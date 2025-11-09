Importante recuperação do Memorial Arcoverde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Abandonado há muitos anos, o Parque Memorial Arcoverde, finalmente, depois de 30 anos de inaugurado, ganhará requalificação para poder ter maior utilidade. Sua administração, atualmente da Empetur, passará para Secretaria de Projetos Estratégicos, que vai usar os R$ 23 milhões autorizados pela governadora Raquel Lyra para revitalização estrutural, paisagismo e novas área de conveniência. Atualmente , além do Espaço Ciência, o restante é utilizado apenas para receber circos e festas privês de carnaval.

Ana Paula Vilaça e Gustavo Dubeux em recente evento social - Sheila Wanderley/Divulgação

O CIRCO

A propósito, lembro que quando ocupou o espaço, em 2009, o “Circo du Soleil”, deixou um rastro de polêmicas. A principal relacionada à devastação que tomou conta do Parque, onde a companhia armou suas tendas. A autorização para que a empresa se instalasse na área estava condicionada ao replantio das árvores e requalificação do espaço pela Empresa de Turismo de Pernambuco), depois que o circo deixasse o local. O que nunca aconteceu.

ENTREVISTA

Quem dá detalhes sobre a vida e trajetória, segunda, é a cantora Clara Sobral, brilho na música pernambucana, em entrevista exclusiva. Vale lembrar que esta coluna foi o primeiro canal a noticiar quando ela decidiu fazer a transição de carreira e focar na música.

COMEMORAÇÃO

Acontece hoje a 4ª edição da Bike Romaria com participação de mais de 400 ciclistas em celebração a Nossa Sra. da Conceição. A programação prévia da festa acontecerá também com Santa Missa nos dias 15, 16, 20, 22 e 23. No dia 28 acontece a abertura oficial da Festa de Nossa Senhora da Conceição.

NACIONAL

Pernambuco recebeu reconhecimento duplo na primeira edição do Prêmio Brasil Sem Fome. O destaque se deu pelo bom funcionamento do SISAN e por boas práticas no combate à fome e promoção da segurança alimentar. Desde 2023, o número de municípios pernambucanos integrados ao SISAN passou de 2 para 120, refletindo o avanço das políticas públicas na área.

Emilie Lesclaux, Renata Cavalcanti, Kleber Mendonça Filho e Juliana Vilaça durante a última pré-estreia de O Agente Secreto, no Shopping Recife - Thiago Medeiros/Divulgação

HOMENAGEM

Após Wagner Moura aparecer usando uma camisa da Pitombeira dos Quatro Cantos de 1978 no filme “O Agente Secreto”, o bloco carnavalesco anunciou que vai reproduzir o mesmo modelo para o Carnaval de 2026.

NOVA FUNÇÃO

O general Maurílio Ribeiro, que transfere o Comando Militar do Nordeste em dezembro, tem novo cargo confirmado: será o diretor de Logística, um dos cargos mais importantes do Exército, com sede em Brasília.

Ruy Salathiel e Valdecir Pascoal no Teatro Santa Isabel - Sheila Wanderley/Divulgação

HOTÉIS

Os hotéis associados ao Recife Convention & Visitors Bureau que mais arrecadaram “Room Tax” neste ano foram o Novotel Recife Marina,o Park Hotel e o Portal de Gravatá. Vão ser homenageados no Prêmio Recife CVB 2025, que dia 14 no Pernambuco Centro de Convenções. A taxa utilizada em várias cidades pelo mundo é voluntária e paga por hóspedes de empreendimentos hoteleiros. O valor é revertido em promoção turística do destino.

COMPRAS

Pesquisa do Serasa mostrou um dado interessante: 46% dos brasileiros já realizaram compras por impulso para se sentirem melhor emocionalmente.

