fechar
Agenda | Notícia

Galo da Madrugada inicia, nesta quinta (16), sua temporada de prévias para o Carnaval 2026

Gustavo Travassos comanda a abertura com convidados e grupos culturais na sede do Galo da Madrugada. Ingressos à venda na Bilheteria Digital

Por Catêrine Costa Publicado em 14/10/2025 às 16:26
Abertura da Quinta no Galo- Carnaval 2026
Abertura da Quinta no Galo- Carnaval 2026 - Crédito: José Marcos

Clique aqui e escute a matéria

Enquanto não chega o dia 14 de fevereiro – data em que o maior bloco do mundo sai às ruas, no próximo ano –, o Galo da Madrugada já começa a animar os foliões e inicia, nesta quinta (16), a partir das 19h, a nova temporada da tradicional Quinta no Galo, prévia realizada na sede da agremiação nos meses que antecedem o carnaval, contando com a presença de artistas locais e apresentações de grupos culturais. O cantor Gustavo Travassos comanda a abertura dos esquentas, ao lado de um time de artistas convidados.

Leia Também

“É com grande alegria que estamos abrindo mais uma temporada da Quinta no Galo, já trazendo para o Palácio Enéas Freire toda aquela energia do desfile do Galo. Estaremos junto com grandes convidados como Luizinho de Serra, Nego Thor, Dany Myler, Gerlane Lops e muitos outros. Contamos com a presença de todos nessa grande festa”, afirma Travassos. Dividem também o palco com o anfitrião, nesta quinta, Cassius Cavalcanti, maestro Israel França, Thiago Kehrle, Dom Tronxo, Karla Casado e Paulinha Tô a Toa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Faltando quatro meses para o tão esperado Sábado de Zé Pereira, damos o pontapé para mais uma temporada de folia na nossa sede. Podemos dizer que é uma espécie de ensaio, uma demonstração do nosso carnaval para os foliões ansiosos para que chegue fevereiro ou mesmo para aqueles que vêm de fora e têm interesse em conhecer um pouco da nossa riqueza cultural”, explica Rômulo Meneses, presidente do Galo.

A prévia contará, ainda, com apresentação dos passistas de frevo da Saltos Cia de Dança, maracatus Leão Formoso (baque solto) e Estrela Dalva (baque virado), Bloco das Ilusões, clarins, fantasias e palhaços do Galo.

O evento começa às 19h e os ingressos estão à venda na sede do Galo e no site da Bilheteria Digital, ao valor de R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas).

Serviço:

  • Quinta no Galo – Abertura Temporada Carnaval 2026
  • Data: 16 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José)
  • Atração: Gustavo Travassos
  • Convidados: Maestro Israel França, Nego Thor, Thiago Kehrle, Cassius Cavalcanti, Luizinho de Serra, Gerlane Lops, Dom Tronxo, Karla Casado, Paulinha Tô a Toa e Dany Myler
  • Grupos culturais: Passistas de frevo Saltos Cia de Dança, maracatu rural Leão Formoso, maracatu de baque virado Estrela Dalva, Bloco das Ilusões, clarins, fantasias e palhaços do Galo
  • Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas), à venda no local e no site Bilheteria Digital
  • Informações e reservas: (81) 3224-2899

Leia também

Ex-bailarina do Faustão confirma retorno como musa do Carnaval após ser presa
Carnaval

Ex-bailarina do Faustão confirma retorno como musa do Carnaval após ser presa
Recifolia vai virar camarote inédito no Galo da Madrugada
Carnaval 2026

Recifolia vai virar camarote inédito no Galo da Madrugada

Compartilhe

Tags