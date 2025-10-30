Quinteto Violado apresenta espetáculo "Sertão" em duas noites gratuitas no Teatro de Santa Isabel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nos dias 30 e 31 de outubro, o grupo celebra a cultura nordestina com um show que mistura música, poesia e emoção no coração do Recife

O Quinteto Violado apresenta o espetáculo “Sertão” em duas noites especiais no Teatro de Santa Isabel, nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h.

A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos uma hora antes do início de cada apresentação.

O show é uma homenagem à riqueza cultural do Nordeste, exaltando a música, a força e a resistência do povo sertanejo.

Com arranjos marcantes e a sonoridade característica que consagrou o grupo, “Sertão” leva o público a uma viagem poética pelas paisagens, crenças e histórias que moldam a identidade nordestina.

Unindo tradição e contemporaneidade, o Quinteto Violado promete emocionar com um repertório que transita entre o regional e o universal, celebrando a arte como expressão da alma nordestina.



Sertão - Quinteto Violado