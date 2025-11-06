Pernambucano é responsável pela Agenda Verde da Fazenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Formado pela Faculdade de Direito do Recife e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Recife, Rafael Dubeux é o secretário-executivo-adjunto do Ministério da Fazenda, responsável pela Agenda Verde da pasta. Participará da COP30, quando vai defender agregar valor na produção do combustível e que o Fundo de Florestas, aposta do Brasil para o evento, deve ganhar o selo AAA de agências de classificação de risco. Ele também substitui Sérgio Rezende no conselho da Petrobrás.

Rafael Dubeux, Fernando Haddad e João Campos, em Brasília - Arquivo Pessoal

VICTOR HUGO

A loja da Victor Hugo no RioMar reabre hoje, em dose dupla. Às 17h30, “welcome” no “Ruizito” e às 19h, encontro na loja, com a presença de Douglas Linassi, diretor da grife no Brasil.

ESCOLA

Mércia Moura cumpre o objetivo de fomentar o empreendedorismo e autonomia femininos, que já revelou que era seu sonho, com a criação da escola de costura e moda, completamente gratuita, que fez na fábrica da sua Marie Mercie, para formar novos talentos na área.

NATAL

O Plaza Shopping inaugura hoje sua programação de Natal, inspirada nos “Smurfs”. Além da decoração temática, com cenários e personagens encantadores, oficina de Cupcake e um laboratório de Poção Mágica. Muitas atrações para as crianças.

PORTUGUÊS

Assim que assumiu a seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti incrementou o estudo do português. Já está falando razoavelmente bem, diferente da maioria dos treinadores estrangeiros que trabalham no Brasil.

Antônio Jorge de Araújo, Boris Berenstein, Leon Berenstein e Elane Cabral comemoram, no Ruizito, o encontro inaugural do Conselho de Lideranças Familiares - Arquivo pessoal

BELÉM

Com o cancelamento da visita do presidente Lula a Fernando de Noronha, a governadora Raquel Lyra seguirá direto para Belém, onde participará da COP30.

LUA

A segunda superlua de 2025, conhecida como Superlua do Castor, poderá ser observada de hoje até sábado em todo o Brasil. Mais próxima da Terra, a lua parecerá maior e mais brilhante que o habitual.

Gabriela Vital e Diogo Moraes, no evento do Diario - Fernando Machado/Divulgação

CIDADANIA

Durante reunião solene, a Câmara Municipal de Macaparana entregou o título de cidadão da cidade aos desembargadores Ricardo Paes Barreto, Fausto Campos e Fernando Cerqueira e ao juiz José Gilberto de Souza.

BRILHO

Eider Santos recebeu convidados ontem para o lançamento de sua tradicional loja de home decor. O evento foi marcado por peças de luxo, presentes criativos e o charme inconfundível da temporada natalina.

INTERNACIONAL

Nelson e Guilhermina Bezerra celebram o marco da Masterboi: a presença, até a próxima semana, em importantíssima feira do setor, que acontece em Xangai, na China, que reúne cerca de 3.200 empresas de mais de 100 países.

CORRIDAS

Por conta do grande ‘’boom’’ das corridas, uma das mais famosas do Brasil, a Maratona do Rio, mudou seu esquema de inscrição. Será um sorteio para definir quem terá direito a se inscrever. Os praticantes do esporte apontam como um absurdo, pois podem perder a vaga para quem quer ir apenas pela moda.