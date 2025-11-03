fechar
Selecao brasileira | Notícia

Conheça Luciano Juba: ex-Sport, pernambucano é estrela do Bahia e novidade da seleção brasileira

O camisa 46 do Bahia deve se apresentar à delegação brasileira após a partida frente ao Mirassol, no dia 31 de agosto, válida pelo Brasileirão.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/11/2025 às 15:23 | Atualizado em 03/11/2025 às 15:46
Montagem de Luciano Juba com a camisa da Seleção Brasileira
Montagem de Luciano Juba com a camisa da Seleção Brasileira - Reprodução / Twitter X

O lateral-esquerdo Luciano Juba, destaque do Bahia, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal.

O anúncio foi feito pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, e o jogador provavelmente assumirá a titularidade em algum dos dois amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente.

Juba vem se destacando na temporada 2025 pelo Bahia, com atuações consistentes, participação ofensiva e boa presença defensiva, chamando atenção da comissão técnica da Seleção.

Do Sport à Seleção Brasileira

Nascido em Serra Talhada, Pernambuco, Luciano Batista da Silva Júnior, conhecido como Luciano Juba, iniciou a carreira como lateral-esquerdo, mas chegou a atuar como meia/ponta esquerda no Sport, onde também teve passagem pelo Confiança por empréstimo.

Entre 2022 e 2023, se destacou no Sport como atacante, contribuindo com 30 gols e 27 assistências.

Em agosto de 2023, Juba chegou ao Bahia e retornou à lateral-esquerda, posição na qual se firmou sob comando de Rogério Ceni. Hoje, é considerado um dos melhores laterais do Brasil, sendo destaque da equipe no Campeonato Brasileiro.

Rafael Bandeira/SCR
Luciano Juba foi o grande nome do Sport nos últimos anos - Rafael Bandeira/SCR

Atual temporada

Luciano Juba acumula seis gols e oito assistências na temporada de 2025 com o manto tricolor. No total pelo Bahia, são nove gols e 14 assistências em 122 partidas.

Temporada 2025 – Luciano Juba (Bahia)

  • Jogos: 56
  • Gols: 6
  • Assistências: 8
  • Minutos jogados: 4.260

Por competição:

  • Copa Sul-Americana: 2 jogos, 0 gols, 0 assistências, 135 minutos
  • Copa Libertadores: 10 jogos, 0 gols, 2 assistências, 832 minutos
  • Série A: 28 jogos, 5 gols, 4 assistências, 2.281 minutos
  • Copa do Brasil: 5 jogos, 1 gol, 0 assistências, 311 minutos
  • Campeonato Baiano: 5 jogos, 0 gols, 1 assistência, 361 minutos
  • Copa do Nordeste: 6 jogos, 0 gols, 1 assistência, 340 minutos

