Quinteto Violado apresenta espetáculo "Sertão" em duas noites gratuitas no Teatro de Santa Isabel
Nos dias 30 e 31 de outubro, o grupo celebra a cultura nordestina com um show que mistura música, poesia e emoção no coração do Recife
O Quinteto Violado apresenta o espetáculo “Sertão” em duas noites especiais no Teatro de Santa Isabel, nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h.
A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos uma hora antes do início de cada apresentação.
O show é uma homenagem à riqueza cultural do Nordeste, exaltando a música, a força e a resistência do povo sertanejo.
Com arranjos marcantes e a sonoridade característica que consagrou o grupo, “Sertão” leva o público a uma viagem poética pelas paisagens, crenças e histórias que moldam a identidade nordestina.
Unindo tradição e contemporaneidade, o Quinteto Violado promete emocionar com um repertório que transita entre o regional e o universal, celebrando a arte como expressão da alma nordestina.
