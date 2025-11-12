Brilho do guarda-roupa de "O Agente Secreto"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Clique aqui e escute a matéria

Um dos destaques do filme “O Agente Secreto”, cujo enredo se passa em 1978, é o figurino, assinado pela arquiteta Rita Azevedo, que é filha de Luciana Azevedo, que foi presidente da Fundarpe e assessora do governador Paulo Câmara. Ela já havia feito os trajes para os filmes de Kleber Mendonça Filho, “Aquarius" e "Bacurau" e visitou 40 famílias em Recife, fotografou álbuns antigos, pesquisou jornais e colunas sociais da época, de Alex e João Alberto. Ela revela que o diretor queria algo real, com cara de cotidiano nordestino, e não algo encenado.

Ricardo de Almeida, presidente do Conselho Administrativo do Hospital de Câncer de Pernambuco e a esposa Heluiza, ladeando a governadora Raquel Lyra em evento no Instituto Ricardo Brennand - Arquivo Pessoal

CUIDADO

Então cada peça, mesmo que simples, tinha que ser certeira: o shape, o tecido, o caimento da camiseta, o comprimento do short. O figurino precisava estar vivo, sem camadas de excesso, mas com muito cuidado nos mínimos detalhes. Teve que lidar com mais de mil figurinos e 45 malas, só em São Paulo. Era muita locação, muita figuração, de carnaval, de vila ao aeroporto com aeromoça da Varig. Ela lembra um detalhe que aparece no filme: uma fita de cabeça da “Brilux” como adereço. Era lúdico e bagaceiro ao mesmo tempo. Brilux era um produto de limpeza e virava enfeite, destaca.

PESAR

Muito lamentado o falecimento da matriarca Nyedja Cunha, que teve grande atuação na nossa vida social. Era casada com o jornalista Hilton Cunha, que durante muitos anos comandou a sucursal do Recife da revista "O Cruzeiro", na época a mais vendida do país.

NO SENADO

O Senado faz hoje, a sabatina com Paulo Gonet, indicado pelo presidente Lula para o novo mandato como Procurador-geral da República. A oposição deve votar contra, mas a base governista tem votos suficientes para a aprovação.

CIDADANIA

José Janguiê Diniz participou do Teleton do SBT e doou, em nome do Grupo Ser Educacional, R$ 600 mil para a AACD.

SAVOY

Uma das atrações da Fliporto, que começa amanhã no Parque Dona Lindu, será uma réplica do histórico Bar Savoy, na Avenida Guararapes, frequentado por Carlos Pena Filho, um dos homenageados da edição deste ano do evento.

LANÇAMENTO

David Guedes Gastronomia se prepara para lançar seu menu natalino em evento temático, recheado de novidades, na Florense Recife, no dia 18 de novembro.

PRESENTE

Durante show em Buenos Aires, Dua Lipa foi surpreendida por uma fã brasileira que fez uma troca de um livro por uma selfie com a cantora. O livro, coincidentemente, foi de Clarice Lispector, “A Hora da Estrela”.

TEATRO

A 24ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional acontecerá entre os dias 20 e 30 de novembro, protagonizados por grandes mulheres. Ao todo, serão 24 espetáculos, sendo 16 inéditos na capital pernambucana.

A arquiteta pernambucana Rita Azevedo, que assina o figurino do filme "O Agente Secreto" - Arquivo Pessoal

LIVRO

Michelle Obama lança este mês o livro “The Look”, que traz sua história na moda e a jornada de identidade e propósito por trás. Escrito com sua estilista Meredith Koop, reúne mais de 200 fotos, muitas inéditas, que retratam sua evolução fashion do período na Casa Branca à vida atual.

EM SALVADOR

O cantor canadense Shawn Mendes veio participar do Global Citizen e depois seguiu para Salvador para conhecer a cidade. Encontrou-se com Ivete Sangalo e seu filho, Marcelo Sangalo.

