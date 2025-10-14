Galo da Madrugada inicia, nesta quinta (16), sua temporada de prévias para o Carnaval 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gustavo Travassos comanda a abertura com convidados e grupos culturais na sede do Galo da Madrugada. Ingressos à venda na Bilheteria Digital

Enquanto não chega o dia 14 de fevereiro – data em que o maior bloco do mundo sai às ruas, no próximo ano –, o Galo da Madrugada já começa a animar os foliões e inicia, nesta quinta (16), a partir das 19h, a nova temporada da tradicional Quinta no Galo, prévia realizada na sede da agremiação nos meses que antecedem o carnaval, contando com a presença de artistas locais e apresentações de grupos culturais. O cantor Gustavo Travassos comanda a abertura dos esquentas, ao lado de um time de artistas convidados.

“É com grande alegria que estamos abrindo mais uma temporada da Quinta no Galo, já trazendo para o Palácio Enéas Freire toda aquela energia do desfile do Galo. Estaremos junto com grandes convidados como Luizinho de Serra, Nego Thor, Dany Myler, Gerlane Lops e muitos outros. Contamos com a presença de todos nessa grande festa”, afirma Travassos. Dividem também o palco com o anfitrião, nesta quinta, Cassius Cavalcanti, maestro Israel França, Thiago Kehrle, Dom Tronxo, Karla Casado e Paulinha Tô a Toa.

“Faltando quatro meses para o tão esperado Sábado de Zé Pereira, damos o pontapé para mais uma temporada de folia na nossa sede. Podemos dizer que é uma espécie de ensaio, uma demonstração do nosso carnaval para os foliões ansiosos para que chegue fevereiro ou mesmo para aqueles que vêm de fora e têm interesse em conhecer um pouco da nossa riqueza cultural”, explica Rômulo Meneses, presidente do Galo.

A prévia contará, ainda, com apresentação dos passistas de frevo da Saltos Cia de Dança, maracatus Leão Formoso (baque solto) e Estrela Dalva (baque virado), Bloco das Ilusões, clarins, fantasias e palhaços do Galo.

O evento começa às 19h e os ingressos estão à venda na sede do Galo e no site da Bilheteria Digital, ao valor de R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas).

Serviço: