Uma voz, muitas histórias: o brilho de Clara Sobral

Por Lara Calábria

Recifense, mãe, esposa e apaixonada pela música, Clara Sobral transformou um talento nascido na infância em uma carreira sólida que já soma 18 anos de história. Depois de deixar a indústria farmacêutica para viver exclusivamente da arte, ela se tornou presença marcante nos principais eventos de Pernambuco, e vem levando a cultura do estado para além das fronteiras do Brasil. Nesta entrevista, Clara fala sobre suas raízes, os desafios da profissão, os shows que marcaram sua trajetória e os valores que carrega dentro e fora dos palcos.

A cantora Clara Sobral, destaque da música pernambucana - Arquivo pessoal

Como foi o início da sua carreira?

Comecei a cantar adolescente na igreja, na igreja do Colégio São Luís. Só que minha mãe nunca deixou eu cantar profissionalmente, ela dizia se eu fosse cantar eu não ia querer estudar. Então comecei a cantar profissionalmente há 18 anos atrás. Dia 21 de setembro, quando eu lancei a banda. Porém só fazem 4 anos que eu só vivo da música, antes tinha vida dupla. Eu trabalhava na indústria farmacêutica e cantava. E aí há 3 anos e meio eu larguei tudo para só cantar. E eu nunca fui tão feliz em toda minha vida.

Clara com os filhos Pedro e Lucas - Arquivo pessoal

Sente-se realizada como cantora?

Muito. Às vezes, eu me arrependo de não ter largado antes para viver 100% o que eu estou vivendo hoje, mas é como meu marido diz: "Tudo tem seu tempo".

Os principais desafios na carreira de cantora?

Engraçado, eu brinco dizendo que o meu artístico não é um dos mais fáceis, mas eu sou privilegiada. Cantar para mim é uma escolha. São poucas pessoas que podem viver da música como eu vivo, digo viver bem, com cachê bom, bem remunerada. Eu vejo que muita gente não é. E graças a Deus eu não tenho que reclamar disso, nunca tive nenhum perrengue, talvez por isso, por ser uma escolha.

Como é sua relação com seus clientes que contratam os shows?

Meu maior diferencial é que meus shows são individualizados. Em casamentos ou festas particulares, sempre faço questão de conversar com o contratante, montar o repertório junto e conhecer a história por trás do evento. Isso cria conexões verdadeiras, muitos clientes acabam virando amigos. Nunca chego a um show sem saber quem é o público: conheço os noivos, a empresa ou a pessoa que está por trás da celebração.

Tem algum cantor na sua família que possa ter influenciado?

Sou a primeira, na minha família não tem nenhum cantor. O meu avô era um cantor de de casa, tem até um uma fita que ele gravou na época, mas ele nunca cantou profissionalmente. Amava cantar, mas fazia por hobby.

Como é para saber que é uma referência nos principais eventos pernambucanos?

Sempre falo a mesma coisa: ''Não tem nada melhor do que poder levar principalmente para fora do Brasil a nossa cultura''. Eu já fiz alguns shows ano passado em Madrid, em Portugal, esse ano eu fiz Chile, Uruguai e Argentina, sempre levando a cultura pernambucana, só cantando música da gente. Nesses 18 anos, a quantidade de bandas que surgiu e acabou foram muitas e eu me mantive sempre crescendo. E isso é muito muito legal. E eu acho que isso se deve muito a isso, ao fato que eu procuro individualizar o show. Eu não faço nenhum show igual.

Lembra da primeira apresentação que fez contratada?

Com toda certeza. Meu primeiro show já foi contratado, foi no antigo Jardins, com a banda Som do Bem, nome da minha banda na época. Depois passei a usar Santa Clara e há 3 anos e meio, Clara Sobral.

Um show, seu, que te marcou?

Nunca vou esquecer, foi o show que eu fiz grávida do meu primeiro filho. Eu com 39 semanas e um dia, ninguém acreditava fazer os shows de carnaval. Quando eu descobri que estava grávida, fiz os cálculos e descobri que ia nascer bem na época. E todo mundo dizendo que era uma loucura, que era melhor cancelar, que não ia dar certo. Na época só o meu médico e meu marido que me apoiaram. E deu certo. E aí quando eu comecei o show no Galo da Madrugada, foi no sábado, com um barrigão enorme, tinha gente chorando, gente que eu nem conhecia, meus tios, minha família, chorando de emoção, porque eu consegui fazer. Meu filho nasceu 5 dias depois. Após a quarta-feira de cinzas.

Os momentos ou reconhecimentos mais importantes da sua carreira?

Quando fiz meus primeiros shows internacionais em Madri e Portugal em 2023.

Associa outras atividades de trabalho com a música?

Não mais. Fiz isso durante 14 anos.

Um sonho que já realizou e que deseja realizar.

Ser mãe era um sonho pra mim, que considero realizado. A realizar, são muuitos…

As redes sociais facilitaram ou dificultaram o crescimento dos novos talentos?

Facilitaram demais! Hoje com as redes sociais a gente consegue estar presente em diferentes locais do mundo ao mesmo tempo...

O diferencial no público pernambucano?

Tudo! Tudo é diferente, nossas raízes, nossa cultura, nossa música... e poder representar um pouco de tudo isso, principalmente quando estamos fora daqui, não tem preço!

Eventos que mais gosta de cantar?

Shows abertos ao público, principalmente os de rua, de prefeituras.

Um artista que sonha em fazer parceria?

Alexandre Pires! Sempre foi meu maior ídolo e com o qual já tive o prazer de dividirmos os palcos três vezes e pude cantar junto com ele, com direito a homenagem e tudo rsrsrs. Ahh, e ainda amanhecemos o dia depois só cantando voz e violão.... foi inesquecível, mas gravar uma musica com ele seria incomensurável!

O cenário musical e artístico atualmente comparado há 10 anos atrás?

Hoje, com a ajuda das redes sociais e plataformas de streaming, as possibilidades de produzir e divulgar nosso trabalho sem a dependência de uma grande gravadora ou rede de tv são maiores.

Cuidados para manter a voz?

Antes de todo show é preciso realizar exercícios vocais para aquecer e semanalmente tenho mentoria vocal, além de periodicamente realizar exames com meu otorrino e consultas com minha fono.

Valores inegociáveis:

Família, em meio a essa vida louca e tão corrida, minha família vem em primeiro lugar e faço de tudo para me dedicar ao máximo no tempo que tenho com eles. Respeito, cresci ouvindo minha mãe dizer: "faça com os outros o que gostaria que fizessem com você" , busco sempre tratar a todos com respeito e igualdade, do zelador ao diretor. Também solidariedade, vi minha mãe ajudar e fazer coisas por todos ao seu redor, desde pequena, e é isso que sempre tento fazer por onde passo e espero que meus filhos também possam seguir esses ensinamentos...

Conselho para alguém com o sonho de cantar:

Recentemente dei esse conselho para dois cantores que estão começando: acredite, invista e persista!!

RAIO X

Time: Sport quando estou com meu marido, Santa com meus tios e Náutico com meus amigos alvirrubros (na verdade não curto futebol).

Cantor: Alexandre Pires.

Comida: Brigadeiro.

Lugar bonito: Budapeste.

Mania: Cama arrumada.

Cor: Verde.

Filme: ‘’A Bela e a Fera.’’

Música: ‘’Detalhe'', minha música.