Prestígio no aniversário de Ana Luiza Câmara
João Alberto seleciona os principais temas e acontecimentos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento
Ao lado das filhas Clara e Helena, o ex-governador Paulo Câmara e a juíza Ana Luiza Câmara reuniram amigos, sábado, na Estação da Luz, em Olinda, para comemorar o aniversário de Ana. Um encontro descontraído, animado por uma banda de rock, que foi das 16h às 22h, reunindo um grande número de amigos nos vários ambientes na casa onde Alceu Valença morou. Entre os que estavam lá, grandes lideranças da nossa política, inclusive vários secretários nas suas administrações dele no Governo do Estado e amigos de vários setores do casal. Foi o grande evento social do final de semana na nossa sociedade.
EX-SECRETÁRIOS
Estavam na festa, os ex-secretários dos governos Paulo Câmara, Eduardo Machado, Milton Coelho, Danilo Cabral, Fred Amâncio, José Neto, Iran Costa, Marcelo Barros, Décio Padilha, Ennio Benning, César Caúla, Ernani Medicis, Milu Megale, Aluísio Lessa, André Campos, Alexandre Campelo, Marília Simões e Fernanda Baptista.
DESTAQUES
Também presentes os deputados federais Fernando Monteiro, Lucas Ramos, Eriberto Medeiros e Augusto Coutinho, o deputado estadual Sileno Guedes, os conselheiros do TCE Carlos Neves, Rodrigo Novaes e Ranilson Ramos, desembargadores Mauro Alencar e Fábio Eugênio. E mais: Luiza Nogueira, Roberto Tavares, Eduardo Monteiro, Manoela Marinho, Gilberto Freyre Neto, Djalma Paes, Ricardo Leitão, Jota Michiles, Ricardo Leitão e o coronel Mário Cavalcanti.
DESPEDIDA
O padre Pedro Rubens, que está seguindo para temporada de estudos entre Paris e Roma, depois de deixar o cargo de reitor da Unicap, que ocupou por 20 anos, ganha despedida dos amigos, em jantar, segunda-feira, no “Bode do Nô.”
SIMPATIA REAL
O príncipe William, herdeiro do trono inglês, tem feito o maior sucesso com sua simpatia na visita ao Brasil. Lembra o pai, o Rei Charles III, que veio ao Brasil, em 1978, quando tinha 29 anos e era solteiro, que brincou muito no carnaval, exibindo passos de samba.
NA BAHIA
Os empresários Luiz Doria e Múrcil Dias levam jornalistas do Recife para conhecer seus restaurantes “Osteria Lotti”, italiano, e “Miss Koh”, asiático, no “Salvador Shopping” e que brevemente abrem unidades no RioMar do Recife.
NA CHINA
Nelson Bezerra comemora seu aniversário, hoje, em Xangai, na China, onde participa de missão empresarial da Masterboi.
FÉRIAS
Nosso companheiro Fernando Castilho, que assina a coluna “JC Negócios” entra de férias hoje e fica fora até o final do mês. No roteiro, viagem a Portugal, para cobrir a Conferência Ibero-Americana de Energia, nos dias 27 e 28, no Hotel Tivoli de Lisboa.
PARA EMPRESAS
Mércia Moura e Marisa comandam, hoje, um grande evento em São Paulo, que reúne convidados exclusivos do setor de lojas.
TRANSFORMAÇÃO
O filme “Frankenstein” estreou no fim de semana na Netflix e uma curiosidade: o ator Jacob Elordi precisou ser maquiado por 10 a 11 horas com mais de 42 próteses no corpo para se transformar no personagem.
AUTOMOBILISMO
Em meio à movimentação do GP de São Paulo, vale destacar que a presença feminina no automobilismo ainda é pequena: apenas 4% dos pilotos profissionais do país são mulheres, segundo a Confederação Brasileira de Automobilismo. Mesmo assim, o interesse feminino pelas corridas cresce a cada temporada.