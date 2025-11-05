A bela comemoração dos 200 anos do Diario de Pernambuco
Numa cerimônia que superlotou o Teatro Santa Isabel, o Diario de Pernambuco comemorou seus 200 anos, sendo o mais antigo jornal em circulação na América Latina. Tatiana Marques comandou o cerimonial, que teve apresentação de Rhaldney Santos. No palco, decorado com flores criadas com edições do jornal por Leopoldo Nóbrega, o presidente do jornal, Carlos Frederico Vital, fez um bonito discurso. Tivemos emocionantes shows de Gerlane Lopes e Fabiana Pirro, com os hinos do Brasil e de Pernambuco. O ponto alto foi a entrega da medalha comemorativa dos 200 anos a personalidades e instituições do Estado, feita pelo presidente Carlos Frederico Vital e pelo superintendente Diogo Vital. Houve também apresentação de músicos da primeira formação da Orquestra Criança Cidadã e show de Lenine. Convidados foram homenageados com coquetel nos jardins anexos ao teatro.
DESTAQUE
O Grupo JCPM foi destaque no evento, que teve entre os homenageados nosso presidente João Carlos Paes Mendonça, representado pelas diretoras Lúcia Pontes e Carla Seixas. Do Sistema Jornal do Commercio estiveram no Teatro Santa Isabel o superintendente Vladimir Melo, o diretor Laurindo Ferreira, Ivanildo Sampaio, Lara Calábria, Pedro Beija e Fernando Castilho.
HERDEIRO
Carlos Gil Rodrigues Filho, novo desembargador de Pernambuco, é neto de José David Gil Rodrigues, um dos grandes criminalistas da história da advocacia pernambucana.
ASTRONAUTAS
O 36º Encontro Internacional de Astronautas, “Planetary Congress da Association of Space Explorers”, com mais de 100 astronautas, cosmonautas e taikonautas de 20 países, acontece hoje na Universidade de São Paulo.
STELLANTIS
Dona das marcas Jeep, RAM, Fiat, Peugeot e Citroën, com fábrica em Goiana, nomeou o executivo brasileiro Herlander Zola como novo CEO regional e anunciou a parceria com a chinesa "Leapmotor", que marcará a estreia da marca de elétricos no país.
DUDA
Os 90 anos do maestro Duda, um dos maiores compositores de frevo, declarado patrimônio vivo de Pernambuco, serão comemorados hoje, no concerto da Orquestra Sinfônica do Recife, regida pelo maestro Lanfranco Marcelletti Jr., no Santa Isabel.
LIVRO
Eduardo Paixão lança esta semana seu livro “Sob o Ouro e o Altar”, em dois eventos: hoje, na Academia Pernambucana de Letras, e sexta, no Auditório Empresarial RioMar, ambos com coquetel e sessão de autógrafos.
EM LONDRES
Luan Santana encerrou com brilho sua turnê pela Europa, em show que esgotou os ingressos na "Ovo Arena Wembley”, em Londres, um dos palcos mais emblemáticos do mundo, que já recebeu lendas como Madonna, Beyoncé, Queen, Michael Jackson e The Rolling Stones.
TRANSNORDESTINA
Parlamentares celebraram, no plenário da Alepe, o lançamento do edital de licitação para a conclusão dos 73 quilômetros da Transnordestina entre os municípios de Custódia e Arcoverde.
RANKING
Segundo a revista “People”, o ator Jonathan Bailey é o homem mais sexy do mundo. Coincidentemente, o ator esteve ontem em São Paulo para o lançamento de “Wicked: Parte 2”, que estreia oficialmente dia 20.
NA COP30
Os transatlânticos “MSC Seaview” e “Costa Diadema” chegaram a Belém como hospedagem durante a COP30. Com capacidade para cerca de 9 mil pessoas, 3.882 cabines e diversos restaurantes, os navios receberão delegações da Cúpula dos Líderes e empresários.