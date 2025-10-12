Infância Cidadã celebra 16 anos com festa lotada no Parque da Cidade neste domingo (12)

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
Neste último domingo (12), o Dia das Crianças foi celebrado em grande estilo no Parque da Cidade, no Jaboatão dos Guararapes. O local voltou a ser palco do Infância Cidadã, o projeto anual da TV Jornal que transforma a tarde em uma festa inesquecível, dedicada a celebrar essa fase essencial da vida com muita diversão.
A iniciativa, que em 2025 celebra 16 anos, teve patrocínio da Treloso e apoio da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. A diversão foi garantida com shows do DJ Faz de Conta e A Bandinha, além de uma área de brinquedos incrível, com tobogã, cama elástica, chute a gol e roleta de prêmios. Também foram distribuídos brindes, pipoca e algodão doce.
No palco, o apresentador Carlos Santos não economizou no seu bom humor e nas imitações icônicas para deixar a tarde ainda mais descontraída no Dia das Crianças. “É o meu quarto ano consecutivo apresentando o Infância, com essa energia maravilhosa e olha… Não tem preço que pague esse carinho. É uma vez no ano que a gente sempre fica contando as horas para chegar, igual ao Carnaval”, declara. Também marcaram presença os apresentadores Flávio Barra, Rodrigo de Luna e Jurema Fox.
Detalhes do evento foram transmitidos em flashs televisivos durante a progamação da TV Jornal neste domingo. E, nesta segunda-feira (13), a cobertura do evento será exibida no programa Turma do Barra a partir das 13h15.
O Infância Cidadã foi um sucesso de público, proporcionando momentos mágicos para as famílias que lotaram o Parque da Cidade. “Desde 2009, a TV Jornal realiza o Infância Cidadã com o compromisso de promover um dia especial para as crianças e suas famílias. Nosso objetivo é oferecer momentos de alegria, descontração e fortalecer os laços entre a TV Jornal e os nossos telespectadores”, afirma a gerente de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Helena Lôbo.
A grande surpresa da festa foi a chegada da Caravana da Alegria: um ônibus e um trenzinho com personagens que fazem sucesso entre o público infantil. Os automóveis e os personagens circularam pelo evento e animaram ainda mais a festa.
Esta é a terceira vez que a TV Jornal desembarca no Parque da Cidade, retornando a Jaboatão com um dos projetos institucionais de maior sucesso do SJCC. "Que alegria este Dia das Crianças no Parque da Cidade. Neste dia tão especial, celebramos o 16º ano do Infância Cidadã e trouxemos a Caravana da Alegria com diversos personagens do mundo infantil. É muito bom firmar parceria com a TV Jornal novamente", celebra Mano Medeiros, prefeito do Jaboatão dos Guararapes.