Boa na largada mas difícil na chegada, Marília Arraes lança candidatura ao Senado

Mesmo em primeiro lugar em todas as pesquisas realizadas para o Senado até agora, Marília só tem o seu pequeno partido ao seu lado neste momento

“Vou até o fim”- afirma a este blog a ex-deputada federal Marília Arraes que, em evento do seu partido, o Solidariedade, este sábado lança sua pré-candidatura ao Senado em plenário lotado por mulheres e que deve contar com as presenças do prefeito João Campos e do presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. Mesmo estando em primeiro lugar em todas as pesquisas realizadas para o Senado até agora, Marília só tem o seu pequeno partido ao seu lado neste momento mas sonha em estar na chapa do primo João Campos, em 2026, ou, como disse sorrindo – “saio sozinha e vamos ver como a campanha se desenrola”.



O fato de estar sempre bem nas pesquisas mas ter perdido duas eleições majoritárias seguidas e no segundo turno – a de 2020 para o próprio João Campos no Recife e a segunda em 2022 para a atual governadora Raquel Lyra – levou um deputado estadual a comentar esta semana que a ex-deputada não consegue mais apoios “porque começa na frente mas acaba perdendo quando se trata de pleito majoritário”. Ela não aceita este tipo de observação e joga a responsabilidade pelo que lhe acontece ao fato de ser mulher.

“Nenhum político homem no Brasil passou pelo que eu passei. Em 2014 não me deixaram ser candidata a deputada federal, em 2018 não me deixaram disputar o Governo ( refere-se ao PT). Em 2020 até o dia da Convenção diziam que não seria candidata e fui, não ganhei mas juntei cacife suficiente para em 2022 ter vencido o primeiro turno. O segundo perdi por força das circunstâncias”. Ela acredita que um partido pequeno não lhe dá muito espaço para negociação, mas afirma que não se arrepende: “Paulinho me respeita e cumpre os compromissos assumidos comigo”.

Um terceiro nome



Marília tem na cabeça, como revelou recentemente, um plano B caso não venha a compor a chapa de João Campos. Pretende ser candidata e, mesmo não estando na chapa oficial, usar o tempo das mídias sociais e oficiais para pedir votos para o prefeito do Recife, figurando como uma candidata do seu lado ao Senado. Um terceiro nome. Para quem conseguiu dividir ao meio o PT em 2022 e chegar ao segundo turno, tudo é possível. Ela já tem até o discurso na ponta da língua para fazer caso o fato de ser prima do prefeito vier a ser ressaltado: “temos pesquisa demonstrando que a população não é contra nossa aliança com João. Pelo contrário, ela aprova”.

Cabo garante bônus aos professores

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho liberou um bônus de R$ 600,00 para os profissionais de educação do município usarem para compras na 15ª Bienal Internacional do Livro que acontece no Centro de Convenções até o dia 12 deste mês. Foram beneficiados um total de 3.044 professores e técnicos em educação. O secretário de educação do Cabo, Isaltino Nascimento, ressaltou que “o contato direto dos profissionais da educação com a produção literária amplia horizontes e enriquece o trabalho desenvolvido em sala de aula”.

Pernambuco fará investimentos de R$ 7,5 bi em 2026



O Governo do Estado enviou para a Assembleia esta sexta-feira o Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA) que fixa em R$ 62,3 bi o Orçamento para 2026 sendo R$ 7,5 bi destinados a investimentos. A proposta para o próximo ano supera em 9,9% o Orçamento deste ano e tem um aumento de 27% nos recursos destinados a investimentos, comparados com o que está sendo investido em 2025. O orçamento da área de Saúde é de R$ 13,2 bi e da Educação é de R$ 9,2 bi.

Pergunta que não quer calar

Marília tem chance de compor a chapa de João Campos em 2026?

