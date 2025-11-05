Chã Grande tem única capela de São Padre Pio no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O colunista João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Clique aqui e escute a matéria

No sítio Matuns, na cidade pernambucana de Chã Grande, existe a única capela no Brasil dedicada ao Padre Pio, um santo italiano que costuma atrair multidões do mundo inteiro em peregrinações ao seu túmulo na Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, na Itália. O templo pernambucano foi inaugurado em 2008 e recebeu uma relíquia do santo: uma luva que ele usou. Lá acontecem missas e eventos religiosos, como a festa anual de São Padre Pio, em setembro.

Fernando Castilho, Ivanildo Sampaio e Vladimir Melo, na festa do Diario de Pernambuco - Sheila Wanderley/Divulgação

DOSE DUPLA

Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, recebe duas homenagens esta semana. Ontem, com o Certificado de Colaborador Emérito da PMPE de 2025. Amanhã, com a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca do Tribunal Regional Eleitoral.

CONEXÕES

Autoridades do turismo pernambucano cumpriram agenda em São Paulo, em evento promovido pela Iberia para apresentar à imprensa e convidados detalhes da rota Recife–Madri. A empresa passa a operar três voos semanais entre a capital pernambucana e a capital espanhola, a partir de dezembro.

NOVA EDIÇÃO

Hoje, em evento da Editora Bagaço, na Academia Pernambucana de Letras, onde é acadêmico, Cícero Belmar lança nova edição do seu primeiro livro de contos “Ainda Há uma Brisa”, lançado em 1963.

Na homenagem ao centenário de nascimento de Armando Monteiro Filho, na Alepe, o presidente Álvaro Porto, com os filhos do homenageado Armando, Eduardo e Maria Lecticia - Arquivo Pessoal

GESTÃO

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público ganha nova mesa diretora para o biênio 2026-2028. Dentre os novos membros, apenas dois do Nordeste: Clayton Barreto de Oliveira como diretor regional e Helena Martins no conselho fiscal.

REUNIÃO

O secretário de Mobilidade, André Teixeira Filho, o presidente do DER, André Fonseca, o deputado Henrique Queiroz Filho e os empresários Jorge Petribú Filho e Rafael Campos se reuniram ontem para debater projetos futuros no setor.

PET

Um dos cachorros que estrelou Pimpão, no filme “Ainda Estou Aqui”, agora também faz parte do elenco da novela “Dona de Mim”.

As ginecologistas Izabel Christina Carneiro e Nelma Holanda no Congresso Pernambucano de Ginecologia e Obstetrícia, no Mar Hotel - Arquivo Pessoal

FARTURA

Um casal de Joinville, em Santa Catarina, viralizou após criar um panetone de 8 quilos, feito com fermentação natural e creme de pistache, que chega a custar R$ 2,4 mil.

MODA

A grife Cris Barros apresenta dois lançamentos especiais da moda autoral: White Edition e Cápsula Beachwear, que chegam juntos, formando uma narrativa editorial forte sobre peças-desejo para a mala de verão e fim de ano.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Cada criança é preciosa. Cada criança é uma criatura de Deus.” (Santa Teresa de Calcutá)

A GOVERNADORA Raquel Lyra esteve ontem em São Paulo e hoje estará no Rio de Janeiro, depois segue para a COP30.

FICOU pronto o mural em homenagem a Naná Vasconcelos, na Avenida Rio Branco.

O PADRE Humberto Castelo Branco comemorou os 31 anos e os três de ordenação.

A SECRETÁRIA de Cultura de Olinda, Marília Banholzer marcou presença no Seminário de Gestão Turística e Patrimônio Mundial, em Brasília.

A MÚSICA “Dois Rios” foi a mais ouvida de Lô Borges nos últimos anos.

O RECIFE Convention Bureau vai participar do “Festuris Gramado”, de amanhã a domingo.

APÓS o sucesso da turnê da banda Oasis no Brasil, agora é a vez da banda de rock AC/DC, que confirmou vinda em 2026.

A REDETV autorizou a participação de Luciana Gimenez, Ronnie Von e Sônia Abreu no Teleton do SBT/TV Jornal, no próximo final de semana.

ANIVERSARIANTES Ana Maria Mendes, Andréa Rêgo Barros, Arnaldo Motta, Bruna Cantarelli, Carolina Rau, Consuelo Arruda, Christiana Cruz, Eduarda Brennand Petribu Vasconcelos, José Humberto Cavalcanti, Lílian Bastos Campos, Paula Macedo, Paulo Figueiredo Júnior, Rafael Saraiva, Renata Brennand Carvalho, Renata Massa Cardoso, Ricardo Antunes, Rosamaria Monte e Tony Gel.