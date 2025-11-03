Neymar vai voltar para a Seleção Brasileira? Confira a opinião de Ancelotti
Camisa 10 do Santos não entra em campo pela Amarelinha desde 2023 e voltou aos gramados no último final de semana após se recuperar de lesão
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (03), a lista de jogadores convocados para a Seleção Brasileira, que se prepara para encarar Senegal e Tunísia, em amistosos válidos pela última Data FIFA de 2025.
Uma das ausências mais sentidas foi a de Neymar. O camisa 10 do Santos não é convocado pela Amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão contra o Uruguai.
Devido à uma lesão sofrida em um treino, o atleta ficou de fora, inclusive, da pré-lista de 50 jogadores. Perguntado sobre a ausência do meia, Ancelotti não garantiu seu retorno nas próximas convocações.
"Não falei novamente com o Neymar. Vamos ver quando ele puder recuperar e jogar de novo", afirmou Ancelotti.
Confira a lista completa da Seleção Brasileira
Goleiros:
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahce)
- Hugo Souza (Corinthians)
Defensores:
- Alex Sandro (Flamengo)
- Caio Henrique (Monaco)
- Danilo (Flamengo)
- Éder Militão (Real Madrid)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Wesley (Roma)
Meias:
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes:
- Estêvão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Richarlison (Tottenham)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Vitor Roque (Palmeiras)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Próximas partidas da Seleção Brasileira
- 15 de novembro (sábado) - Brasil x Senegal - Emirates Stadium (Londres - Inglaterra)
- 18 de novembro (terça-feira) - Brasil x Tunísia - Decathlon Stadium (Lille - França)