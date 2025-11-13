As vagas de estacionamento na Avenida Boa Viagem vão diminuir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Um detalhe chama atenção nas fases de acabamento do novo calçadão da Avenida Boa Viagem, entre o Polo Pina e Piedade: foram eliminadas as áreas de estacionamento de veículos e motos, que, a propósito, sempre causavam problemas. Vai diminuir de forma expressiva as vagas de estacionamento na avenida, que ficarão restritas à faixa em frente aos edifícios. Ou seja, especialmente nos sábados, domingos e feriados, vai ser muito difícil encontrar um local para estacionar o veículo.





UNIQUE

O provedor Beto Ferreira da Costa, o vice-provedor Joaquim Amorim e o CEO Vaninho Antônio comandam hoje a apresentação do Espaço Unique. Serão dois andares do Hospital Português, com suítes de luxo e atendimento premium. Será em evento no espaço vip do Hospital Português, hoje, das 10h às 12h.

Pierre Lucena e Eduardo Peixoto participaram como palestrantes no Web Summit Lisboa, importante evento global de tecnologia e inovação, ao lado da jornalista Amanda Lima, que mediou o painel - Arquivo pessoal

HONRARIA



A senadora Teresa Leitão vai se tornar membro da Ordem Nacional do Mérito Educativo, uma das mais altas distinções concedidas pelo Estado brasileiro a personalidades que se destacam no desenvolvimento educacional. A cerimônia será realizada amanhã, no Palácio do Itamaraty, com presença do presidente Lula, Grão-Mestre da Ordem; do ministro da Educação Camilo Santana; entre outras autoridades.

MODA



Nosso mundo feminino e social tem encontro marcado, no próximo dia 25, em coquetel comandado pela empresária Ana Paula Torres, quando lançará a nova coleção da sua marca, no RioMar.



ADVOGADOS



Os novos advogados de Pernambuco foram anunciados ontem, no listão de aprovados da Ordem dos Advogados de Pernambuco. Momento de muito festejo, sobretudo internamente, com a família, com empolgação no mesmo nível de uma aprovação no vestibular.



MEDALHA



O presidente da Alepe, Álvaro Porto recebeu a Medalha Mérito Santos-Dumont, pelas boas relações mantidas com instituições ligadas à Força Aérea Brasileira. Solenidade foi presidida pelo comandante do Segundo Comando Aéreo Regional, major-brigadeiro Marcello Lobão Schiavo.



CELEBRAÇÃO



Em celebração dos 95 anos do Ministério da Educação, Márcia Angela Aguiar, presidenta da Fundaj, recebe Ordem Nacional do Mérito Educativo nesta sexta-feira, em Brasília.





FLIPORTO

A 20ª edição da Fliporto acontece, de hoje a domingo, no Parque Dona Lindu, comandada por Antônio Campos. Edição terá como homenageados os poetas Carlos Pena Filho e Miró de Muribeca, que serão tema de musical de Ronaldo Correia de Brito, que será mostrado no Teatro Luiz Mendonça, com intensa programação artística e cultural. Evento terá como tema ”Literatura, Tecnologia, Sustentabilidade, Interfaces e Diálogos".





CRIME

O mestre Romeu Krause revela que é um crime o projeto eleitoreiro que isenta do IPVA de motos até 170cc. Medida vai com certeza aumentar em muito os acidentes envolvendo motos, muitas vezes fatais. O problema de saúde provocado pelas motos é destaque no seu plano de trabalho na presidência da Academia Brasileira de Ortopedia.





MEIO AMBIENTE

Silvio Costa Filho apresentará na COP 30, os avanços do Programa SAF, que reduz em até 80% as emissões de CO? na aviação, e o plano dos Navios Verdes, com incentivos a embarcações e portos de menor impacto ambiental.



HOMENAGEM

Por indicação do presidente Ricardo Paes Barreto, o empresário Julião Konrad, legenda da gastronomia pernambucana, onde comanda há anos, casas de sucesso, recebeu o Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins, concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.