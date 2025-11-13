Ivete Sangalo, Ana Castela, Simone Mendes e Liniker são algumas das indicadas ao WME Awards 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira a lista completa das artistas que participam da premiação voltada às mulheres que ocorre no dia 17 de dezembro em São Paulo

Clique aqui e escute a matéria

A nona edição do Women's Music Event (WME Awards by Billboard) acontece no dia 17 de dezembro, em São Paulo, com 17 categorias ao total para o ano de 2025.



O evento, realizado no BTG Pactual Hall, celebra a trajetória de diversas mulheres importantes para o cenário musical.

Neste ano, o prêmio homenageará a história da saudosa cantora Preta Gil, que faleceu ainda em julho. A energia da artista, que inspirou muitas mulheres tanto profissionalmente como na vida pessoal, será refletida na celebração coletiva do momento.

Ao todo, são mais de 10 mil mulheres indicadas, com 120 prêmios e cerca de 60 apresentações exclusivas. Os ingressos estarão abertos para o público a partir do dia 17 de novembro, disponíveis pelo Ticket For Fun.

A votação é feita a partir da mistura do júri técnico e do público, que pode participar através do site oficial da premiação.

Veja quais são as categorias e indicadas de cada uma:

Diretora de videoclipe

Pamela Martins

Letícia Ribeiro

Aline Lata

Gabriela Grafolin

Belinha Lopes

Compositora

Mc Tha

Bia Marques

Stefanie

Tállia

Liniker

Instrumentista

Ana Karina Sebastião

Alana Alberg

Victória dos Santos

Beatriz sena

Lívia Mattos

Empreendedora

Mara Natacci

Silvia Colmenero

Paula Lavigne

Karla Martins

Raquel Virgínia

Jornalista Musical

Isadora Almeida

Sylvia Sussekind

Carol Prado

Semayat Oliveira

Bia Aparecida

Radialista

Juliana Molino

Val Becker

Nat/esquema

Tatiana Ribeiro

Patricia Liberato

Profissional do Ano

Silvia Stocker

Luciana Paulino

Ede Cury

Carol Pascoal

Mariana Abreu

Produtora Musical

Curol

Luiza Brina

Alejandra Luciani

Maria Beraldo

Jadsa

Cantora

Luedji Luna

Ana Castela

Rachel Reis

Gaby Amarantos

Simone Mendes

DJ

DJ Méury

Curol

Afreekassia

Samhara

Paulete Lindacelva

Revelação

Rayane e Rafaela

Fiorella

Ebony

Marília Tavares

Joyce Alane

Show

Duquesa

Liniker

Lauana Prado

Joelma

Viviane Batidão

Música Mainstream

Pé na Rua - Mari Fernandez

Numa Ilha - Marina Sena

Olha onde eu tô - Ana Castela

Energia de Gostosa - Ivete Sangalo

Saudade Proibida - Simone Mendes

Música Alternativa

Dharma - AJuliaCosta

Deus - Urias e Criolo

Sol na Pele - Jadsa

Despacha - Melly

Desconforto - Stefanie

Videoclipe

Pepita, Diego Martins - Receita

Vivi - Banquete

Carol Biazin - Dilemas da Vida Moderna

Gaby Amarantos - Rock Doido

Iza - Como posso amar assim

Música Latam

Si Antes Te Hubiera Conocido - KAROL G

Cancionera - Natalia Lafourcade

Soltera - Shakira

Bunda - Emília, Luísa Sonza

Perfectas – Emília

Álbum