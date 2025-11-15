Priscila Senna comemora aniversário no Grammy Latino com look de grife usada por estrelas internacionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantora pernambucana participa da cerimônia em Las Vegas como intérprete do álbum CAJU de Liniker, indicado ao prêmio mais disputado da noite

Clique aqui e escute a matéria

Priscila Senna vive um dos dias mais marcantes da carreira. A artista pernambucana desembarcou em Las Vegas para celebrar aniversário e participar, pela primeira vez, do Grammy Latino.

A cerimônia acontece nesta quinta feira, 13 de novembro, a partir das 17h no horário de Brasília, na MGM Grand Garden Arena. Priscila integra o time de intérpretes do álbum CAJU, de Liniker, que concorre à categoria Álbum do Ano, uma das mais prestigiadas da premiação. A pernambucana participa da faixa Pote de Ouro, parceria que conquistou projeção nacional desde o lançamento.

A colaboração entre as duas artistas ganhou força em 2024 e logo se transformou em um dos momentos mais elogiados do disco CAJU, que disputa sete categorias nesta edição do Grammy.

O sucesso também foi regravado no audiovisual 15 Anos TBT da Musa, de Priscila, apresentado no Marco Zero diante de mais de 30 mil pessoas, reforçando o laço entre elas.

Em Las Vegas, Priscila voltou a atrair atenção pela moda. Os looks da viagem foram assinados pelo stylist Luiz Plínio, que também atua com Maiara e Maraisa e Simone Mendes. Para a noite de gala, a pernambucana escolheu um vestido do estilista britânico David Koma London, nome que já vestiu Jennifer Lopez, Beyoncé e Cardi B. O visual foi complementado por casaco Saint Laurent e joias de alta joalheria avaliadas em 1 milhão de reais, criação da Sévia Joias. A maquiagem ficou a cargo de Well Dias e o penteado foi assinado por Leoni.

Reconhecida como musa do brega e do romantismo, Priscila Senna construiu uma trajetória sólida que atravessa estilos e renova públicos.

Começou aos 11 anos como backing vocal da banda Sensação do Brega, integrou a Mystura do Calypso, fundou a Banda Musa e segue carreira solo desde 2019. Entre seus principais sucessos estão Nove da Manhã, Alvejante em parceria com Zé Vaqueiro, Cachorro Combina com Cadela, Rei das Mentiras e Três Versões.

“Aos 35 anos, vivo da música, que é a minha paixão desde criança. Estar aqui, no Grammy Latino, e lançar um novo EP no mesmo dia é algo que nunca vou esquecer. Esse aniversário vai ficar marcado pra sempre na minha memória. Estou feliz demais!!”, contou a artista.

