Ivete Sangalo, Ana Castela, Simone Mendes e Liniker são algumas das indicadas ao WME Awards 2025
Confira a lista completa das artistas que participam da premiação voltada às mulheres que ocorre no dia 17 de dezembro em São Paulo
A nona edição do Women's Music Event (WME Awards by Billboard) acontece no dia 17 de dezembro, em São Paulo, com 17 categorias ao total para o ano de 2025.
O evento, realizado no BTG Pactual Hall, celebra a trajetória de diversas mulheres importantes para o cenário musical.
Neste ano, o prêmio homenageará a história da saudosa cantora Preta Gil, que faleceu ainda em julho. A energia da artista, que inspirou muitas mulheres tanto profissionalmente como na vida pessoal, será refletida na celebração coletiva do momento.
Ao todo, são mais de 10 mil mulheres indicadas, com 120 prêmios e cerca de 60 apresentações exclusivas. Os ingressos estarão abertos para o público a partir do dia 17 de novembro, disponíveis pelo Ticket For Fun.
A votação é feita a partir da mistura do júri técnico e do público, que pode participar através do site oficial da premiação.
Veja quais são as categorias e indicadas de cada uma:
Diretora de videoclipe
- Pamela Martins
- Letícia Ribeiro
- Aline Lata
- Gabriela Grafolin
- Belinha Lopes
Compositora
- Mc Tha
- Bia Marques
- Stefanie
- Tállia
- Liniker
Instrumentista
- Ana Karina Sebastião
- Alana Alberg
- Victória dos Santos
- Beatriz sena
- Lívia Mattos
Empreendedora
- Mara Natacci
- Silvia Colmenero
- Paula Lavigne
- Karla Martins
- Raquel Virgínia
Jornalista Musical
- Isadora Almeida
- Sylvia Sussekind
- Carol Prado
- Semayat Oliveira
- Bia Aparecida
Radialista
- Juliana Molino
- Val Becker
- Nat/esquema
- Tatiana Ribeiro
- Patricia Liberato
Profissional do Ano
- Silvia Stocker
- Luciana Paulino
- Ede Cury
- Carol Pascoal
- Mariana Abreu
Produtora Musical
- Curol
- Luiza Brina
- Alejandra Luciani
- Maria Beraldo
- Jadsa
Cantora
- Luedji Luna
- Ana Castela
- Rachel Reis
- Gaby Amarantos
- Simone Mendes
DJ
- DJ Méury
- Curol
- Afreekassia
- Samhara
- Paulete Lindacelva
Revelação
- Rayane e Rafaela
- Fiorella
- Ebony
- Marília Tavares
- Joyce Alane
Show
- Duquesa
- Liniker
- Lauana Prado
- Joelma
- Viviane Batidão
Música Mainstream
- Pé na Rua - Mari Fernandez
- Numa Ilha - Marina Sena
- Olha onde eu tô - Ana Castela
- Energia de Gostosa - Ivete Sangalo
- Saudade Proibida - Simone Mendes
Música Alternativa
- Dharma - AJuliaCosta
- Deus - Urias e Criolo
- Sol na Pele - Jadsa
- Despacha - Melly
- Desconforto - Stefanie
Videoclipe
- Pepita, Diego Martins - Receita
- Vivi - Banquete
- Carol Biazin - Dilemas da Vida Moderna
- Gaby Amarantos - Rock Doido
- Iza - Como posso amar assim
Música Latam
- Si Antes Te Hubiera Conocido - KAROL G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Soltera - Shakira
- Bunda - Emília, Luísa Sonza
- Perfectas – Emília
Álbum
- Coisas Naturais - Marina Sena
- Rock Doido - Gaby Amarantos
- Six - Duquesa
- Um mar pra cada um - Luedji Luna
- Pagode da Mart'nália - Mart'nália