fechar
Agenda | Notícia

Quinteto Violado apresenta espetáculo "Sertão" em duas noites gratuitas no Teatro de Santa Isabel

Nos dias 30 e 31 de outubro, o grupo celebra a cultura nordestina com um show que mistura música, poesia e emoção no coração do Recife

Por Bianca Tavares Publicado em 30/10/2025 às 8:24
Imagem do espetáculo Sertão do Quinteto Violado
Imagem do espetáculo Sertão do Quinteto Violado - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Quinteto Violado apresenta o espetáculo “Sertão” em duas noites especiais no Teatro de Santa Isabel, nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h.

A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos uma hora antes do início de cada apresentação.

O show é uma homenagem à riqueza cultural do Nordeste, exaltando a música, a força e a resistência do povo sertanejo.

Leia Também

Com arranjos marcantes e a sonoridade característica que consagrou o grupo, “Sertão” leva o público a uma viagem poética pelas paisagens, crenças e histórias que moldam a identidade nordestina.

Unindo tradição e contemporaneidade, o Quinteto Violado promete emocionar com um repertório que transita entre o regional e o universal, celebrando a arte como expressão da alma nordestina.

Sertão - Quinteto Violado

  • Datas: 30 e 31 de outubro, às 20h
  • Local: Teatro de Santa Isabel, Recife
  • Entrada gratuita – retirada de ingressos 1h antes do espetáculo na bilheteria.

Leia também

Comédia "As Freirigas" volta aos palcos com humor ácido e sátira aos reality shows
Agenda

Comédia "As Freirigas" volta aos palcos com humor ácido e sátira aos reality shows
Especialista ressalta os benefícios da atividade física para prevenção de doenças em crianças
Recife

Especialista ressalta os benefícios da atividade física para prevenção de doenças em crianças

Compartilhe

Tags