Ivete Sangalo reage a rumores e cita Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Domingão

A artista comentou a proximidade recente com o cantor canadense e fez brincadeiras sobre a relação dele com Bruna durante o Dança dos Famosos

Por Bianca Tavares Publicado em 17/11/2025 às 8:04
Imagem de Shawn Mendes e Bruna Marquezine
Imagem de Shawn Mendes e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo deu o que falar neste domingo, 16, ao participar do júri do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

Entre um comentário e outro sobre as apresentações, a cantora acabou reacendendo rumores envolvendo Bruna Marquezine e Shawn Mendes ao contar detalhes dos dias que passou acompanhando o artista na Bahia.

A baiana lembrou que esteve com Shawn recentemente e, de forma descontraída, associou o encontro ao nome de Bruna, por quem tem grande carinho.

Na brincadeira, Ivete tratou a atriz como alguém de casa e puxou o canadense para esse mesmo território afetivo. "Ela é minha filha, e eu cuido do meu genro, pô", disse, arrancando risadas na plateia.

O comentário ganhou ainda mais força porque surgiu logo após os dois serem vistos juntos na área VIP do show de Dua Lipa no Morumbis, em São Paulo. Bruna e Shawn estavam acompanhados de amigos como Sasha Meneghel e João Lucas, alimentando uma onda de especulações que já circulava desde março, quando surgiram relatos de que os dois teriam se aproximado após o show de Shawn no Lollapalooza Brasil.

Durante o programa, Ivete também contou como foi receber o cantor em Salvador. "Shawn é muito especial, muito querido. A gente se conheceu a um tempão atrás. Ele falou, 'Ivete, estou indo para o Brasil e quero ir para a Bahia'", relatou. Em seguida, completou com humor: "Foi puxado, mas ele lavou prato, cuidou dos crianças, varreu a casa".

