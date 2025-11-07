A forte ligação de João Carlos com o Diario de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Hoje, o Diario de Pernambuco comemora 200 anos. Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça sempre teve uma grande ligação com o jornal, desde quando era empresário na área de supermercados, com o Bompreço, sendo grande anunciante, amizade que manteve depois que assumiu o Jornal do Commercio. Destaco dois dos muitos grandes amigos que ele teve no DP: Antônio Camelo e Joezil Barros, com quem estive na abertura da primeira loja do Bompreço em Casa Amarela, em vários encontros de João Carlos com jornalistas, na solenidade em que ele recebeu o título de Cidadão de Pernambuco e em viagens para a inauguração de lojas do Bompreço e para visitas à Fundação Pedro Paes Mendonça, na Serra do Machado. Ele foi homenageado duas vezes pelo jornal, no Sesquicentenário, em 1975, e agora no bicentenário.

Carlos Gil Rodrigues Filho, na sua posse como desembargador do TJPE, com o pai, Carlos Gil Rodrigues, a esposa Carolina e os desembargadores Ricardo Paes Barreto e Francisco Bandeira de Mello - Sheila Wanderley/Divulgação

HONORIS CAUSA

O jurista, escritor e imortal das Academia Brasileira de Letras, da Academia Pernambucana de Letras e da Academia de Letras de Portugal, José Paulo Cavalcanti Filho vai receber, no dia 2 de dezembro, às 16h, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Católica de Pernambuco, da qual foi aluno.

APLAUSOS

O diretor Kleber Mendonça Filho foi o grande destaque na pré-estreia do seu filme “O Agente Secreto”, no Imax do Shopping Recife. Relembrou as muitas vezes em que assistiu filmes nos antigos “Recife 1,2 e 3", salas de cinema no local onde hoje é uma academia. Depois, foi para uma poltrona e assistiu a todo o filme, que no final foi aplaudido de pé pela plateia. Hoje, a película entra em cartaz em 700 cinemas do país.

RECUPERAÇÃO

Silas da Costa e Silva, chefe do Cerimonial do Tribunal de Justiça de Pernambuco e uma figura muito querida, me revela que está em plena recuperação do problema de saúde que teve. Já deixou a UTI do Hospital Português e está num apartamento. Em breve estará de volta às atividades.

Iolanda e o presidente Carlos Frederico Vital, que comanda a comemoração dos 200 anos do Diario de Pernambuco - Arquivo Pessoal

TELETON

O Teleton, belíssimo projeto de cidadania do SBT, domina a programação do TV Jornal hoje e amanhã. Evento assinala os 75 anos da AACD e é bom lembrar que a primeira instituição criada com recursos do programa, foi a AACD do Recife, inaugurada em 1998. Celso Portiolli e Daniel serão os padrinhos neste ano, Eliana e Maísa, as madrinhas, e Virgínia Fonseca a embaixadora. Entre as presenças confirmadas, Gisele Bündchen, Galvão Bueno, Ronaldo Fenômeno, Leo Dias, Serginho Groisman, Luciana Gimenez, Adriane Galisteu, Ana Furtado, Boninho, Carlos Tramontina, Gil do Vigor, Igor Coelho, Otaviano Costa e Ronnie Von. Entre as atrações musicais Ivete Sangalo, Duda Beat, Thiaguinho, Barões da Pisadinha Lexa, Junior Lima e Luiza Possi.

SUCESSO

A Super Mix e a “Hotel & Food Nordeste, que acontecem até hoje no Centro de Convenções, vem sendo um grande sucesso, contabilizando recorde de público e de negócios.

Bia Chaves Guerra, no lançamento dos seus álbuns personalizados - Arquivo Pessoal

COP31

Durante a COP30, em Belém, a Austrália deve ser escolhida como sede da COP 31, no próximo ano. Apesar disso, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, ainda não confirmou presença no evento.

RELIGIOSO

O padre, professor universitário e ex-secretário da Prefeitura do Recife, Francisco Caetano Ferreira comemora hoje, os 51 anos de ordenação, com missa na Matriz de Nossa Senhora da Piedade, vizinha do nosso Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

CRÍTICA

Ex-executivos da gigante Tok&Stok doaram, para cenário da COP30, uma coleção de cadeiras da linha ‘’RAIZ’’, que é sustentável. Junto com a ação, veio a crítica pela ausência de critérios sustentáveis nas exigências para grandes eventos de ESG, que deve ser debatido.

EXPANSÃO

A empresária Bruna Tavares, primeira brasileira a ter seus produtos de maquiagens nas gôndolas da Sephora, está prestes a lançar linha capilar em parceria com a gigante Braé. Ainda neste ano, fará um licenciamento que marca sua estreia no mercado pet.

CLONE

Tom Brady surpreendeu ao revelar que clonou Lua, a cadelinha que tinha com Gisele Bündchen. O astro, investidor da Colossal Biosciences, usou tecnologia semelhante à da ovelha Dolly. Ativistas criticam o alto custo e a crise nos abrigos, enquanto ele celebrou a “segunda chance” com o pet que morreu em 2023.

DEPOIMENTO

Fátima Bernardes sobre a saída de William Bonner, seu ex-marido, do Jornal Nacional: ‘’Vai fazer reportagens incríveis no Globo Repórter. Foi uma história muito bem construída’’