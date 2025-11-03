fechar
Neymar vai voltar para a Seleção Brasileira? Confira a opinião de Ancelotti

Camisa 10 do Santos não entra em campo pela Amarelinha desde 2023 e voltou aos gramados no último final de semana após se recuperar de lesão

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 15:35 | Atualizado em 03/11/2025 às 15:49
Neymar tenta passe em jogo do Santos na Série A
Neymar tenta passe em jogo do Santos na Série A - Raul Baretta/Santos

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (03), a lista de jogadores convocados para a Seleção Brasileira, que se prepara para encarar Senegal e Tunísia, em amistosos válidos pela última Data FIFA de 2025.

Uma das ausências mais sentidas foi a de Neymar. O camisa 10 do Santos não é convocado pela Amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão contra o Uruguai.

Devido à uma lesão sofrida em um treino, o atleta ficou de fora, inclusive, da pré-lista de 50 jogadores. Perguntado sobre a ausência do meia, Ancelotti não garantiu seu retorno nas próximas convocações.

"Não falei novamente com o Neymar. Vamos ver quando ele puder recuperar e jogar de novo", afirmou Ancelotti.

Confira a lista completa da Seleção Brasileira

Goleiros: 

  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahce)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: 

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Danilo (Flamengo)
  • Éder Militão (Real Madrid)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (PSG)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Wesley (Roma)

Meias: 

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: 

  • Estêvão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Vitor Roque (Palmeiras)

Próximas partidas da Seleção Brasileira

  • 15 de novembro (sábado) - Brasil x Senegal - Emirates Stadium (Londres - Inglaterra)
  • 18 de novembro (terça-feira) - Brasil x Tunísia - Decathlon Stadium (Lille - França)

