Conheça Luciano Juba: ex-Sport, pernambucano é estrela do Bahia e novidade da seleção brasileira
O camisa 46 do Bahia deve se apresentar à delegação brasileira após a partida frente ao Mirassol, no dia 31 de agosto, válida pelo Brasileirão.
O lateral-esquerdo Luciano Juba, destaque do Bahia, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal.
O anúncio foi feito pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, e o jogador provavelmente assumirá a titularidade em algum dos dois amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente.
Juba vem se destacando na temporada 2025 pelo Bahia, com atuações consistentes, participação ofensiva e boa presença defensiva, chamando atenção da comissão técnica da Seleção.
Do Sport à Seleção Brasileira
Nascido em Serra Talhada, Pernambuco, Luciano Batista da Silva Júnior, conhecido como Luciano Juba, iniciou a carreira como lateral-esquerdo, mas chegou a atuar como meia/ponta esquerda no Sport, onde também teve passagem pelo Confiança por empréstimo.
Entre 2022 e 2023, se destacou no Sport como atacante, contribuindo com 30 gols e 27 assistências.
Em agosto de 2023, Juba chegou ao Bahia e retornou à lateral-esquerda, posição na qual se firmou sob comando de Rogério Ceni. Hoje, é considerado um dos melhores laterais do Brasil, sendo destaque da equipe no Campeonato Brasileiro.
Atual temporada
Luciano Juba acumula seis gols e oito assistências na temporada de 2025 com o manto tricolor. No total pelo Bahia, são nove gols e 14 assistências em 122 partidas.
Temporada 2025 – Luciano Juba (Bahia)
- Jogos: 56
- Gols: 6
- Assistências: 8
- Minutos jogados: 4.260
Por competição:
- Copa Sul-Americana: 2 jogos, 0 gols, 0 assistências, 135 minutos
- Copa Libertadores: 10 jogos, 0 gols, 2 assistências, 832 minutos
- Série A: 28 jogos, 5 gols, 4 assistências, 2.281 minutos
- Copa do Brasil: 5 jogos, 1 gol, 0 assistências, 311 minutos
- Campeonato Baiano: 5 jogos, 0 gols, 1 assistência, 361 minutos
- Copa do Nordeste: 6 jogos, 0 gols, 1 assistência, 340 minutos