Chaveamento da Copa do Mundo sub-17 2025: veja jogos da 2ª fase e possíveis adversários do Brasil nas oitavas
Principal competição de seleções sub-17 entrou na fase eliminatória; seleção brasileira vai enfrentar rival sul-americano em busca do quinto título
A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA entrou em sua fase eliminatória.
Esta é a primeira edição disputada com 48 seleções, seguindo o novo formato que também será adotado na Copa do Mundo de 2026.
Após a fase de grupos, que contou com 12 chaves de quatro equipes, avançaram para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros, totalizando 32 classificados para a segunda fase.
Campanha do Brasil na fase de grupos
O Brasil encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo H, com sete pontos conquistados.
A equipe somou duas vitórias e um empate, marcando 12 gols e sofrendo apenas um — o melhor saldo da chave, com +11.
O empate por 1 a 1 diante da Zâmbia, na última rodada, garantiu a primeira colocação pelo saldo de gols.
Indonésia e Honduras completaram o grupo, ficando fora da fase final.
Na segunda fase, o Brasil vai enfrentar o Paraguai nesta sexta-feira (14), às 12h45 (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar.
O Brasil é uma das potências históricas do Mundial sub-17.
A seleção é a maior campeã ao lado da Nigéria e já conquistou o título quatro vezes (1997, 1999, 2003 e 2019), sendo vice-campeã em duas edições (1995 e 2005), além de ter um terceiro lugar em 2017 e um quarto lugar em 2011.
Possíveis caminhos do Brasil na Copa do Mundo sub-17
Se a seleção brasileira avançar do Paraguai, encara nas oitavas o vencedor do duelo entre França e Colômbia.
Nas quartas de final, o possível adversário seria Estados Unidos, Marrocos, Zâmbia ou Mali, o que pode colocar o time brasileiro no caminho de seleções africanas.
A seleção brasileira estava no Grupo H e enfrentou a Zâmbia na terceira rodada, em um duelo que decidiu a liderança do Grupo.
O confronto terminou empatado em 1 a 1 e colocou os brasileiros em primeiro devido ao saldo de gols.
A partir das semifinais, o desafio aumenta: o Brasil poderia cruzar com seleções como Argentina, Portugal ou Bélgica.
Já em uma eventual final, os rivais mais prováveis seriam Japão, Itália, Alemanha ou Senegal.
- Segunda fase: Paraguai
- Oitavas de final: vencedor de França x Colômbia
- Quartas de final: Estados Unidos, Marrocos, Zâmbia ou Mali
- Semifinais: Argentina, Portugal ou Bélgica (ou outros)
- Final: Japão, Itália, Alemanha ou Senegal (ou outros)
Jogos da segunda fase da Copa do Mundo sub-17
14/11 (Sexta-feira)
- 09:30 — Portugal vs Bélgica
- 09:30 — Zâmbia vs Mali
- 10:00 — Suíça vs Egito
- 10:30 — França vs Colômbia
- 11:45 — Argentina vs México
- 12:15 — Irlanda vs Canadá
- 12:45 — Estados Unidos vs Marrocos
- 12:45 — Brasil vs Paraguai
15/11 (Sábado)
- 09:30 — Coreia do Sul vs Inglaterra
- 09:30 — Senegal vs Uganda
- 10:00 — Itália vs Tchéquia
- 10:30 — Japão vs África do Sul
- 11:45 — Alemanha vs Burkina Faso
- 12:15 — Venezuela vs Coreia do Norte
- 12:45 — Áustria vs Tunísia
- 12:45 — Croácia vs Uzbequistão