fechar
Celebridades | Notícia

Ivete Sangalo, Ana Castela, Simone Mendes e Liniker são algumas das indicadas ao WME Awards 2025

Confira a lista completa das artistas que participam da premiação voltada às mulheres que ocorre no dia 17 de dezembro em São Paulo

Por Bianca Tavares Publicado em 13/11/2025 às 9:39
Simone, Ivete, Gaby, Liniker, Ana e Marina concorrem ao Prêmio WME Awards by Billboard 2025
Simone, Ivete, Gaby, Liniker, Ana e Marina concorrem ao Prêmio WME Awards by Billboard 2025 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A nona edição do Women's Music Event (WME Awards by Billboard) acontece no dia 17 de dezembro, em São Paulo, com 17 categorias ao total para o ano de 2025.

O evento, realizado no BTG Pactual Hall, celebra a trajetória de diversas mulheres importantes para o cenário musical.

Neste ano, o prêmio homenageará a história da saudosa cantora Preta Gil, que faleceu ainda em julho. A energia da artista, que inspirou muitas mulheres tanto profissionalmente como na vida pessoal, será refletida na celebração coletiva do momento.

Leia Também

Ao todo, são mais de 10 mil mulheres indicadas, com 120 prêmios e cerca de 60 apresentações exclusivas. Os ingressos estarão abertos para o público a partir do dia 17 de novembro, disponíveis pelo Ticket For Fun. 

A votação é feita a partir da mistura do júri técnico e do público, que pode participar através do site oficial da premiação.

Veja quais são as categorias e indicadas de cada uma:

Diretora de videoclipe

  • Pamela Martins
  • Letícia Ribeiro
  • Aline Lata
  • Gabriela Grafolin
  • Belinha Lopes

Compositora

  • Mc Tha
  • Bia Marques
  • Stefanie
  • Tállia
  • Liniker

Instrumentista

  • Ana Karina Sebastião
  • Alana Alberg
  • Victória dos Santos
  • Beatriz sena
  • Lívia Mattos

Empreendedora

  • Mara Natacci
  • Silvia Colmenero
  • Paula Lavigne
  • Karla Martins
  • Raquel Virgínia

Jornalista Musical

  • Isadora Almeida
  • Sylvia Sussekind
  • Carol Prado
  • Semayat Oliveira
  • Bia Aparecida

Radialista

  • Juliana Molino
  • Val Becker
  • Nat/esquema
  • Tatiana Ribeiro
  • Patricia Liberato

Profissional do Ano

  • Silvia Stocker
  • Luciana Paulino
  • Ede Cury
  • Carol Pascoal
  • Mariana Abreu

Produtora Musical

  • Curol
  • Luiza Brina
  • Alejandra Luciani
  • Maria Beraldo
  • Jadsa

Cantora

  • Luedji Luna
  • Ana Castela
  • Rachel Reis
  • Gaby Amarantos
  • Simone Mendes

DJ

  • DJ Méury
  • Curol
  • Afreekassia
  • Samhara
  • Paulete Lindacelva

Revelação

  • Rayane e Rafaela
  • Fiorella
  • Ebony
  • Marília Tavares
  • Joyce Alane

Show

  • Duquesa
  • Liniker
  • Lauana Prado
  • Joelma
  • Viviane Batidão

Música Mainstream

  • Pé na Rua - Mari Fernandez
  • Numa Ilha - Marina Sena
  • Olha onde eu tô - Ana Castela
  • Energia de Gostosa - Ivete Sangalo
  • Saudade Proibida - Simone Mendes

Música Alternativa

  • Dharma - AJuliaCosta
  • Deus - Urias e Criolo
  • Sol na Pele - Jadsa
  • Despacha - Melly
  • Desconforto - Stefanie

Videoclipe

  • Pepita, Diego Martins - Receita
  • Vivi - Banquete
  • Carol Biazin - Dilemas da Vida Moderna
  • Gaby Amarantos - Rock Doido
  • Iza - Como posso amar assim

Música Latam

  • Si Antes Te Hubiera Conocido - KAROL G
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • Soltera - Shakira
  • Bunda - Emília, Luísa Sonza
  • Perfectas – Emília

Álbum

  • Coisas Naturais - Marina Sena
  • Rock Doido - Gaby Amarantos
  • Six - Duquesa
  • Um mar pra cada um - Luedji Luna
  • Pagode da Mart'nália - Mart'nália

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Flávio Ricco: "Avenida Brasil 2" é uma ótima, mas tem as suas armadilhas
Avenida Brasil

Flávio Ricco: "Avenida Brasil 2" é uma ótima, mas tem as suas armadilhas
Cauã Reymond se pronuncia sobre possível continuação de Avenida Brasil
Avenida Brasil

Cauã Reymond se pronuncia sobre possível continuação de Avenida Brasil

Compartilhe

Tags