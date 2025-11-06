Pernambucano é responsável pela Agenda Verde da Fazenda
O colunista João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento
Clique aqui e escute a matéria
Formado pela Faculdade de Direito do Recife e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Recife, Rafael Dubeux é o secretário-executivo-adjunto do Ministério da Fazenda, responsável pela Agenda Verde da pasta. Participará da COP30, quando vai defender agregar valor na produção do combustível e que o Fundo de Florestas, aposta do Brasil para o evento, deve ganhar o selo AAA de agências de classificação de risco. Ele também substitui Sérgio Rezende no conselho da Petrobrás.
VICTOR HUGO
A loja da Victor Hugo no RioMar reabre hoje, em dose dupla. Às 17h30, “welcome” no “Ruizito” e às 19h, encontro na loja, com a presença de Douglas Linassi, diretor da grife no Brasil.
ESCOLA
Mércia Moura cumpre o objetivo de fomentar o empreendedorismo e autonomia femininos, que já revelou que era seu sonho, com a criação da escola de costura e moda, completamente gratuita, que fez na fábrica da sua Marie Mercie, para formar novos talentos na área.
NATAL
O Plaza Shopping inaugura hoje sua programação de Natal, inspirada nos “Smurfs”. Além da decoração temática, com cenários e personagens encantadores, oficina de Cupcake e um laboratório de Poção Mágica. Muitas atrações para as crianças.
PORTUGUÊS
Assim que assumiu a seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti incrementou o estudo do português. Já está falando razoavelmente bem, diferente da maioria dos treinadores estrangeiros que trabalham no Brasil.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
BELÉM
Com o cancelamento da visita do presidente Lula a Fernando de Noronha, a governadora Raquel Lyra seguirá direto para Belém, onde participará da COP30.
LUA
A segunda superlua de 2025, conhecida como Superlua do Castor, poderá ser observada de hoje até sábado em todo o Brasil. Mais próxima da Terra, a lua parecerá maior e mais brilhante que o habitual.
CIDADANIA
Durante reunião solene, a Câmara Municipal de Macaparana entregou o título de cidadão da cidade aos desembargadores Ricardo Paes Barreto, Fausto Campos e Fernando Cerqueira e ao juiz José Gilberto de Souza.
BRILHO
Eider Santos recebeu convidados ontem para o lançamento de sua tradicional loja de home decor. O evento foi marcado por peças de luxo, presentes criativos e o charme inconfundível da temporada natalina.
INTERNACIONAL
Nelson e Guilhermina Bezerra celebram o marco da Masterboi: a presença, até a próxima semana, em importantíssima feira do setor, que acontece em Xangai, na China, que reúne cerca de 3.200 empresas de mais de 100 países.
CORRIDAS
Por conta do grande ‘’boom’’ das corridas, uma das mais famosas do Brasil, a Maratona do Rio, mudou seu esquema de inscrição. Será um sorteio para definir quem terá direito a se inscrever. Os praticantes do esporte apontam como um absurdo, pois podem perder a vaga para quem quer ir apenas pela moda.