Quando se encerra o contrato de Ancelotti com a Seleção Brasileira? Confira data

Comandante italiano se prepara para comandar a Amarelinha em suas duas últimas partidas de 2025, seu primeiro ano como treinador da Seleção

A Data FIFA de novembro marcará o encerramento do primeiro ano de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira.

O comandante italiano comandará a Amarelinha nos duelos contra Senegal e Tunísia, que serão disputados nos dias 15 e 18 de novembro.

As partidas são válidas por amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026, principal objetivo da Seleção Brasileira.

Quando se encerra o contrato de Ancelotti com a Seleção Brasileira?

O atual vínculo de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira irá se encerrar após a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. No entanto, há o interesse de uma extensão do vínculo.

A CBF estuda oferecer ao comandante italiano um contrato válido até o final do Mundial de 2030. À ESPN, Ancelotti manifestou o desejo de renovar o vínculo.

"Sim, queria treinar a seleção brasileira (desde 2023). Preparar o Mundial para o Brasil é algo especial. Eu assinei o contrato de um ano. Depois da Copa do Mundo, está tudo aberto. Creio que naquele momento era correto assinar o contrato de um ano. Não tenho problema, se a CBF quiser seguir.

Não há problema. Como disse, estou muito contente aqui, minha família também está contente. Podemos pensar. Temos tempo para falar disso, não tenho problema para seguir. Seria legal (ficar até 2030)", declarou Ancelotti.

A cada ano à frente da Seleção Brasileira, Ancelotti recebe 10 milhões de euros (R$ 61,8 milhões) da CBF. O italiano também possui um bônus de 5 milhões de euros (R$ 30,9 milhões), caso vença a Copa do Mundo.