Virginia Fonseca reage a título de ‘Musa da Copa’ após assumir namoro com Vini Jr.

Virginia Fonseca falou em torno da possibilidade de receber o título de “Musa da Copa do Mundo”, por conta do relacionamento assumido com o jogador Vini Jr.

Em entrevista ao portal LeoDias, a influenciadora digital deixou o cargo para Tainá Militão, a esposa de Éder Militão, companheira do atacante do Real Madrid e na Seleção Brasileira.

“Acho que eu não quero essa responsabilidade, não! Eu estou passando [risos]. Vamos deixar para Tainá Militão?! Eu voto na Tainá Militão pra musa da Copa”, declarou Virginia Fonseca, bem-humorada. A apresentadora do SBT também detalhou como funciona a vida ao lado do namorado em meio à rotina profissional dos dois, com direito a viagens entre Brasil e Espanha.

“Depois a gente se vê, depois a gente vai namorar e agora a gente está vivendo a fase do namoro, calmo. A gente se liga, a gente conversa o dia inteiro no WhatsApp. A gente está na fase de namoro e eu acredito que tem que ser leve: ele tem a carreira dele, eu tenho a minha e a gente tem o nosso relacionamento, e é isso”, disse ela.

