Chaveamento da Copa do Mundo sub-17 2025: veja jogos da 2ª fase e possíveis adversários do Brasil nas oitavas

Principal competição de seleções sub-17 entrou na fase eliminatória; seleção brasileira vai enfrentar rival sul-americano em busca do quinto título

Por Thiago Seabra Publicado em 12/11/2025 às 9:08 | Atualizado em 12/11/2025 às 9:16
Imagem da seleção brasileira sub-17 enfrentando a Indonésia na Copa do Mundo 2025
Imagem da seleção brasileira sub-17 enfrentando a Indonésia na Copa do Mundo 2025 - Nelson Terme/CBF

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA entrou em sua fase eliminatória.

Esta é a primeira edição disputada com 48 seleções, seguindo o novo formato que também será adotado na Copa do Mundo de 2026.

Após a fase de grupos, que contou com 12 chaves de quatro equipes, avançaram para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros, totalizando 32 classificados para a segunda fase.

Campanha do Brasil na fase de grupos

O Brasil encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo H, com sete pontos conquistados.

A equipe somou duas vitórias e um empate, marcando 12 gols e sofrendo apenas um — o melhor saldo da chave, com +11.

O empate por 1 a 1 diante da Zâmbia, na última rodada, garantiu a primeira colocação pelo saldo de gols.

Indonésia e Honduras completaram o grupo, ficando fora da fase final.

Na segunda fase, o Brasil vai enfrentar o Paraguai nesta sexta-feira (14), às 12h45 (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar.

O Brasil é uma das potências históricas do Mundial sub-17.

A seleção é a maior campeã ao lado da Nigéria e já conquistou o título quatro vezes (1997, 1999, 2003 e 2019), sendo vice-campeã em duas edições (1995 e 2005), além de ter um terceiro lugar em 2017 e um quarto lugar em 2011.

Possíveis caminhos do Brasil na Copa do Mundo sub-17

Se a seleção brasileira avançar do Paraguai, encara nas oitavas o vencedor do duelo entre França e Colômbia.

Nas quartas de final, o possível adversário seria Estados Unidos, Marrocos, Zâmbia ou Mali, o que pode colocar o time brasileiro no caminho de seleções africanas.

A seleção brasileira estava no Grupo H e enfrentou a Zâmbia na terceira rodada, em um duelo que decidiu a liderança do Grupo.

O confronto terminou empatado em 1 a 1 e colocou os brasileiros em primeiro devido ao saldo de gols.

A partir das semifinais, o desafio aumenta: o Brasil poderia cruzar com seleções como Argentina, Portugal ou Bélgica.

Já em uma eventual final, os rivais mais prováveis seriam Japão, Itália, Alemanha ou Senegal.

  • Segunda fase: Paraguai
  • Oitavas de final: vencedor de França x Colômbia
  • Quartas de final: Estados Unidos, Marrocos, Zâmbia ou Mali
  • Semifinais: Argentina, Portugal ou Bélgica (ou outros)
  • Final: Japão, Itália, Alemanha ou Senegal (ou outros)

Jogos da segunda fase da Copa do Mundo sub-17

14/11 (Sexta-feira)

  • 09:30 — Portugal vs Bélgica
  • 09:30 — Zâmbia vs Mali 
  • 10:00 — Suíça vs Egito
  • 10:30 — França vs Colômbia
  • 11:45 — Argentina vs México
  • 12:15 — Irlanda vs Canadá
  • 12:45 — Estados Unidos vs Marrocos
  • 12:45 — Brasil vs Paraguai

15/11 (Sábado)

  • 09:30 — Coreia do Sul vs Inglaterra
  • 09:30 — Senegal vs Uganda
  • 10:00 — Itália vs Tchéquia
  • 10:30 — Japão vs África do Sul
  • 11:45 — Alemanha vs Burkina Faso
  • 12:15 — Venezuela vs Coreia do Norte
  • 12:45 — Áustria vs Tunísia
  • 12:45 — Croácia vs Uzbequistão

