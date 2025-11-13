Flávio Ricco: "Avenida Brasil 2" é uma ótima, mas tem as suas armadilhas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O nome, por si só, já assegura apelo popular e desperta curiosidade, tanto entre aqueles que acompanharam o sucesso de 2012 quanto de uma nova geração

Clique aqui e escute a matéria

A aposta da Globo na continuidade de “Avenida Brasil”, em vez de simplesmente recorrer a um remake, reúne ousadia e risco na mesma medida.

E não por acaso. O projeto carrega o peso de uma marca fortíssima — poucas novelas recentes chegaram perto dos resultados obtidos pelo original. O nome, por si só, já assegura apelo popular e desperta curiosidade, tanto entre aqueles que acompanharam o sucesso de 2012 quanto de uma nova geração de telespectadores.

A volta de Ricardo Waddington à direção também é um acerto, inclusive pela sua facilidade de conhecer o estilo e saber trabalhar com o autor João Emanuel Carneiro.

Ainda assim, trata-se de uma aposta cercada de armadilhas. A principal delas é inevitável: entregar um trabalho à altura do primeiro. Nesse ponto, fidelidade ao roteiro, elenco de peso e coerência narrativa serão fundamentais.

Respeitar a memória do original e, ao mesmo tempo, apresentar novas ideias parece ser o caminho mais seguro — e talvez o único — para surpreender novamente.

E não correr riscos desnecessários. De qualquer forma, já é um assunto que mexe.

TV Tudo

Programa novo - 1

“Copa e Cozinha” é o novo programa do Fábio Porchat para exibição no SporTV e Globoplay durante a Copa do Mundo.

Serão 4 episódios. Na cozinha da casa dele, o Porchat recebe e entrevista sempre três ex-jogadores, que já foram ou de alguma forma participaram de um mundial.

Programa novo – 2

Os 4 episódios do “Copa e Cozinha” já foram gravados, com as participações de Gerson, Bebeto, Junior, Grafite, Luizão, Edilson e Vampeta, um pessoal de boa conversa.

Além da boleirada toda, Arnaldo Cezar Coelho, que foi árbitro de uma final, também participa. O assunto é a copa, não a próxima, mas a de cada um deles.

Fábio Porchat - Divulgação

Bola em jogo

Entregues as propostas para os direitos de transmissão da Libertadores e Sul-Americana, passa-se agora a esperar pelo processo de avaliação e divulgação dos resultados.

E não há prazo definido para isso.

Nos interiores

Considerando as especulações em torno, pode ser que ainda no decorrer deste mês tenhamos a divulgação desses resultados.

Há até quem crave o próximo dia 29, ou às vésperas da final Flamengo e Palmeiras, da Libertadores, no Peru.

Certo e o incerto

Entre os próprios representantes da TV aberta, a maioria já dá a Globo como certeza na Libertadores, período 2027 – 2030.

A briga maior será na Sul-Americana: SBT e Record.

Não entrou

A Band, por fim, decidiu não entrar na concorrência da Sul-Americana, como inicialmente chegou a ser o desejo da sua direção.

Houve a opção de se investir em outros esportes e modalidades.

É o que eu falo

O “Hoje em Dia” está precisando de um “começar de novo” e, sendo ao vivo, se preparar para situações inesperadas.

Ontem, o programa foi bem na cobertura do caminhão com ameaça de bomba, mas uma tragédia na entrevista com os eliminados de “A Fazenda”, Shia Phoenix e Michelle Barros. Faltou alguém que está assistindo para perguntar.

Trio avançado

Cesar Filho foi o apresentador do especial do Zezé Di Camargo, gravado terça-feira, no SBT. Alexandre Pires e Paula Fernandes participaram como convidados.

Hoje, será a vez do Celso Portiolli com a dupla Maiara e Maraísa. Por fim, na terça, Patrícia Abravanel no da Ana Castela.

Ponto de interrogação

Nos interiores do SBT, há, senão uma certeza, forte desconfiança de uma nova temporada de mudanças na sua direção.

Inclusive com direito a trocas de nomes. O funcionamento de alguns setores tem deixado a desejar.

Quase lá

Neste momento, a autora Rosane Svartman e sua equipe estão às voltas com os trabalhos da última semana de “Dona de Mim”.

A novela termina em 9 de janeiro.

Material chegou

Ainda sobre “Dona de Mim”, os capítulos de dezembro já fazem referência ao microdrama “Tudo Por Uma Segunda Chance”.

Conforme divulgado, a Globo vai usar a força da TV aberta para divulgar esse projeto, que poderá ser acompanhado pelo público nas redes sociais.

Camila Pitanga, Theo Matos e Emílio Dantas, novidades de ‘Dona de Mim’, a partir de dezembro - Globo/ Estevam Avellar

Bate – Rebate

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, vai completar 90 anos no próximo dia 30...

... E, segundo os mais próximos, as comemorações serão várias, algumas fora do Brasil.

Na próxima terça-feira, 21h, a TV Aparecida estreia o programa "Rodrigo Alvarez Entrevista"...

... Um espaço para conversas com personalidades do Brasil e do mundo.

Band vai exibir o especial de Natal de Andrea Bocelli "A Bocelli´s Family Christmas"...

... No ar, dia 24 de dezembro, a partir das 22h45.

No SBT já há decisão que o “Fofocalizando” não vai parar nas festas ou férias do final e começo do ano...

... Os programas, ao vivo ou gravados em poucas ocasiões, serão inéditos e com rodízio do pessoal.

Os autores de novelas, geralmente, têm os atores e atrizes que gostam de trabalhar...

... Mas nenhum é tão fiel como Walcyr Carrasco. A todo trabalho dele, não é nada impossível saber quem será chamado...

... Sérgio Guizé, Elizabeth Savala, Rainer Cadete, Agatha Moreira e Camila Queiroz são só alguns.

Rayanne Morais disputa o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no “FICC 2025” pelo trabalho em “A Entrega”.

C´est fini

As gravações de “Jogada de Risco”, série sobre bastidores do futebol, devem terminar em 10 de janeiro, mas podendo avançar alguns dias, se houver necessidade.

Serão 8 episódios no Globoplay, com Cauã Reymond, Marcos Frota, Letícia Colin, Juan Paiva, Mariana Sena, Maria Bopp, Marcelo Adnet, Bruna Griphao, Cauê Campos e Gabriel Caon, além de participações especiais.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!