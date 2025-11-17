Ivete Sangalo reage a rumores e cita Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Domingão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A artista comentou a proximidade recente com o cantor canadense e fez brincadeiras sobre a relação dele com Bruna durante o Dança dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Ivete Sangalo deu o que falar neste domingo, 16, ao participar do júri do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

Entre um comentário e outro sobre as apresentações, a cantora acabou reacendendo rumores envolvendo Bruna Marquezine e Shawn Mendes ao contar detalhes dos dias que passou acompanhando o artista na Bahia.

A baiana lembrou que esteve com Shawn recentemente e, de forma descontraída, associou o encontro ao nome de Bruna, por quem tem grande carinho.

Na brincadeira, Ivete tratou a atriz como alguém de casa e puxou o canadense para esse mesmo território afetivo. "Ela é minha filha, e eu cuido do meu genro, pô", disse, arrancando risadas na plateia.

O comentário ganhou ainda mais força porque surgiu logo após os dois serem vistos juntos na área VIP do show de Dua Lipa no Morumbis, em São Paulo. Bruna e Shawn estavam acompanhados de amigos como Sasha Meneghel e João Lucas, alimentando uma onda de especulações que já circulava desde março, quando surgiram relatos de que os dois teriam se aproximado após o show de Shawn no Lollapalooza Brasil.

Durante o programa, Ivete também contou como foi receber o cantor em Salvador. "Shawn é muito especial, muito querido. A gente se conheceu a um tempão atrás. Ele falou, 'Ivete, estou indo para o Brasil e quero ir para a Bahia'", relatou. Em seguida, completou com humor: "Foi puxado, mas ele lavou prato, cuidou dos crianças, varreu a casa".