que está sendo feito e alcançado de resultados na área de segurança.

Raquel visita obra de creche em Caruaru

De olho na questão das creches, a governadora Raquel Lyra vai fazer uma vistoria esta quinta-feira às obras da creche em construção no bairro Xique Xique em Caruaru. A creche funcionará no Centro de Educação Infantil -CEI, uma obra grande, iniciada em 2023 e que está em processo avançado de construção para atender a 1.300 alunos do infantil ao 9º período do ensino fundamental.

Ministro Rui Costa quer ser senador



O maior aliado que a governadora Raquel Lyra tem no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou esta quarta-feira que será candidato ao Senado em 2026, devendo se desincompatibilizar no mês de abril. Como o senador Jaques Wagner também pretende ser candidato à reeleição, é possível que o PT dispute as duas vagas, não abrindo mão para composições partidárias. Vai caber ao presidente Lula bater o martelo, mas ele próprio tem revelado ser mais conveniente o PT ter um nome próprio, mas apoiar para a segunda vaga um candidato de outro partido, abrindo a possibilidade de aumentar o percentual de votos para presidente.

Comissão da Câmara aprova redução de jornada de agentes de saúde

Por unanimidade, a Comissão de Saúde da Câmara Federal, atendendo a relatoria do deputado federal Eduardo da Fonte sobre o Projeto de Lei 5.312/2016, aprovou esta quarta a redução da jornada de trabalho dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias de 40 para 30 horas semanais, sem redução de salário. O projeto ainda vai passar por outras comissões até ser enviado ao plenário para votação. Na terça-feira o plenário da Câmara tinha aprovado outro projeto garantindo aposentadoria integral e com paridade aos agentes de saúde que sejam servidores públicos.

Pergunta que não quer calar

Depois que os governistas cobraram os terrenos das 10 creches previstas para o Recife, a oposição vai continuar falando do assunto na Alepe?

