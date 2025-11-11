O TJPE fará a entrega de diploma a personalidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto seleciona os principais temas e acontecimentos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

O desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, comanda hoje, às 10h, no salão nobre da Corte, a entrega do Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins a personalidades com serviços prestados à Corte. Entre os agraciados, a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Daiane Figueiredo de Lyra, o diretor do Aeroporto dos Guararapes, Diego Moretti, a gestora cultural Neném Brennand, as acadêmicas Marta Brito Alves Freire, Margarida Cantarelli e Maria Lecticia Cavalcanti.

Wesley Safadão, ladeado pelo ministro Silvio Costa Filho e deputado Guilherme Uchoa Filho no camarote vip da Fórmula-1 - Arquivo Pessoal

EMPRESÁRIOS

Também serão homenageados os empresários Julião Konrad, Guilherme Ferreira da Costa, Luiz Augusto Nóbrega, Luiz Otávio Meira Lins, Eduardo Cardoso, Halin Nagem, Paulo Perez, Romero Maranhão Filho, Nelson Bezerra, Jorge Garziera, João Bosco de Almeida e Edivaldo Guilherme dos Santos.

André e Virgínia Campos, na festa de Ana Luiza Câmara - Sheila Wanderley/Divulgação

NO SJCC

O general Maurício Ribeiro, comandante militar do Nordeste, participa do debate na Rádio Jornal hoje, às 11h. Depois, participará de almoço com diretores e repórteres do Jornal do Commercio.

Ingrid Zanella e Pedro Oliveira com os primeiros números na Corrida da OAB - Arquivo Pessoal

CINEMA

Na sessão especial do filme O Agente Secreto, no final de semana, no São Luiz, houve um momento especial. Quando o cinema apareceu pela primeira vez na tela, os vitrais do próprio local se acenderam, criando um momento marcante ao iluminarem-se em sincronia com a película.

MINISTRO

Com a agenda toda ocupada com eventos da COP30, o presidente Lula deixou para depois da sua volta a Brasília a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal.

NO RIOMAR

A Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira se apresenta pela primeira vez no Recife, em concerto hoje, às 20h, no Teatro do RioMar. Faz parte da turnê nacional em homenagem a Tim Maia.

CURIOSIDADE

Na década de 1970, o vestibular unificado acontecia em grandes estádios, como o Maracanã e o Mineirão, para acomodar um grande número de candidatos nas arquibancadas. O motivo era a exigência de unificar as datas das provas em todo o país. Em 1974, foi proibido e realocado para salas de universidades e colégios.

BAZAR

Salomé Nóbrega comanda, de hoje a quinta-feira, o Bazar Solidário, na sede do Clube Português, com renda para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer e o Hospital Maria Lucinda.

INAUGURAÇÃO

O ParCão do Shopping Recife reabriu domingo, após reforma do ambiente. Agora, ele se intitula o primeiro parque biofílico para pets do Brasil.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Cinema de Recife foi e é a vanguarda do cinema brasileiro.” (Wagner Moura)

MIGUEL Coelho e Lara Secchi aguardam a chegada do terceiro filho, que vai se chamar Rafael.

O PADRE Cosmo Nascimento comandou peregrinação ao Santuário do Menino Jesus de Praga, na República Tcheca.

JULIANA Santos, Amyr Kelner, Brenda Guimarães, Camila Haeckel, Guilherme Blanke e Mayra Rossiter participaram da festa da Forbes, em São Paulo.

PATRÍCIA Sheila inaugura hoje o centro de estética de luxo “Menn”.

MARIA Arraes e Humberto Fortaleza celebraram o primeiro ano do filho, José Miguel.

FERNANDA Figueiras celebrou idade nova em São Paulo, no fim de semana.

O MÉDICO Leonardo Gomes está em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, onde integra ação nacional em prol das vítimas do tornado.

“MAURÍCIO de Sousa: O Filme” será exibido hoje na sessão CineMaterna do RioMar.

ANIVERSÁRIOS

Alexandre Santos, André Cavendish, Aroldo Costa, Bárbara Brennand, Carlos Henrique Dubeux, Carlos Neves Filho, Cristina Brennand Cardoso, Erônia Garcia, Gilka Sampaio, Isabela Jarocki, Hercília Sales Valente, Julianne Farias, Margarida Pontes, Maria Carolina Ribeiro, Martha Azevedo de Siqueira, Paulo Paiva, Sérgio Lucena, Maria Fernanda Monteiro e Sofia David de Souza.