Laranjinhas aumentam sensação de segurança e ajudam a reduzir em 1/3 os roubos na RMR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O clima melhorou bastante desde que, há um mês, cerca de 3 mil novos policiais militares,estão presentes nos pontos mais sensíveis das grandes cidades

Clique aqui e escute a matéria

No combate à criminalidade os bons resultados não são analisados com base apenas nos números exibidos pelos órgãos de segurança todo final de mês, mas também na sensação de segurança experimentada pela população que sai às ruas todos os dias para trabalhar, estudar, ou por puro lazer. No Grande Recife, onde a escassez de policiais e os assaltos em plena luz do dia vinham aumentando o medo de sair às ruas, o clima melhorou bastante desde que, há um mês, cerca de 3 mil novos policiais militares, recém-formados, estão presentes nos pontos mais sensíveis das grandes cidades, afugentando os criminosos.



Chamados de “laranjinhas” por exibirem um boné laranja, eles caíram no gosto popular, são parabenizados e requisitados para selfies, e esta segunda-feira a Secretaria de Defesa Social demonstrou que houve uma queda de 28,4% nos crimes violentos contra o patrimônio nos 14 municípios da Região Metropolitana no mês de setembro, que coincide com a presença desse policiamento ostensivo, tendo o percentual na capital atingido uma redução ainda maior, de 32,3%. Em setembro de 2024 a polícia computou 2.627 crimes desse tipo no Grande Recife. Em setembro deste ano o número caiu para 1.881 ocorrências.



Os assaltos a coletivos, praticados por criminosos que se deslocam pelas ruas, caíram ainda mais. Como um todo, houve uma redução de 72,1% caindo de 43 para 12 as ocorrências em relação a setembro de 2024, o melhor desempenho registrado desde o ano de 2011. Também houve uma redução de 27,45 dos celulares roubados. Os laranjinhas só não conseguiram reduzir o número de homicídios na região pois neste caso conta mais a inteligência policial do que o simples patrulhamento ostensivo. Em setembro houve um aumento de 4,2% nos assassinatos no Grande Recife. No estado como um todo houve redução de 12% mas a queda aconteceu no interior.

Dueire em destaque no Parlasul



O senador Fernando Dueire assumiu esta terça-feira, em Montevidéu, a presidência da Comissão de Assuntos Interiores, Segurança e Defesa do Parlamento do Mercosul (Parlasul). É um órgão estratégico, responsável por temas como segurança pública, defesa regional e cooperação fronteiriça entre os países membros. “Renovo meu compromisso com o fortalecimento institucional e democrático do Mercosul, especialmente neste momento em que a integração regional e os desafios de segurança ganham ainda mais importância”- escreveu ele em suas redes sociais.

Medicina para assentados assegurada

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede no Recife, derrubou a liminar judicial que suspendeu o edital da UFPE para selecionar 80 assentados da Reforma Agrária para frequentarem o Curso de Medicina sem vestibular e autorizou a instituição a continuar com a seleção. Esses estudantes vão compor uma turma especial voltada para a formação de médicos que possam ficar atendendo a este público na zona rural. Órgãos de representação médica se manifestaram contrários ao processo alegando que a formação médica é exigente, necessitando de muito preparo para ingresso no curso de Medicina.



Pergunta que não quer calar

Quando novos policiais recém-formados forem enviados para o interior terão o mesmo sucesso que experimentam na Metropolitana?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com