Fliporto começa quinta no Parque Dona Lindu

O colunista João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

A Festa Literária Internacional de Pernambuco que celebra 25 anos acontecerá de quinta a domingo. Depois de Porto de Galinhas e Olinda, será no Parque Dona Lindu. Com o tema “Literatura, Tecnologia, Sustentabilidade, Interfaces e Diálogos”, evento homenageia os poetas Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca, e contará com 15 mesas-painéis reunindo escritores, artistas e pensadores do Brasil e do exterior. Antônio Campos, que comanda o evento, aposta na presença de um grande público

Presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar, encontra ministro Camilo Santana durante entrega do Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva de Educação para as Relações Étnico-Raciais, em Brasília - Arquivo pessoal

ESPANHA

Pratos da culinária espanhola, com a “paella” em destaque, estarão nesta semana no Festival Volta ao Mundo do Mascate, restaurante-escola do Senac.

MÚSICA CLÁSSICA

A edição de dezembro da revista “Continente” mostrará uma série de matérias que o jornalista Carlos Eduardo Amaral escreveu sobre o cenário atual da música clássica em Pernambuco.

A COPA

A Copa do Mundo de 2026 terá jogos em 11 cidades dos Estados Unidos: Seattle, San Francisco, Philadephia, Nova York, Miami, Los Angeles, Kansas City, Houston, Dallas, Boston e Atlanta. Em três do México: Monterrey, Guadalajara e Cidade do México, e em duas no Canadá: Toronto e Vancouver. Serão 16 sedes, recorde na história da competição.

SANTA ISABEL

A Teixeira Ribeiro Engenharia venceu a concorrência para realizar o projeto para a restauração do Teatro Santa Isabel.

FLAT DE LUXO

O Infinity Recife, residencial de luxo que a Moura Dubeux vai implantar no retrofit do antigo hotel Recife Palace, terá 329 unidades, que devem ser comercializadas por um preço médio de R$ 1,17 milhão.

IMOBILIARIA

O Fórum Imobi, que acontece a cada ano em uma cidade diferente, será nos dias 13 e 14 de novembro, na Arena Pernambuco. É o maior evento imobiliário dos Nordeste o terceiro maior do Brasil. Terá 32 expositores.

BRASILEIRAS

Dez delícias gastronômicas que só são encontradas no Brasil: “Brigadeiro”, “Paçoca”, “Pão de Queijo”, “Acarajé”, “Feijoada”, “Moqueca” ,”Cocada”, “Tapioca” e “cuscuz.”

NOVO HORÁRIO

Os sorteios das 10 loterias da Caixa Econômica, no “Espaço da Sorte”, na Avenida Paulista, em São Paulo, mudaram de horário. Passaram das 20h para às 21h.

NORONHA VERDE

Com a presença no sábado cancelada, o presidente Lula vai encontrar vaga na sua agenda para vir lançar o “Verde Noronha”, na ilha de Fernando de Noronha.

MAGISTRADOS

O desembargador Cândido Saraiva, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, comanda amanhã, às 16h. a sessão solene de posse dos novos desembargadores eleitorais de Pernambuco: Breno Duarte Ribeiro de Oliveira, Roberta Viana Jardim e Paulo Augusto de Freitas Oliveira.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota.” ( Jean-Paul Sartre)

CHAMA atenção um detalhe na decoração do novo Sushi Yoshi, no Shopping Recife: uma parede feita completamente com hashis.

O FILME “O Agente Secreto” teve um orçamento total de R$ 27 milhões, somando investimento da rede privada, governo nacional e internacional.

VENDAS DO iPhone 17 superaram em 14% às do modelo anterior nos EUA e na China nos primeiros 10 dias após o seu lançamento.

A LOJA de “Hugo Boss” no Outlet Recife dobrou de área, passa a ter 600 m².

OS INGRESSOS para o musical de Tim Maia, terça, no Teatro RioMar, estão esgotados.

LUCINHA Cascão lança nesta semana a coleção de Natal.

JOÃO Gomes vai se apresentar na Première do Grammy Latino, dia 13 de novembro.

ENORME sucesso o evento de Socorro Camarotti, para lançamento de coleção de joias autorais.

EM PLENO 2025, mesmo com tantos dados sobre problemas, profissionais de saúde ainda precisam alertar sobre o uso de PMMA.

André Melo e Priscila Krause, em lançamento literário na Faculdade de Direito do Recife - Heudis Regis

ANIVERSARIANTES

Amanda Lins Seabra, Ângela Peixoto, Antônio Carlos Toscano, Augusto Acioli, Carlos Collier, Emília Almeida, Fabiana Godoy, Gerlane Lops, Maria Auxiliadora Lima, Marta Lima, Mônica Bandeira de Melo, Nancy Freitas, Paulo Caribé, Rafael Rocha, Roberta Galvão de Medeiros, Silvana Affonso e Vera Lopes.