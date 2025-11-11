Possível uniforme vermelho da Seleção Brasileira é vazado; confira imagens

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O site FootyHeadlines, portal que publica as principais novidades sobre os lançamentos de clubes e seleções, vazou nesta terça-feira (11), o polêmico uniforme vermelho que seria utilizado pela Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo.
O modelo, desenvolvido ao longo da antiga administração da CBF, seria lançado no começo do ano que vem pela entidade máxima do futebol brasileiro.
No entanto, de maneira emergencial, o atual presidente da entidade, Samir Xaud, que assumiu o cargo no último mês de maio, exigiu o cancelamento da produção dos uniformes.
Seleção Brasileira usará azul na Copa do Mundo
O segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 deve ter o azul como cor principal. O FootyHeadlines divulgou a imagem da camisa alternativa.
A camisa é azul, o que não é novidade em um segundo uniforme da Seleção Brasileira. No entanto, a tonalidade será mais escura em relação ao modelo anterior, utilizado na Copa do Mundo de 2022.
Os mesmos detalhes em preto que estariam presentes na camisa vermelha também devem ser adicionados ao modelo em azul. O uniforme é inspirado em brasas incandescentes, que remetem às origens do nome ao país.