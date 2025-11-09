O corajoso artigo de Ivanildo Sampaio defendendo Marina
O companheiro Ivanildo Sampaio, legenda do jornalismo pernambucano, assinou oportuno e corajoso artigo na página de opinião do nosso jornal, refutando as mentirosas acusações que fez à ministra Marina Silva, em recente entrevista a Magno Martins. Destacou que é fácil para políticos de visão curta ou em fim de carreira descarregar suas frustações e limitações nas constas dos mais fracos. Um detalhe que acrescento: Ivanildo não conhece a ministra.
LANÇAMENTO
A advogada Erika Ferraz lança seu livro “A Não Concorrência dos Administradores das S/A”, terça-feira, em São Paulo.
BETS
Com o assunto de taxação em alta, vale lembrar: as bets, cujo dinheiro que circula vem de formas incertas, pagam a menor taxa tributária do país e, em algumas escalas, do mundo. Quem reforçou isso foi a senadora Teresa Leitão, em sessão no Congresso Nacional.
INFLUENCERS
Uma curiosidade que vale a pena ser discutida, sobretudo no Congresso, é sobre a necessidade de diplomas, muito vaga no Brasil. Na China, os ‘’influencers’’ precisam de diploma, principalmente para quem cria conteúdo de assuntos específicos como saúde, educação, finanças… No nosso país, pouco há fiscalização sobre o que as pessoas dizem ter autoridade na internet.
PETS
Cientistas do Dog Aging Project mostraram que cães que convivem com outros da mesma espécie tendem a viver mais e com melhor saúde, o convívio social entre eles está diretamente relacionado ao bem-estar físico e mental.
DECLARAÇÃO
O Papa Leão XIV fez declaração reforçando que Jesus “pode ter ouvido palavras de sabedoria de sua mãe Maria, mas não o ajudou a salvar o mundo do pecado”. O Vaticano instruiu os 1,4 bilhão de católicos do mundo a não chamarem Maria de “corredentora”.
NOVELA
Segundo o Portal Léo Dias, a Globo já está organizando a continuação do sucesso “Avenida Brasil" e já entrou em contato com o escritor João Emanuel Carneiro que já desenha esboços da nova novela.
CONCERTO
A Orquestra Criança Cidadã fará um concerto inédito no próximo domingo, a bordo de um catamarã, em frente ao Parque das Graças.
NA COPA
Galvão Bueno vai transmitir, no próximo na, sua 14ª copa do Mundo, agora no SBT e “NSports.”
METROVIÁRIOS
A governadora Raquel Lyra garante que todos nos funcionários do Metrô do Recife terão os empregos garantidos no projeto de privatização do modal, que tem problemas todos os dias, cada vez mais sérios.
CÓPIA
Fernando de Noronha segue o exemplo do Recife e fará três dias de festa no réveillon que marcará a chegada de 2026.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “Meu pai, Pedro Paes Mendonça, foi um homem bom e justo, que foi para os filhos luz e guia, exemplo de retidão, de caráter, de solidariedade.” (João Carlos Paes Mendonça)
- DEVIDO à realização do Enem, a ciclofaixa de turismo não funcionará neste domingo.
- O CANTOR Zeca Pagodinho encantou o público português e registrou lotação em show em Lisboa, onde comemorou 40 anos de carreira na música.
- DE ACORDO acordo com levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, a movimentação de carga dos portos brasileiros no terceiro trimestre de 2025 bateu recorde histórico.
- JOÃO Marinho e Dani Moraes em circulada por Buenos Aires.
- A ENTREGA da pista do Aeroporto de Fernando de Noronha aconteceu após 13 anos de espera da população.
- MARIA Bethânia finaliza sua turnê em celebração aos 60 anos de carreira no Rio de Janeiro, nos dias 17 e 18 de janeiro.
- CORTE em camadas e ondas retrô são modelos de cortes que estão fazendo sucesso.
ANIVERSÁRIOS Ademário Cunha, Bruno Rêgo, Eduardo Porto, Hugo Notaro, Ivan Lemos, Luiz Loureiro Júnior, Marcelo Ribeiro, Marta Zirpoli, Ricardo Caldas Machado, Ricardo Dantas Barreto e Taciana Guimarães.
