Município de tradição religiosa, Olinda cria programa "Saúde nas Igrejas" para atendimentos básicos

A Prefeitura de Olinda iniciou há um mês o programa “Saúde nas Igrejas” destinado, segundo a prefeita Mirella Almeida, “a aproveitar a estrutura que os centros religiosos têm disponíveis para atender sobretudo à noite e nos finais de semana, de forma a democratizar cada vez mais o acesso da população aos cuidados básicos”. Como até agora foram organizadas programações em duas Igrejas Evangélicas, em Águas Compridas e Rio Doce, muitas críticas surgiram na Internet uma vez que a prefeita é evangélica, mas Mirella diz que “a programação inclui também Igrejas Católicas. Não fazemos distinção de credo”.



Segundo ela, na gestão passada do prefeito professor Lupércio, que também é evangélico, tinha o programa “Saúde nos Terreiros”que agora também foi retomado: “já fizemos um atendimento no terreiro do Xambá na semana passada e vamos fazer em outros.” Respondendo às críticas, ela diz que “o objetivo maior da Prefeitura é usar todos os espaços disponíveis e tornar o programa “Saúde para Todos”, incluindo escolas, associações de moradores e clubes que possam disponibilizar seus espaços para o município”.



Olinda tem 80 equipamentos de saúde, incluindo UPAs, mas, segundo a prefeita, isso não é suficiente. No Saúde nas Igrejas a Prefeitura leva médicos clínicos, odontólogos, técnicos e agentes de saúde além de dois ônibus equipados para atendimento odontológico e exames preventivos. Também são feitas medições de glicose, de pressão e testes básicos para HIV, Sífilis e Hepatite. A secretária executiva de regulação em saúde, Raquel Braga, diz que o atendimento inclui também vacinação, práticas integrativas como acupuntura e ventosas e uma equipe da área social atende as pessoas que desejam fazer o Cadastro Único.

Um terço dos olindenses vai às Igrejas



No município de Olinda, segundo o Censo de 2022, 28,4% da população frequenta regularmente locais religiosos, sejam Igrejas de todas as denominações ou templos de religiões de matriz africana. “Muita gente – explica Raquel Braga – quando fica doente, sobretudo em áreas de mais difícil acesso para a rede básica municipal, procura o líder religioso em primeiro lugar de forma que esses locais passaram a ser um ponto importante para a saúde chegar. A Lei do SUS prevê o uso de espaços religiosos para atendimentos básicos de saúde. O que não se pode fazer é discriminar. Quando estamos em qualquer Igreja atendemos a toda a comunidade necessitada não apenas os que são frequentadores habituais”- explica.

Duplicação da BR-104

A governadora Raquel Lyra entrega esta sexta-feira no agreste setentrional o trecho de 13,2 quilômetros da duplicação da BR-104 que vai da PE-160 (distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga) até a Vila Canaã, em Caruaru. Em seguida ela assina a ordem de serviço da restauração da PE-130, que liga o entroncamento da PE-090,em Vertentes, passando por Taquaritinga até a BR-104. À tarde, em Jataúba, onde assina outras ordens de serviço de estradas, faz entrega de ônibus escolares e de escrituras para 150 famílias dentro do programa Morar Bem e de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, do Governo federal.

Pergunta que não quer calar



Que outros prefeitos metropolitanos tendem a replicar o programa olindense de saúde nas Igrejas?

