Escolha de Marco Rubio pode ser saia justa para o Brasil nas negociações com os EUA

É preciso aguardar pelo menos o primeiro encontro de Rubio com o vice-presidente e ministros brasileiros para saber exatamente o que vai ser proposto

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 07/10/2025 às 8:28
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio - reprodução

Excelente negociador, reconhecido internacionalmente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou o entorno do presidente Lula a comemorar esta segunda-feira a conversa do presidente brasileiro com o americano, quebrando um jejum que impacientava os exportadores nacionais desde que Trump aplicou uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados para aquele país, inviabilizando o comércio bilateral. Não era pra menos, Trump não só foi cordial, segundo os ministros de Lula que acompanharam o telefonema (não houve vídeo, só fala entre os dois) como, em seguida, postou nas suas redes sociais demonstrando alegria pela conversa e dizendo que pode haver um encontro presencial proximamente, ou no Brasil ou nos Estados Unidos.

Num segundo momento, no entanto, caiu a ficha sobre algumas possíveis cascas de banana colocadas pelo negociador Trump na conversa com Lula: primeiro o fato dele ter designado o secretário de estado Marco Rubio, que cuida mais de política do que de economia e de cuja pasta saíram as sanções às autoridades brasileiras – ele próprio chegou a fazer postagens em suas redes criticando o Governo brasileiro pela situação do ex-presidente Jair Bolsonaro – para negociar com o vice Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad e Mauro Vieira. Em segundo lugar, quando, em seu relato do encontro, Trump voltou a lembrar a necessidade dos dois países seguirem juntos. Isso foi interpretado como uma necessidade, já demonstrada pelo americano, de ter o Brasil como parceiro dos Estados Unidos mais do que da China e da Rússia, como acontece atualmente.

– “É claro que a escolha de Rúbio é um sinal claro de que a política terá mais importância para os Estados Unidos nessa negociação do que a própria questão comercial “ – disse em entrevista à Globonews o empresário Welber Barral, ex-secretário de comércio exterior do Brasil, e que se encontra em Washington acompanhando com outros empresários negociações paralelas sobre as tarifas. Rubio, além da aproximação com os bolsonaristas, considera Lula um radical de esquerda e sua pasta está participando do cerco americano à Venezuela. Filho de cubanos que se mudaram para os Estados Unidos para fugir do governo Fidel Castro, ele é duro nas negociações ideológicas.

Rubio pode surpreender?

Lembrando as surpresas que Trump muita vezes reserva nas suas atitudes de negociador, analistas nacionais e internacionais lembraram ontem que a escolha de Marco Rubio pode ser também uma jogada do presidente americano para, sem abandonar por completo os bolsonaristas, deixá-los quietos ou até comemorando o negociador escolhido, como fez esta segunda-feira, o senador Flávio Bolsonaro: “agora a conversa está aberta com Marco Rúbio, alguém que conhece os males que o socialismo causa em uma nação”- escreveu o senador em suas redes sociais. Mas, sem dúvida, é uma forma de sinalizar que a negociação pode chegar às tarifas, mas antes passará pela política.

O rumo a seguir

É preciso aguardar pelo menos o primeiro encontro de Rubio com o vice-presidente e os ministros brasileiros para saber exatamente o que vai ser proposto e se a solução das tarifas vai ter que passar por alguma exigência política. Uma coisa, no entanto, está sendo levada em consideração: a de que o Brasil está em uma “saia justa” da qual precisa sair, como tem feito, se relacionando bem com todos os países, independente de questões ideológicas. Os Estados Unidos e a China são importantes para os negócios internacionais brasileiros, não cabendo demonstrações de preferências nem políticas e nem comerciais.

Pergunta que não quer calar

Trump vai se contentar em discutir com o Brasil só sobre tarifas, como deseja o presidente Lula?

