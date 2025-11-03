Escalação da Seleção Brasileira: veja o possível time para enfrentar Senegal e Tunísia
O Brasil enfrenta a seleção do Senegal em 15/11, às 13h, e a Tunísia em 18/11, às 16h30, com a preparação começando em 10/11, em Londres.
O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (3/11), na sede da CBF, a lista da Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembro, com os amistosos contra Senegal e Tunísia na Europa.
Entre os 26 convocados, há três novidades: o lateral-esquerdo Luciano Juba (Bahia), o volante Fabinho (Al-Ittihad) e o atacante Vitor Roque (Palmeiras).
O Brasil enfrenta Senegal no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, e a Tunísia no dia 18, às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille. A apresentação será em 10/11, com o último treino em Londres antes da viagem para a França.
Além desses jogos, Ancelotti planeja amistosos contra França e Croácia em março de 2026, nos EUA, visando a preparação para a Copa do Mundo, que terá 48 seleções e será disputada no México, Canadá e Estados Unidos, de 11 de junho a 19 de julho.
Provável escalação do Brasil
Ederson; Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Caio Henrique (Luciano Juba); Casemiro, Bruno Guimarães (Andrey Santos) e Paquetá; Vinícius Jr., João Pedro e Estevão (Rodrygo)
Jogadores convocados para as partidas contra Senegal e Tunísia
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahce) e Hugo Souza (Corinthians)
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma)
Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras)
Próximos jogos da Seleção Brasileira
- 15/11 – 13h00 – Brasil x Senegal (Amistoso da Seleção Brasileira) – Arsenal Stadium
- 18/11 – 16h30 – Brasil x Tunísia (Amistoso da Seleção Brasileira) – Lille