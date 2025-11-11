fechar
Selecao brasileira | Notícia

Possível uniforme vermelho da Seleção Brasileira é vazado; confira imagens

Polêmica camisa seria utilizada na próxima Copa do Mundo. Produção do modelo foi encerrada por ordens de Samir Xaud, atual presidente da CBF

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/11/2025 às 14:50
Suposta camisa vermelha que seria utilizada na Copa do Mundo 2026
Suposta camisa vermelha que seria utilizada na Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FootyHeadlines

O site FootyHeadlines, portal que publica as principais novidades sobre os lançamentos de clubes e seleções, vazou nesta terça-feira (11), o polêmico uniforme vermelho que seria utilizado pela Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo.

O modelo, desenvolvido ao longo da antiga administração da CBF, seria lançado no começo do ano que vem pela entidade máxima do futebol brasileiro.

No entanto, de maneira emergencial, o atual presidente da entidade, Samir Xaud, que assumiu o cargo no último mês de maio, exigiu o cancelamento da produção dos uniformes.

Seleção Brasileira usará azul na Copa do Mundo

O segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 deve ter o azul como cor principal. O FootyHeadlines divulgou a imagem da camisa alternativa.

A camisa é azul, o que não é novidade em um segundo uniforme da Seleção Brasileira. No entanto, a tonalidade será mais escura em relação ao modelo anterior, utilizado na Copa do Mundo de 2022.

Além disso, o uniforme terá uma marca especial da Jordan, linha especial da Nike, em parceria com a empresa do ídolo da NBA.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os mesmos detalhes em preto que estariam presentes na camisa vermelha também devem ser adicionados ao modelo em azul. O uniforme é inspirado em brasas incandescentes, que remetem às origens do nome ao país.

Reprodução/ FootyHeadlines
Possível camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FootyHeadlines

