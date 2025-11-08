A peça "A Máquina" ganha nova versão em São Paulo
João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento
Clique aqui e escute a matéria
Estreia hoje, em São Paulo, a nova versão da peça “A Máquina”, dirigida por João Falcão e Gustavo Falcão, 25 anos após a estreia original. Foi em janeiro de 2000, no Armazém 14, quando atraiu críticos de teatro, jornalistas e artistas famosos para assistir ao espetáculo inspirado no romance de Adriana Falcão e dirigido por João Falcão. A apresentação ficou famosa por revelar os então jovens atores Wagner Moura, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e Gustavo Falcão. O sucesso foi tanto que eles logo foram chamados para outros trabalhos, inclusive na TV, impossibilitando o projeto de uma turnê pelo país. Um trabalho muito importante para a dramaturgia brasileira.
ANÚNCIO
Belíssimo o anúncio do Grupo JCPM e do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, na edição dos 200 anos do Diario de Pernambuco, com uma mensagem extremamente elegante: “Concorrer com quem faz história é também motivo de orgulho. Parabéns ao Diario de Pernambuco pelos 200 anos de compromisso com o jornalismo.”
COMEMORAÇÃO
A juíza Ana Luiza Câmara comemora seu aniversário ao lado do marido Paulo Câmara e das filhas, hoje, a partir das 16h, na Casa Estação da Luz, em Olinda. É o grande evento social de hoje.
MUNDO LIVRE
Amanhã, às 16h, no Sesc de Casa Amarela, Pedro de Luna lança seu livro “Mundo Livre S/A 4.0 – do Punk ao Mangue”, revelando, nos mínimos detalhes a história do grupo e da cena independente local. Evento terá pocket show de Fred Zero Quatro, que criou a banda, que se tornou sucesso nacional, em 1984.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
QUEBRA-NOZES
O Patteo Olinda inaugura hoje, às 16h, sua decoração natalina, inspirada no conto de Natal “Quebra-Nozes".
EMOCIONANTE
Taísa Noronha lança hoje, das 9h às 12h, na Livraria Jardim, seu livro “Quando a Dor Vira Propósito”, uma emocionante narrativa nos bastidores da sua vida atravessada por luto, ansiedade, julgamentos sociais e invisibilidade materna. E mostra como decidiu se levantar, cuidar de si e transformar a própria dor através da Clínica Grupo Acolher e o Instituto Casa Mosaico, que dão voz a outras mães e famílias.
MINISTÉRIO
Círculos ligados ao presidente Lula garantem que quando voltar do Pará ele poderá fazer uma reforma ministerial, visando reorganizar seu governo para a eleição do próximo ano e libera ministros que desejem concorrer.
SAUDADE
Ruy Salathiel, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, lamentou muito a morte do advogado Pedro Paulo Nóbrega, que foi desembargador da corte. Relembra que depois de formado, seu primeiro emprego foi no escritório de Pedro Paulo, carinhosamente chamado de “Pepa”, um dos mais importantes do setor trabalhista no estado.
MÉDICOS
Com tudo para repetir o grande sucesso do primeiro encontro, Tarcísio Calado Filho comanda hoje, novo almoço com grupo de médicos, no “Sal e Brasa Jardins.”
SENNA
Já está à venda a edição brasileira de "O Caso Senna - Toda a Verdade sobre o Julgamento", do jornalista italiano Nicola Santoro, sobre a morte do piloto durante o Grande Prêmio de San Marino, em 1994. As causas do acidente com Senna na Curva Tamburello ainda hoje são motivos de polêmica. O processo foi concluído sem responsabilização criminal.
RACISMO
O advogado pernambucano Delmiro Campos, que integra o STJD de quatro esportes (futebol, vôlei, surfe e triatlo) defende ações firmes e educativas nos casos de racismo. Delmiro pede um "BO" imediato, que clubes e torcidas possam identificar os responsáveis, punição exemplar e educativa. “Racismo é cartão vermelho. Precisamos reagir e prevenir, sempre”, disse.