A Cozinha-show interativa faz sucesso em Gramado

João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Um dos destaques de maior sucesso no Roadshow “Pernambuco Naturalmente Incrível”, promovido pela Empetur, na Festuris, em Gramado, tem sido a cozinha-show interativa comandada pelo chef Yuri Machado. Em uma experiência no estilo MasterChef, os convidados preparam receitas típicas que representam as três regiões do estado, do litoral ao sertão, vivenciando sabores, aromas e tradições pernambucanas. A proposta une gastronomia e turismo em uma vivência sensorial que traduz a essência de Pernambuco em cada prato.

O presidente do TRE, desembargador Cândido Saraiva, com Aguinaldo Viriato de Medeiros Filho, que recebeu a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca - Arquivo Pessoal

HOMENAGEM

O RioMar Eventos será homenageado no Prêmio Recife Convention & Visitors Bureau 2025, que reconhece quem impulsiona o turismo de eventos na cidade, sexta-feira, no Pernambuco Centro de Convenções. O novo espaço de eventos do RioMar Recife, com 2.330 m² de área total, será inaugurado no dia 12 de dezembro.

CULTURA

A Sudene e o Ministério da Cultura lançaram ontem o Edital Inova Cultura, que destina R$ 2 milhões a negócios culturais e criativos. A iniciativa busca incentivar a inovação e promover soluções tecnológicas e sustentáveis no setor criativo do Nordeste.

TURISMO

Segundo levantamento do Kayak, o Nordeste está em alta quando o assunto é festas de fim de ano. Recife ocupa o primeiro lugar nas buscas de destinos mais procurados, seguido por Salvador e Maceió.

Jorge e Patricia Petribu, casal muito querido na nossa sociedade - Sheila Wanderley/Divulgação

PRESTÍGIO

Muito prestigiado o lançamento do livro "Uma história das histórias da Faculdade de Direito do Recife", do juiz e professor André Melo, no Salão Nobre da própria faculdade, que ficou lotado. A vice-governadora Priscilla Krause fez questão de dar um abraço no autor, seu colega do Colégio Vera Cruz. Anfitrião do evento, o diretor da FDR, Torquato Castro Júnior, presidiu a solenidade. Obra foi apresentada pelos professores George Galindo, Marcelo Casseb e João Maurício Adeodato.

DÍVIDAS

Dados inéditos do Tribunal de Contas da União (TCU) revelam que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3,7 bilhões em apostas on-line apenas em janeiro de 2025, o equivalente a 27% de todo o valor pago pelo programa no mês. O estudo mostra como o avanço das plataformas de bets, acessíveis por qualquer celular, tem impactado diretamente as finanças das famílias de baixa renda.

NOMES

O IBGE divulgou ontem os nomes mais populares em Pernambuco. Para as mulheres, Maria, Ana, Josefa e Severina são os mais usados. Nos homens, José, João, Antônio e Pedro.

FÓRMULA 1

As mulheres estão dominando o público que acompanha Fórmula 1. Desde 2021 o esporte vem crescendo, atingindo audiência de 750 milhões de pessoas. Segundo publicação da Forbes, em janeiro deste ano, 41% da base de fãs é composta por mulheres.

Dandarah Cavalcanti com João Adibe, presidente da Cimed, durante evento em São Paulo - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Futebol se joga com a cabeça, corre com os pulmões e chuta com os pés.” (Alexandre Borges)

RAPHA Vasconcellos inaugura mais uma operação, no Moinho Recife, uma franquia da Degusta, de sorvetes.

RICARDO Bandeira de Melo comanda exposição da Terra Brasilis, com viés solidário, com mais de 40 obras de grandes artistas, à venda com parte da renda destinada ao NACC.

NOSSO colega de redação e editor, Cassio Oliveira, está em Fernando de Noronha, onde cobre o lançamento do Projeto Noronha Verde.

AS POUCAS bancas de jornais que existem na Conselheiro Aguiar relataram grande movimento na procura da edição física do especial de 200 anos do Diario de Pernambuco.

ACABA neste domingo o Pernambuco Restaurant Week.

A ANVISA proibiu a circulação de diversos itens a base de cannabis, da empresa Ricardo Pimenta Bastos Guimarães/CBD Bras, que não são autorizados e estavam disponíveis em sites de compras.

ADRIANA Ribeiro já na produção dos acessórios personalizados para as festas de fim de ano.

NORMA e Beatriz Maranhão prestigiaram o jantar de confraternização da Sociedade de Radiologia de Pernambuco no Entre Vinhos.

ANIVERSÁRIOS André Tavares de Melo, Andréa Calábria, Andréa Miranda Colaço Dias, Bianca Negromonte, Elizabeth Pernambucano de Mello, Fábio Wiethaeuper, Fernando Maciel, Geane Araújo, João Lopes Farinha, Luciana Félix, Margarida Costa Branco, Maria Cecília Notare Ferreira da Costa, Miguel Santos, Paulo Eduardo Moury Fernandes, Pedro Henrique Marins, Priscila de Melo Brennand, , Socorrinho Leite, Suely Nadler, Taciana Mendonça e Terezinha Neves.