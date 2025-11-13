Oficina do Sabor comemora 33 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

O chef César Santos prepara jantar especial no dia 21 de novembro para celebrar os 33 anos do seu restaurante, Oficina do Sabor, em Olinda. Referência na gastronomia, César reunirá os chefs Fernando Pavan, Juarez Campos, Bruno Manoel e Karyna Maranhão para um menu de cinco etapas. Como de costume, será feito um prato da Boa Lembrança, especialmente criado para a data, com inspiração na medalha de São Bento.

Os desembargadores Ricardo Paes Barreto e Ângela Cristina entregam o Diploma Waldemir Oliveira Lins para Maria Lectícia Cavalcanti - Leandro Lima/Divulgação TJPE

RECONHECIMENTO

Christiane Teixeira e Gustavo Luck receberam, durante cerimônia no Festuris 2025, em Gramado, o reconhecimento da Luck Receptivo, eleita Principal Parceiro Receptivo no Troféu Melhores do Ano, promovido pelo Grupo Wish, uma das redes hoteleiras mais prestigiadas do país.

LIMPEZA

Importantes lideranças do Sport, revoltadas com o vexame do time na Série A, defende que Yuri Romão, que preside o clube até dezembro de 2026, demita a maioria dos jogadores, os diretores remunerados Enrico Ambrosinie e Thiago Gasparini, que fizeram um péssimo trabalho e escolha para diretor de futebol da diretoria alguém que realmente entenda de futebol.

CENTRO

A construção do Distrito Guararapes pode mudar a percepção do Centro do Recife, com 873 unidades de moradia, ciclovia, espaços culturais e decks na beira do rio. Importante ação na aposta para reviver a área.

VOOS

A Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados aprovou a convocação de audiência pública para discutir a oferta de voos e o valor exagerado das passagens nos voos regionais. Um exemplo é o trecho Recife-Petrolina, que chega a ser mais caro que uma Recife-Lisboa.

MOTORISTAS

Logo que volte a Brasília, depois de participar da COP30, o presidente Lula deve assinar as novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habitação, dispensando a obrigatoriedade das aulas de autoescola, que são muito caras.

NA SORBONNE

A escritora e promotora Andrea Nunes está em Paris, a convite da Sorbonne Nouvelle Université, para participar do fechamento da programação do ano do Brasil na França. Hoje ela participa de encontro para falar sobre a literatura nordestina e da autoria feminina na literatura policial brasileira.

Eduarda e Camila Haeckel ladeando Patrícia Petribu em evento no Instituto Ricardo Brennan - Dayvison Nunes/Divulgação

LANÇAMENTO

Flávio Chaves lança hoje o livro “Sheikha Moza Nasser, Hamlet e o Exílio”, na Academia Pernambucana de Letras. O evento conta com a apresentação da obra pela acadêmica Margarida Cantarelli e pela escritora e jornalista Jô Mazzarolo.

HOMENAGEM

O Cinema da Fundaj realiza, de 21 a 23 de novembro, a 3ª edição do CineBRPorto, em parceria com o Instituto Pernambuco–Porto Brasil. A mostra, sediada em Portugal, revisita obras do cinema brasileiro e, nesta edição, vai homenagear Wagner Moura. As sessões exibem títulos como “Deus é Brasileiro”, “Cidade Baixa” e “Praia do Futuro”.

VINHO

A produção mundial de vinho deve crescer 3% em 2025, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, mas continuará em nível historicamente baixo devido aos efeitos climáticos. O levantamento, baseado em dados de 29 países que respondem por 85% da produção global, aponta forte queda no Chile.

SBT NEWS

O ex-ministro das Comunicações Fábio Farias está coordenando a implantação, ainda este ano, o SBT News, canal de notícias, que funcionará 24 horas por dia, reunindo uma equipe de primeira linha.

A recifense Amanda Moreno, VP do Clube de Moda do MIT, ao lado de Cintia Bellanie e Fábio Barreto, CEO da FARM Rio Global, em talk para os estudantes do Massachusetts Institute of Technology, em Boston - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “É difícil conceituar o populismo. Tem muitas faces e disfarces.” (Gustavo Krause)

JOYCE ALANE participará do Grammy Latino, hoje em Las Vegas.



MARCELA Montenegro aproveita mini férias na Itália com o marido Felipe Menezes e a filha Manu.



SÃO Luiz Gonzaga, que inspirou o nome do Rei do Baião, tem uma paróquia de São Paulo.



A POETISA Sônia Marques lançou o livro “O Mais Curto Corte”, em evento na Galeria Arte Plural.

O ENRICO Ristorante vai inaugurar no fim do mês, no Pina.

O cantor Zezé Di Camargo gravou para o SBT o especial “Natal é Amor”, com participações de Alexandre Pires e Paula Fernandes.

FOI inaugurada a decoração de Natal do Palácio da Justiça.

TININHA Da Fonte se inspirou no universo náutico para a coleção de verão da Movimento.

PARA VIVER a vilã Soraia na primeira novela vertical da Globo, Jade Picon escolheu o tom de castanho escuro para o seu cabelo, assinado por João Bosco.



ANIVERSARIANTES Adriana Varejão Moreira, Alexandre Gondim, Beatriz Gouveia, Bruno Novaes Veloso, Carmem Sylvia Cavalcanti, Clodoaldo Magalhães, Clóvis Paiva Filho, Elisabete Martins de Melo, Fábio Rogério Guimarães, Fátima Gundes de Araújo, Hilton Cunha Júnior, Izaias Régis e Otacílio Venâncio Júnior.