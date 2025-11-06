TRE entrega a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

O desembargador Cândido Saraiva, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, comanda hoje a solenidade de entrega da Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca. Entre os agraciados, o ministro do STF, Kássio Nunes Marques, o Brigadeiro Marcello Lobão Schiavo, o Capitão de Mar e Guerra, Carlos Frederico Tojal, os desembargadores Wildson da Silva Dantas e Marcelo Wanderley, a procuradora Zulene Noberto, o publicitário Aguinaldo Viriato de Medeiros, os médicos Murilo Guimarães, Romualdo Almeida e Djair Falcão Brindeiro Filho, os empresários Neném Brennand, Gustavo, Aloísio e Marcos Moura Dubeux, Edgar da Fonte e Fred Leal e o padre Davi de Melo.

Luiz Guilherme, Maria, Carol e José Guilherme Pontes, brilho no nosso mundo empresarial - Sheila Wanderley/Divulgação

CINEMA

O filme de Kleber Mendonça Filho “O Agente Secreto” estreia hoje, em 700 cinemas do Brasil, sendo 10 no Recife. Entra também em exibição em Portugal e Alemanha. É o maior circuito de uma estreia de filme brasileiro neste ano.

MEDICINA

A médica Leila Berenstein, filha do mestre Bóris Berenstein, está em São Paulo participando de um curso de aperfeiçoamento em fios de tração, sob a orientação do cirurgião plástico Alieksiéi Carrijo, referência internacional na técnica de fios aptos, mais moderno e seguro em procedimentos estéticos minimamente invasivos.

VITÓRIA RÉGIA

É a dona da Praça de Casa Forte no próximo final de semana. A festa começa às 19h de amanhã e vai até às 21h do domingo. Com muitas atrações, garantindo um futuro melhor para 100 meninas e meninos que são atendidos pela Casa da Criança Marcelo Asfora.

A jornalista Paula Losada, homenageada nos 200 anos do Diario de Pernambuco, com o filho Eduardo - Sheila Wanderley/Divulgação

CIDADANIA

Os 80 anos do Hospital de Câncer de Pernambuco, instituição que é orgulho do nosso estado, serão assinados com happy hour beneficente, hoje, às 18h, no Instituto Ricardo Brennand. Teremos shows com Alexandre Lemos e Cristina Amaral e o lançamento do livro “HPC - 80 Anos”, de Ennio Benning.

PARABÉNS

Jacques Waisman e Fabiana Milhomens Waisman completaram marco especial: 22 anos juntos. Casal que acumula prestígio e carinho nos eventos sociais.

GALES

A Princesa de Gales, Kate Middleton, não veio acompanhar o marido Príncipe William na passagem pelo Brasil. O motivo seria a recuperação, após anunciar que está em remissão do câncer, e aproveitar o tempo com os filhos, que estão no recesso escolar.

NATAL

O Natal do RioMar Recife tem atraído o público de todas as idades nas mais de 15 atrações das duas praças de eventos. Desde a estreia, na última quarta-feira até o final de semana, mais de 12 mil pessoas já visitaram a decoração.

CASAMENTOS

Pela primeira vez, a união consensual supera o casamento religioso no Brasil, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Entre 2000 e 2022, a proporção de casamentos realizados no civil e no religioso caiu de 49,4% para 37,9%.

Maurício e Patrícia Rands, em recente evento - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Saber encontrar a alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade.” (Georges Bernano)

A JUÍZA Ana Luiza Câmara, ex-primeira-dama do estado, completa idade nova hoje e comemora reunindo amigos sábado, na Casa Estação da Luz, em Olinda.

PRISCILA Senna teve 700 milhões de visualizações em parcerias com Xand Avião, Zé Vaqueiro, Liniker e Nattan.

BRUNO Lima comanda, hoje “happy hour", ao lado de Janaína Guerra e Luciano Lacerda, no Villa Garden, com grupo de empresários.

O GRUPO de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco ocupa o Quiosque Solidário do RioMar Recife neste mês de novembro.

A JORNALISTA pernambucana Gardênia Cavalcanti, que apresenta programa da Band do Rio de Janeiro, recebeu a Medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa da Cidade Maravilhosa.

PADRE COSMO faz viagem para Lisboa, depois segue para Praga.

AUTORIDADES da diplomacia pernambucana celebraram, ontem, na ALEPE, os 130 anos da amizade Brasil-Japão.

MARLAN Cotrim prepara-se para abrir mostra na Amparo 60, no próximo dia 27 de novembro, com curadoria assinada por Ariana Nuala.

ANIVERSARIANTES

Ana Margarida Vasconcelos, Cintya Pereira, Cristiana de Queiroz Marques, Deborah Kelner Fontes, Erika de Miranda Coelho, Henrique Cartaxo, João da Costa, Marcelo Guerra, Niolanda Dantas de Assis, Patrícia Raposo, Silvana Almeida da Silva e Valéria Gesteira Costa.