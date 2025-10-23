Boteco do Barra celebra o Mês do Nordestino com Dudu do Acordeon, Cintia Barros e Forró DuBom
Edição especial homenageia o Mês do Nordestino e contará com Carlos Santos na apresentação, recebendo grandes nomes da música pernambucana
O Boteco do Barra desta sexta-feira (24) promete uma edição especial em homenagem ao Mês do Nordestino. Sob o comando de Carlos Santos caracterizado como o Rei do Baião Luiz Gonzaga, o programa celebra a cultura regional com muita música e o melhor da sonoridade do Nordeste.
Desta vez, o Boteco do Barra recebe Dudu do Acordeon, Cintia Barros e o grupo Forró DuBom, três nomes que representam o melhor da música nordestina e suas diferentes vertentes.
O programa vai ao ar dentro do Turma do Barra, às 13h15, pela TV Jornal e também pelo site oficial da emissora. A atração é acompanhada pelos saborosos petiscos da Natto, patrocinadora oficial da atração.
Boteco do Barra: conheça as atrações
Forró DuBom
Com 10 anos de estrada, o grupo Forró DuBom faz sua estreia no Boteco do Barra. O vocalista e zabumbeiro Anderson Santana lembra que o grupo já marcou presença no especial Conversa Boa Nordestine-se e destaca a importância de manter o forró vivo o ano inteiro.
“Pra gente que vive da cultura do forró, estamos aqui para mostrar que o ritmo é pra o ano inteiro, não só no São João. Não são músicas sazonais. Por isso também transformamos músicas de outros ritmos, pra termos essa pegada o ano inteiro”, afirmou o músico.
Recentemente, o grupo lançou um EP gravado como show ao vivo, com mais de duas horas de duração, disponível nas plataformas digitais e redes sociais, e já prepara um novo projeto audiovisual.
Cintia Barros
Com 24 anos de carreira, Cintia Barros é uma das vozes mais versáteis da música pernambucana. A artista acaba de gravar um audiovisual voltado para o verão, que será lançado no dia 8 de novembro, reunindo ritmos como axé, frevo e forró.
“Esse trabalho traz toda a minha identidade musical. Contei com participações especiais de Nena Queiroga, Gustavo Travassos e Maestro Forró. Está lindo e cheio de energia”, conta a cantora, que também relembra com carinho sua trajetória na TV Jornal. “Já participei do Arraial da TV Jornal e de vários programas de auditório. Temos uma história muito bacana juntos.”
Dudu do Acordeon
Dudu do Acordeon é presença marcante no forró e no Carnaval pernambucano. Para ele, participar do programa especial é uma forma de celebrar o orgulho nordestino.
“O Nordeste é a região mais rica culturalmente e, por conta do meu trabalho religioso, digo que o nordestino tem aquela fé aguçada. Quando a gente consegue unir a nossa cultura com a nossa crença, é uma honra estar participando desse projeto sobre o Nordeste que tanto amo”, afirmou o músico.
Com muita música, petiscos deliciosos e descontração, o Boteco do Barra segue valorizando os artistas e a cultura nordestina, sem perder o bom humor e mostrando que a identidade do povo do Nordeste merece ser celebrada o ano inteiro.