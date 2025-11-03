Conheça Luciano Juba: ex-Sport, pernambucano é estrela do Bahia e novidade da seleção brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O camisa 46 do Bahia deve se apresentar à delegação brasileira após a partida frente ao Mirassol, no dia 31 de agosto, válida pelo Brasileirão.

O lateral-esquerdo Luciano Juba, destaque do Bahia, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal.

O anúncio foi feito pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, e o jogador provavelmente assumirá a titularidade em algum dos dois amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente.

Juba vem se destacando na temporada 2025 pelo Bahia, com atuações consistentes, participação ofensiva e boa presença defensiva, chamando atenção da comissão técnica da Seleção.

Do Sport à Seleção Brasileira

Nascido em Serra Talhada, Pernambuco, Luciano Batista da Silva Júnior, conhecido como Luciano Juba, iniciou a carreira como lateral-esquerdo, mas chegou a atuar como meia/ponta esquerda no Sport, onde também teve passagem pelo Confiança por empréstimo.

Entre 2022 e 2023, se destacou no Sport como atacante, contribuindo com 30 gols e 27 assistências.

Em agosto de 2023, Juba chegou ao Bahia e retornou à lateral-esquerda, posição na qual se firmou sob comando de Rogério Ceni. Hoje, é considerado um dos melhores laterais do Brasil, sendo destaque da equipe no Campeonato Brasileiro.

Luciano Juba foi o grande nome do Sport nos últimos anos - Rafael Bandeira/SCR

Atual temporada

Luciano Juba acumula seis gols e oito assistências na temporada de 2025 com o manto tricolor. No total pelo Bahia, são nove gols e 14 assistências em 122 partidas.

Temporada 2025 – Luciano Juba (Bahia)

Jogos: 56

56 Gols: 6

6 Assistências: 8

8 Minutos jogados: 4.260

Por competição: