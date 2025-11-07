SBT News contrata jornalista Leandro Magalhães da CNN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

O jornalista pernambucano Leandro Magalhães, que fez sucesso como repórter e se transformou em um dos principais apresentadores da CNN, âncora do telejornal “Arena”, está deixando a emissora. Assinou contrato para apresentar o principal telejornal do SBT News, que estreia no dia 15 de novembro. Formado pela Universidade Católica de Pernambuco, ele é professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira na Universidade Federal de Pernambuco.

CIRQUE DU SOLEIL

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro as duas temporadas do Cirque du Soleil no Recife, que trouxeram muita emoção e também algumas polêmicas.

BIAFRA

O mestre da reumatologia Fernando Pimentel tem uma agenda especial hoje. Vai assistir ao show de Biafra, no Teatro do Parque. Sempre lembrando que tinha o apelido de Biafra quando cursou a Faculdade de Medicina.

FATURAMENTO

O Palmeiras está na lista mundial dos 50 clubes de futebol que mais faturaram com a venda de jogadores nos últimos dez anos. É o único brasileiro e ocupa o 49º lugar, com R$ 3,1 bilhões arrecadados. O inglês Chelsea, com R$ 11 bilhões, é o campeão de vendas.

EXPECTATIVA

Na programação dos 200 anos do Diario de Pernambuco, teremos um momento muito esperado: a abertura, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, hoje, às 15h, da cápsula com documentos colocados em 1925, no centenário do jornal. Às 17h, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, será lançado o livro “Diario de Pernambuco – 200 Anos”, de Ennio Benning.

VEXAME

Em mais um vexame na Ilha do Retiro, o Sport não usou seu tradicional uniforme vermelho e preto, jogando de azul. Quem sabe para justificar a vergonhosa atuação de sua equipe.

HOMENAGEM

O Centro Sony Santos, centro de serviços do Hospital da Mulher do Recife, fez homenagem à médica Isabela Coutinho Neiva pela sua liderança e pelo fortalecimento das ações no período em que dirigiu o hospital.

BAIRRISMO

O Cinema da Fundação Joaquim Nabuco não escondeu o bairrismo pelo Recife. Todas as sessões das unidades vão transmitir até quarta-feira apenas um filme: “O Agente Secreto”.

EMOÇÃO

Durante visita ao Rio de Janeiro, o príncipe William posou para foto no mesmo local em que sua mãe, princesa Diana, foi fotografada há 34 anos. O registro foi feito por seu fotógrafo oficial, Chris Jack, e a publicação nas redes emocionou os internautas.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Eu acredito que as coisas que você faz amadurecem no tempo certo e chegam na hora certa.” (Kleber Mendonça Filho)

A “CONSTANCE” abriu loja no Recife Outlet.

O “BLOCO Avexados” brindou o início da jornada no pré-carnaval, com evento no Catamaran.

A PERNAMBUCANA Priscila Senna participa amanhã do “Caldeirão do Mion”, na Globo.

MAIS uma ação da TV Jornal: acontece hoje a tradicional “Caravana”, no Compaz Miguel Arraes.

OLIVER Rousteing deixou o cargo de diretor criativo da Balmain, depois de 14 anos no posto.

RAUL Córdula comanda uma aula aberta amanhã, durante a abertura da mostra Geometria Sensível, na Cecí Galeria.

BELÉM será a capital do Brasil do dia 11 ao dia 21 de novembro.

ANIVERSARIANTES

Alberto Ferreira da Costa Filho, Ana Paula Vieira, Betânia Peixoto, Bruno Castro e Silva, Camila Campelo, Carlito Asfora, Domingos Cruz Neto, Fabiana Andrade Lima, Felipe Lemos, Geraldo Jorge Espíndola, José Paulo Cavalcanti Neto, Larissa Pereira, Marcelo Ribeiro, Márcia Maranhão e Waldyr Cavalcanti Júnior.