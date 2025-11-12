Na Rádio Jornal, general Maurílio Ribeiro destaca legado no Comando Militar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

“Levo um contêiner de ótimas lembranças do Nordeste”, afirmou o general Ribeiro, comandante do Comando Militar do Nordeste, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, conduzida por Tony Araújo, Igor Maciel e Laurindo Ferreira. Durante a conversa, o general destacou os principais marcos de sua gestão e o fortalecimento da presença do Exército Brasileiro na região. Também anunciou que, no dia 9 de dezembro, passará o comando ao general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, atual chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), natural do Rio de Janeiro.

RETROSPECTIVA

Carioca e filho de civis, Maurílio relembrou o início da carreira, desde o ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras, no curso de Artilharia, até as funções estratégicas e comandos exercidos em diversas regiões do país.

DIVERGÊNCIAS

Devem aumentar as divergências entre a Câmara dos Deputados e o Governo Lula com a decisão de nomear o deputado bolsonarista Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, como relator do projeto antifacção, apresentado pelo governo federal após a megaoperação que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro.

Ana Paula Vilaça e Bruna Oliveira representam a prefeitura do Recife no ‘’Festival nosso Futuro Brasil-França diálogos com a África’’, em Salvador - Arquivo pessoal

SHAKESPEARE

O consultor empresarial Paulo Roberto Cannizzaro lança hoje o romance “Além de Feitiços e Paixões do Outro Lado da Vida”, na sala de eventos da Cannizzaro & Associados. No livro, William Shakespeare retorna ao mundo dos vivos e se depara com a realidade atual. O autor garante que o leitor terá a sensação de conhecer um homem, e não apenas uma lenda.

NA CASA COR

O arquiteto André Carício, que assina o espaço “Casa Cor Vivida Eletrolux”, comanda esta noite um evento com a participação de Regina Galvão, destaque nacional em arquitetura e design, e do expert em insights Victor Juvino.

NO GABINETE

O jornalista e escritor luso-brasileiro Ígor Lopes lança hoje, às 18h, no Gabinete Português de Leitura, o livro-reportagem “Luso-Brasilidade Musical – A Influência da Música na Ligação entre Brasil e Portugal”, que leva o selo da Funarte.

EM BRASÍLIA

A promotora e presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, Helena Martins, leva o espírito pernambucano ao XXVI Congresso Nacional do Ministério Público, em Brasília — um dos maiores eventos jurídicos do país, com um estande repleto de referências culturais do Estado. A decoração celebra o frevo, o La Ursa, as Pitombeiras de Olinda e as cores vibrantes que representam Pernambuco. Helena também levou lembranças para os representantes nacionais presentes no evento.

MISSÃO

O comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, está confirmado no evento sobre os bastidores da Operação Voltando em Paz, que resgatou brasileiros da Faixa de Gaza em 2023. O encontro será no dia 24, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, com participação também do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, e do ex-embaixador Alessandro Candeas.

CELEBRAÇÃO

A reitora do Centro Universitário Frassinetti do Recife, irmã Maria das Graças Soares, celebrou os 85 anos da instituição com uma missa em Ação de Graças presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

CELEBRIDADES

A matriarca da família Kardashian-Jenner, Kris Jenner, comemorou seus 70 anos com um baile digno de tapete vermelho, que reuniu grandes estrelas do mundo artístico. Entre os convidados, nomes como Justin Bieber, Beyoncé, Mariah Carey, Vin Diesel, Príncipe Harry e Meghan Markle, Adele, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Paris Hilton e Sarah Paulson marcaram presença na celebração.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Fernando de Noronha tem o pôr do sol mais maravilhoso do mundo.” (Raquel Lyra)

CRISTIANO Reis e Ivan César comandam o jantar comemorativo dos 10 anos da Pro Live MKT esta noite, no Fiordes Buffet.

O Departamento de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco comemora hoje 30 anos de atividades.

BERNARDO Peixoto, presidente da Fecomércio Pernambuco, está na cidade de Aveiro, em Portugal, participando do evento Brasil Tech Days.

AURÉLIO Duvivier curte uma circulada pela Europa.

Em reconhecimento à sua exposição “Somos Poeira de Estrelas”, Mayssa Leão teve uma obra incorporada ao acervo do Museu Cais do Sertão.

GABRIELA Galvão ministra amanhã um bate-papo sobre mesa posta e arranjos de flores, no espaço Entrelaços, da CASACOR.

O Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, inaugura novos salões de eventos no dia 24 de novembro.

CARLOS Neves e Milu Megale celebram aniversário de casamento.

ANIVERSÁRIOS

Ana Paula Cascão, Bruno Albuquerque, Maria Cecília Paranhos Ferreira da Costa, Ciara Carvalho, Dulcita Brennand Albuquerque, Eveline Galvão, Fabiana Moraes, Luciana Carvalho, Márcia Côrte Real, Marcos Loreto, Sérgio Salles e Simone Monte Teixeira.